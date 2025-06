Propaganda rusă și summitul NATO de la Haga: „Oriunde pune piciorul un soldat rus, acel pământ e al nostru”

Summitul NATO de la Haga și mai ales decizia de a crește la 5% cheltuielile pentru apărare reprezintă pentru propaganda rusă o nouă dovadă a intențiilor agresive ale Alianței vis-a-vis de Rusia, arată o analiză a portalului Comisiei Europene – EU vs Disinfo.

Falsa narațiune a presupusei expansiuni a NATO și a agresiunii împotriva Rusiei a fost de mult timp unul dintre elementele principale folosite de propaganda pro-Kremlin pentru a instiga o mentalitate de „cetate asediată în Rusia”, cu scopul de a atrage sprijin pentru politicile lui Putin, în special pentru desfășurarea unui război de agresiune nejustificat împotriva Ucrainei – se arată într-o analiză a portalului Comisiei Europene - EU vs Disinfo.

Propaganda rusă nu a scăpat ocazia să prezinte summitul NATO din 24-25 iunie, de la Haga, drept o nouă dovadă a intențiilor agresive ale Alianței vis-a-vis de Rusia.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB pentru țările membre a fost interpretată drept o indicație clară a intenției agresive a NATO. A fost reluată o altă piesă veche în repertoriul Kremlinului - afirmația bizară că însăși existența NATO reprezintă o amenințare pentru Rusia. O altă narațiune arată că NATO a creat mitul agresiunii rusești pentru că vrea să controleze banii contribuabililor. O altă interpretare este adresată cetățenilor din țările NATO și arată că cheltuielile pentru apărare vor crea o datorie insuportabilă și vor ruina Europa.

„Acțiunile inacceptabile ale Rusiei au obligat NATO să-și crească cheltuielile”

Unii comentatori pro-Kremlin au încercat să ofere o perspectivă optimistă la narațiunea pesimistă a boom-ului fără precedent al cheltuielilor de apărare ale NATO. Așadar, au pornit fie să promoveze narațiunea înșelătoare conform căreia NATO este divizat și că aceste presupuse diviziuni reprezintă o amenințare internă existențială pentru Alianță, fie să minimalizeze importanța pragului de 5% convenit. Această abordare, având în vedere rezultatele summitului, pare doar o poveste pe care Kremlinul o spune cetățenilor săi pentru ca aceștia să se simtă mai bine.

„În cele din urmă, prin urmărirea unei politici externe fundamental imperialiste, exercitarea de amenințări, violență și agresiune împotriva vecinilor săi și lansarea unilaterală a celui mai mare război din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, Rusia a creat un scenariu întunecat pentru țară pe care, prin acțiunile proprii, se asigură că se va întâmpla”, susțin specialiștii de la EU vs Disinfo.

Astfel, cu cât liderii de la Moscova se convingeau pe ei înșiși mai mult că NATO are planuri agresive față de Rusia, cu atât Rusia devenea mai agresivă, iar acțiunile acesteia inacceptabile i-au obligat pe Aliați să majoreze cheltuielile de apărare la un nivel istoric maxim. „Nicio dezinformare și manipulare informațională pro-Kremlin nu va face să dispară acest adevăr simplu”, susțin specialiștii europeni.

Europa, noul răufăcător

Întrucât creșterea cheltuielilor pentru apărare va fi suportată în mare parte de aliații europeni, Kremlinul s-a grăbit să prezinte Europa drept noul răufăcător din politica internațională. Comentariile recente ale Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui UE, Kaja Kallas, cu privire la importanța sprijinului susținut pentru Ucraina, au stârnit o furie deosebită și au fost folosite pentru a justifica narațiunea pro-Kremlin despre o Europă presupus agresivă și „rusofobă”. Combinați acest lucru cu deliberarea Consiliului European privind atacarea „flotei din umbră” ruse din cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni, iar mitul unei Europe beligerante pare că se susține.

Cu toate acestea, pentru Moscova, promovarea falsurilor despre presupusa agresiune occidentală asupra Rusiei nu este o măsură ad-hoc care să fie implementată exact la timp pentru marile adunări internaționale. De fapt, Kremlinul derulează un efort susținut de revizionism istoric, inclusiv rescrierea și înlocuirea manualelor de istorie din școli pentru a îndoctrina copiii și tinerii ruși cu mitul Rusiei ca victimă eternă și nobil apărător. Toate acestea pentru a glorifica militarismul rus și a justifica războaiele trecute și viitoare.

„Oriunde pune piciorul un soldat rus, acel pământ e al nostru”

În cele din urmă, poate pentru a distrage atenția de la izolarea internațională a Rusiei, Kremlinul a încercat, de asemenea, să exagereze importanța Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, lăudând amploarea presupus internațională a evenimentului din acest an. Dar principala concluzie a acestui forum a fost, evident, discursul lui Putin adresat participanților. „În timp ce Kremlinul a sărit peste esența subiectului și a lăudat virilitatea lui Putin pentru că a susținut „cel mai lung discurs din istoria forumului”, noi am reținut altceva. Ceea ce ne-a atras atenția a fost replica lui Putin: „Oriunde pune piciorul un soldat rus, acel pământ e al nostru”. Ce lucru exagerat de imperialist de spus pentru o națiune care nu începe niciodată războaie”, au concluzionat experții de la Eu vs Disinfo.

Un campion al iluziilor pozitive, Kremlinul a încercat, de asemenea, să susțină că Rusia este susținută de o majoritate globală. Această afirmație a fost făcută în contextul unei declarații a Înaltului Vicepreședinte al UE, Kaja Kallas, conform căreia „Rusia reprezintă o amenințare de 360 de grade în lume”. Însă realitatea este foarte diferită. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a condamnat în repetate rânduri invazia Rusiei. Doar un grup mic de state sprijină în mod constant Rusia, cum ar fi Belarus, Siria și Coreea de Nord. Aceasta nu înseamnă deloc „o majoritate globală”.