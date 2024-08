Experiențe extreme în România pitorească: de la săritul cu parașuta la scuba diving lângă epavele din Marea Neagră

Cu un spectacol natural plin de culori, de la verdele pădurilor la albastrul mării și al Dunării, România pitorească impresionează nu doar prin frumusețile pe care le etalează de mii de ani, ci și prin diversitatea de aventuri pe care toate aceste locuri le oferă.

Zbor deasupra unei culmi

Unul dintre cele mai populare locuri pentru săritul cu parapanta este Brașovul, în special zonele Postăvarul și Bunloc. Tarifele pentru un zbor în tandem, adică împreună cu un instructor, pornesc de obicei de la 500 de lei. Pe lângă adrenalina zborului, în apropiere se află și multe atracții turistice: puteți vizita Cetatea Râșnov, renumitul Castel Bran, impresionanta Biserică Neagră și Piața Sfatului.

În Sibiu sunt mai multe locuri ideale pentru a te bucura de un zbor cu parapanta. Tarifele sunt cuprinse între 300 și 600 de lei pentru un zbor în tandem. După ce se încheie explorarea din înălțimile cerului, vă puteți plimba prin centrul istoric al orașului, cu al său Pod al Minciunilor, puteți urca în Turnul Sfatului sau puteți să vă întoarceți în timp vizitând Muzeul Brukenthal.

Celor care vor să încerce o astfel de experiență li se recomandă să își facă rezervări pentru zborurile cu parapanta, mai ales în sezoanele de vârf – primăvara și toamna –, când condițiile meteo sunt cele mai favorabile. Pentru un zbor cât mai sigur, cei care vor să se aventureze în înaltul cerului ar trebui să se asigure că operatorii au toate certificările necesare și că folosesc echipamente de siguranță adecvate.

Cădere liberă cu 200 km/h

Situat în apropierea Capitalei, Aerodromul Clinceni este locul ideal pentru cei care doresc să experimenteze săritul cu parașuta. Tarifele pentru un salt în tandem variază între 1.300 și 2.850 de lei. În zonă puteți explora Bucureștiul vizitând Palatul Parlamentului (cu programare), Ateneul Român, Parcul Herăstrău, muzee și case memoriale, dar nu numai. La ceas de seară, o experiență deosebită poate fi cea de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu“, „singurul observator pentru public din București și de pe o rază de sute de kilometri“, potrivit site-ului oficial, unde vă puteți informa și despre fenomenele astronomice care au loc și pot fi urmărite din România.

Se poate sări cu parașuta și din Cluj-Napoca, acolo unde se află Aerodromul Dezmir. Tarifele pentru un salt în tandem sunt asemănătoare cu cele din Capitală. După încheierea zborului de neuitat, cei care s-au încumetat să „navigheze“ prin înaltul cerului pot vizita Cetățuia, Piața Unirii, Grădina Botanică și Muzeul de Artă. Totodată, în apropiere se află orașul Turda, unde puteți vizita celebra salină, un spațiu subteran spectaculos, care te face să uiți de zilele toride de vară.

Dincolo de zonele montane se poate sări cu parașuta și pe litoral, la Aerodromul Tuzla. Tarifele variază între 1.300 și 3.000 de lei pentru un salt în tandem care îți oferă o perspectivă unică asupra litoralului românesc și poate chiar a vieții. În zonă, aventurierii pot merge la plajă sau pot vizita Piața Ovidiu din Constanţa, minunatele muzee și Moscheea „Carol I“, dar nu numai.

„Fie că vorbim de cele 50 de secunde de cădere liberă cu 200 km/h până la deschiderea parașutei, fie că vorbim de cele 5 minute de zbor cu parașuta deschisă, promitem că nu le vei uita!“, ne informează cei de la TNT Brothers pe site-ul oficial.

Cel mai bun sezon pentru săritul cu parașuta este perioada mai-octombrie, condițiile meteo fiind unele ideale pentru o astfel de activitate care se face cu programare în avans. Instructorii le recomandă celor care vor să cucerească cerul să poarte haine confortabile și strânse și să evite articolele vestimentare largi, iar încălțămintea să fie sport.

Aventuri la înălțime: Via Ferrata

În România se regăsesc unele dintre cele mai spectaculoase și mai accesibile trasee de via ferrata din Europa, perfecte pentru aventurierii cu mai multă sau mai puțină experiență. Unul dintre cele mai uimitoare trasee și cel mai lung din România este Traseul Via Ferrata „Astragalus“. Inaugurat de Constantin Lăcătușu, primul alpinist român care a ajuns pe Vârful Everest la înălțimea de 8.848 de metri, traseul este un proiect în evoluție al Clubului Montan Român. Situat în Rezervația Naturală Cheile Șugăului, localitatea Bicaz Chei, traseul este primul proiect de acest fel din România realizat conform standardelor occidentale. Priveliștile incredibile și dificultatea moderată fac din Via Ferrata „Astragalus“ un loc ideal pentru cei care vor să își testeze limitele și să se bucure de o reușită. „Traseul se poate parcurge doar după achitarea unui tarif de acces și înregistrarea la administratorul sitului la cabana Ecolog“, potrivit site-ului via-ferrata.ro.

Cei care își încearcă puterile în această zonă se pot plimba prin situl Natura 2000 în care se află o plantă unică, identificată pentru prima dată în lume aici: Astragalus pseudopurpureus, cea care dă și numele traseului.

Traseul „Wild Ferenc“

De asemenea, un alt traseu, aflat în Cheile Bicazului, este Traseul „Wild Ferenc“. Și în această zonă spectacolul naturii îți acaparează simțurile și te transpune într-o aventură montană autentică. Defileul impunător care se întinde pe câțiva kilometri este străbătut de râul Bicaz, iar pe traseele de drumeție din zonă poți vedea o mulțime de priveliști uimitoare.

Totodată, și în Parcul Național Retezat, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane, se regăsește traseul Via Ferrata Retezat. După parcurgerea traseului, poți explora frumusețile naturale ale Parcului Național, poţi admira lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din țara noastră, și Vârful Peleaga, cel mai înalt punct al parcului, acestea fiind doar câteva dintre atracțiile de neratat.

Și aici, persoanele care vor să închirieze echipamentul necesar urcării pe astfel de trasee trebuie să facă o programare. De asemenea, li se recomandă să poarte haine confortabile, potrivite pentru activități montane, iar încălțămintea de munte cu aderență bună este esențială. În unele zone se regăsesc și trasee ușoare care pot fi făcute inclusiv de cei care nu au mai avut o astfel de experiență.

Săniuța fuge... și vara

Un alt tip de aventură montană este și bobul. Alpine Coaster, situată în apropierea orașului Toplița, este cea mai lungă pistă de bob din România, având 1.900 de metri (inclusive curbe). Această experiență este ideală pentru iubitorii de adrenalină și natură indiferent de vârstă. Tarifele pentru o tură pe Alpine Coaster variază între 25 și 30 de lei.

Harghita este renumită pentru băile termale și apele minerale cu proprietăți terapeutice. După o tură palpitantă pe pistă, aventurierii se pot relaxa făcând băi termale sau pot explora zona făcând drumeții montane, organizând un picnic.

„Sanie? Vara? De ce nu? Pe o lungime de aproximativ 800 de metri, sania de vară îi poartă și pe cei mari și pe cei mici într-o aventură stropită cu adrenalină, pe un traseu înțesat cu schimbări de direcție și curbe pe care îl termini cu o singură dorință în minte, să îl iei de la capăt“, transmit și cei de la Păltiniș Arena pe site-ul oficial. La doar câteva minute distanță de Păltiniș, Parcul Național Cindrel se deschide ca un vast ținut de explorat. Cu trasee de drumeție ce te poartă spre vârfuri impunătoare, acest parc montan este locul ideal pentru o experiență revitalizantă în mijlocul naturii. Drumeții curajoși pot urca până la Vârful Cindrel, la o altitudinea de 2.245 de metri.

Cu toate pânzele sus

Iubitorii de natură pot descoperi cu caiacul apele din țara noastră, lăsându-se purtați de curenții aventurii. Dincolo de peisajele spectaculoase și biodiversitatea unică, în turele cu caiacul poți explora locuri deosebite dintr-o perspectivă inedită. De la liniștea misterioasă a Deltei Dunării și priveliștile impresionante de la Lacul Bicaz, până la rutele palpitante de pe Olt și Mureș, fiecare traseu cu caiacul este o aventură memorabilă. Atât începătorii, cât și experții pot găsi opțiuni adaptate nivelului lor de experiență. În anumite zone, turele de caiac se împletesc cu experiențe de o noapte sub cerul liber, dormind la cort, și cu seri petrecute lângă focul pe care se pregătește mâncare la ceaun. Se pot face și ture de doar câteva ore, dar și ture de câteva zile, așa cum se întâmplă pe partea dobrogeană a Dunării.

Prin adâncuri

Într-o eră în care căutăm tot mai multe moduri de a evada din cotidian și a încerca noi experiențe, iubitorii de scufundări își găsesc un refugiu în adâncul apelor din România. De la peisajele subacvatice din Marea Neagră până la misterele lacurilor montane, scufundările oferă o experiență unică, perfectă pentru aventurierii amatori sau cei deja inițiați.

Pentru cine doreşte să exploreze adâncurile mărilor și să admire biodiversitatea unui ecosistem, Marea Neagră este o lume fascinantă. Pe litoralul românesc, centrele specializate organizează excursii de scuba diving în care le oferă participanților echipamentul necesar, precum și o experiență inedită sub îndrumarea ghizilor profesioniști. Tarifele pornesc de la aproximativ 200 de lei, dar pot ajunge până la câteva mii de lei pentru cei care doresc să obțină certificări oficiale în scuba diving.

De asemenea, și Lacul Bicaz, situat în județul Neamț, este o destinație remarcabilă pentru scufundări, oferind un peisaj subacvatic unic și o atmosferă liniștită, ideală pentru cei în căutare de aventură și relaxare în natură. Acest lac de acumulare, creat prin construirea barajului în anii ’60, este cunoscut pentru apele sale clare și adânci, care ascund o lume fascinantă.

Și sesiunile de scuba diving de la Lacul Vidraru te poartă într-o experiență subacvatică unică datorită peisajului montan spectaculos care îl înconjoară. Apele sale adânci și limpezi ascund un peisaj subacvatic aparte, ideal pentru exploratorii pasionați de natură și de aventură. Lacul Siriu, Lacul Izvorul Muntelui și unele lacuri montane naturale, precum și Vama Veche, 2 Mai, Mangalia, dar nu numai, sunt doar câteva dintre locurile din România unde se pot face scufundări.

De la frică la euforie

Pentru cei care caută senzații tari și o doză intensă de adrenalină, bungee jumpingul se dovedește a fi una dintre cele mai dorite experiențe extreme din țara noastră. În Cheile Râșnoavei, situate în apropiere de oraşul Râșnov, se află una dintre cele mai impresionante locații pentru bungee jumping din Europa. Pornind de la o înălțime de 140 de metri, săritura te poartă printr-un carusel de emoții. În doar câteva secunde treci de la frică la extaz. Tarifele pentru astfel de sărituri de la înălțimi mari variază între aproximativ 300 și 500 de lei.