Una dintre cele mai absurde situații din România: oamenii din județul apelor au ajuns să sufere de sete: „Ajungi să râzi ca prostu-n ogradă”

Mii de oameni au ajuns să trăiască una dintre cele mai absurde situații din România. Deși trăiesc într-un județ al apelor, suferă de sete și nici nu mai au cu ce să-și adapte animalele. Multe comunități din Botoșani primesc apă cu țârâita iar localnicii au ajuns la capătul răbdărilor.

Județul Botoșani este o adevărată împărăție a apelor. Este al doilea județ din România, după Tulcea, ca suprafață a luciului de apă. Este străbătut de mai multe râuri, dintre care cele mai importante sunt Siretul, Prutul și Jijia. În plus, are 148 de iazuri întinse pe o suprafață de 3600 de hectare, dar și câteva lacuri de acumulare mari, printre care și Stânca Costești. Cu toate acestea, mii de localnici din județul Botoșani trăiesc probabil una dintre cele mai absurde situații din România: mor de sete cu apa lângă ei. Este vorba despre comunități întregi care vară de vară primesc apă cu porția sau ajung să stea și câte trei luni cu țevile complet uscate. De vină este un sistem de alimentare cu apă foarte vechi, ciuruit, incapabil să mai facă față numărului de utilizatori. Deși nu au apă, mulți localnici se plâng că au ajuns să plătească facturi și de câteva sute de lei doar pe aerul din conductă. Deși problema este cunoscută, în ultimele trei decenii autoritățile nu au fost stare să ia nicio măsură eficientă pe termen lung pentru modernizarea sau înlocuirea rețelei. În tot acest timp, mulți țărani își sacrifică sau vând animalele pentru că nu mai au cu ce să le adape.

„Ne urcam pe pereți”

Una dintre cele mai grele situații este în satul Drislea, comuna Trușești. Aici trăiesc aproximativ 1000 de suflete care se întrețin mai ales din creșterea animalelor. Comuna începuse să se dezvolte, cu drumuri asfaltate și rețele de apǎ. Majoritatea localnicilor au investit sume importante pentru a se racorda la magistrale. Sperau că odată cu apa vor putea ține mai multe animale și în felul acesta se vor chivernisi mai bine, însǎ apa la care au visat, în cel mai bun caz, vine cu porția. Mai ales vara, atunci când au cea mai mare nevoie. O dată pe săptămână, cu noroc la două săptămâni, apa se oprește. Ultima dată nu a curs fir de apă pe țeavă timp de două săptămâni, iar vara trecută au stat pe uscat trei luni.

„Apa la Drislea este o problemă foarte gravă. Nu sunt singurele întreruperi că nu am avut nici acum două săptămâni. Permanent sunt avarii. Întreruperi sunt permanent. La o săptămână, două iarăși se întrerupe. Eu am un băiet bolnav locomotor. Are 26 de ani, nu mai este copil, să-l bag în cădiță să-l spăl. Nu mai putem. Vara trecută trei luni nu a fost apă. Ne urcam pe pereți. Plângeam uitându-ne la robinete”, spune o localnică din Drislea.

„Parcă trăim un blestem! Își bat joc de noi”

Pe nea' Vasile l-am găsit stând deznădăuit într-o căruță. Tocmai descărcase câteva butoaie cu apă. „Parcă trăim un blestem! Își bat joc de noi! Uite, așa car de mă cocoșez apă la animale. Nu mai este deloc. La robinet ba curge, ba nu curge. Este problemă mare cu apa. Fântânile sunt secate”, spune săteanul. O vecină vine cu două găleți goale.

„Secate fântânile. Încă de vara trecută. Trei luni au oprit apa. A fost catastrofă. Am ajuns la capătul răbdărilor. Aproape că nu mai este apă la nicio fântână. Și în baza ce dau ăștia la robinet, murim de sete și noi și animalele. Multă lume nici nu mai ține animale. Le dă la sacrificat sau le vinde. Nu mai are cu ce le adăpa”, adaugă botoșăneanca. Nea' Vasile ne spune că nu poate da animalelor apă de oriunde, mai ales vacilor: „Dacă îi dau apă sălcie de pe cine știe ce văioagă, se îmbolnăvește animalul și moare. Sau mai prinde cine știe ce bacterie și se duce-n lapte. Apă nu pot să le fierb toată ziua. Și nici să le cumpăr apă plată nu pot. Îmi vine să vând tot și să plec în lumea largă. Picătură de apă nu-i. Și Prutul este la 17 kilometri de noi. Nu-i ca la proști?”.

400 de lei lunar pe aerul din conductă

Situația cea mai grea este aproape de viaductul dinspre Trușești, o zonă de deal unde sătenii au tot mai rar apă. Sunt revoltați și spun că au sesizat situația de multe ori la Nova Apaserv, operatorul de apă al județului. Se plâng că nu le răspunde nimeni și că lucrurile nu s-au schimbat de ani de zile. În schimb, sunt nevoiți să plătească facturi, deși mai mereu rămân fără apǎ.

„Nu vine nimeni să vadă care-i problema. Nu ne răspunde nimeni. Eu am trimis și la dânșii (n.r. la Nova Apaserv) online. Nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat, nu răspunde nimeni. Facturile la apă sunt, în schimb, foarte mari. Mai ales în condițiile în care noi nu avem apă și nu consumăm. De unde vin facturile acelea așa de mari? Luna trecută mi-a venit 400 de lei. Pentru ce? Probabil pentru aerul de pe țeavă. Că doar întreruperi sunt permanent”, spune o săteancă care trăiește în zona viaductului.

Fără apă în fântâni și cu porția la robinete, oamenii se bazează mai mult pe apa îmbuteliată, din comerț. „Noroc de magazin. Plătim apă de două ori, și la magazin și pe factură. Bătaie de joc. Ba se oprește, ba când vine îi tulbure și nu-i bună de băut. Uite așa trăim noi”, adaugă o săteancă în vârstă. De făcut duș sau o baie bună este un adevărat lux. Oamenii ajung să se spele ca în evul mediu, în balii de alamă sau prin butoaie.

În trei decenii nu au putut schimba o conductă de pe vremea lui Ceaușescu

Marea problemă, spun autoritățile locale din Trușești, este o conductă de magistrală care aduce apa de la Prut. Este o țeavă veche, peticită, care alimenta, pe vremea lui Ceaușescu, o veche fabrică de zahăr. Nu mai face față, ca debit, numărului de utilizatori și efectiv se descompune din cauza vechimii. În aceste condiții, avariile sunt foarte dese iar oamenii stau mai mult pe uscat.

„Problema este magistrala de la Ștefănești la Trușești. Este de pe timpul fabricii de zahăr. Este foarte veche și sunt avarii dese. Am ajutat și noi operatorul de apă, cu buldoexcavatorul Primăriei, numai să dea drumul mai repede la apă la oameni. Am mai desfundat și noi niște izvoare, am făcut un dig la un iaz la Drislea. Numai să aibă apă la animale”, mărturisește Mihai Puruhniuc, primarul de la Trușești. Deși situația era cunoscută de autoritățile județene încă de acum două decenii, nimeni nu a luat, până în prezent, măsuri concrete pentru înlocuirea țevii. Societatea de apă și canal a județului, unde acționar majoritar este Consiliul Județean, are planuri de înlocuire a magistralei, dar pe termen lung.

„Pe termen lung acolo vom schimba conducta de aducțiune pe proiectul PDD. Pe termen scurt, în zona cu probleme, vom iniția un proiect rapid prin care vom schimba în jur de 500 de metri de conductă într-o zonă în care avem foarte multe avarii”, a precizat Alin Cirimpei, director Nova Apaserv. Drislea este doar una dintre localitățile care se confruntă cu aceste probleme. Oamenii îndură secetă cruntă și la Cerchejeni, comuna Blândești, acolo unde apa nu ajunge deloc iar fântânile au secat. La Flămânzi și pe tot tronsonul către Flămânzi, cu aproximativ trei comune, apa se dă cu porția în fiecare vară. De vină este tot o conductă foarte veche, subdimensionată și care nu a fost schimbată în ultimele trei decenii. Probleme grave au fost și la Ungureni, dar și în alte părți ale județului. „Să n-ai apă la robinet în Botoșani, cu ditamai iazurile și râurile? Ajungi să râzi ca prostu-n ogradă și să te întrebi dacă ai înțeles ceva de la viață! Sincer!”, mărturisește un sătean din zona Trușești.