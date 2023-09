Vlogger uimit de un oraș: „N-are treabă cu România, așa frumos și curat este“ VIDEO

Râmnicu Vâlcea este considerat de turiștii români și străini deopotrivă unul dintre cele mai curate și mai cochete orașe din România, în timp ce localnicii se plâng de lipsa locurilor de muncă.

Drept dovadă a aprecierii de care se bucură municipiul reședință de județ prezentăm reacțiile unor vloggeri români și străini care au vizitat reședința județului Vâlcea, cel mai vechi județ atestat documentar din țara noastră care și-a păstrat denumirea veche.

Râmnicu Vâlcea un oraș curat cu un parc minunat”

Unul dintre ei, vlogger în UK, a postat pe canalul său de YouTube „Travel with me” – la finele anului trecut, un video sub denumirea: „Râmnicu Vâlcea un oraș curat cu un parc minunat”.

Cea mai mare parte din filmarea realizată la Vâlcea, care cuprinde puțin peste două minute, este dedicată celui mai mare parc din oraș, unul dintre cele mai vechi din țară, așa cum nu uită să amintească autorul în descrierea postării: „Parcul Zăvoi este unul dintre cele mai vechi parcuri din țară organizate ca atare, ia ființă prin Decret Regal emis de domnitorul Barbu Știrbei (1849 - 1853) la 9 august 1850. În parc, printre copacii seculari, este Lacul Zăvoi, un restaurant, precum și sediul Teatrului Municipal Ariel”.

Se cuvine să mai menționăm faptul că aici s-a cântat pentru prima dată, în 1848, în cadru oficial, actualul Imn Național: „Deșteaptă-te, române!”, dar și că filmarea începe în centrul orașului, surprinde o imagine din cel mai mare cartier – Ostroveni și continuă cu Parcul Zăvoi.

„Vâlcea, orașul ce nu are treabă cu România”

Un alt vlogger, de această dată român, Luis Popa, originar din Târgu Jiu, creatorul canalului „Hoinar prin România”, își argumentează titlul postării de pe canalul său de YouTube: „Vâlcea, orașul ce nu are treabă cu România”: „Am ajuns în final, într-un oraș care nouă ne place foarte mult, unul dintre cele mai frumoase din Oltenia – Râmnicu Vâlcea. Este un oraș prin care trecem de foarte multe ori în drum spre București, niciodată până acum nu am oprit pentru un vlogg. Este un oraș foarte îngrijit, foarte frumos, plin flori... O să vi-l arătăm, la pas... Vi-l recomandăm...”.

„Printre puținele orașe unde am întâlnit atâta curățenie și atât de multe flori”

Filmarea dedicată Râmnicului, de aproximativ 40 de minute de această dată, pornește tot din centrul orașului: „Acolo, undeva în spate avem un aranjament din flori sub formă de inimă. Tot timpul am fost impresionat de curățenia din acest oraș.... Un lucru care mi-a mai plăcut în Vâlcea, că tot vorbim despre spațiile verzi, sunt aranjamentele de flori din jurul copacilor – un lucru pe care l-am întâlnit atât în zona centrală cât și spre periferie... Așa e la fiecare copac, până la ieșirile din oraș... Coșulețele de gunoi sunt toate cu saci...”.

A admirat și singurul pasaj pietonal subteran din oraș, care trece pe sub bulevardul principal, cu galeriile sale de artă, unde puțină lume știe că deseori pot fi admirate colecții la fel ca în București, iar apoi s-a îndreptat pe lângă primul din cele două Mall-uri ale orașului, spre Parcul Zăvoi: „Stau să mă întreb cum pot să aibă grijă de acest oraș, în acest fel? Cred că este printre puținele orașe din România unde am întâlnit atâta curățenie și atât de multe flori, nu doar în zona centrală, ci în tot orașul... Se merită să veniți, luați-l puțin la pas, că aveți ce vedea”. Parcul are ieșiri la două străzi importante, una pe malul Olăneștiului și cealaltă care face legătura cu stațiunea Olănești.

„Râmnicu Vâlcea poate fi un exemplu pentru multe orașe din România”

Vloggerul a comparat Zăvoiul Vâlcii cu Parcurile Copou din Iași și Romanescu din Craiova: „Vâlcea poate fi un exemplu pentru multe orașe din România... Au foarte bine delimitate și zonele de parcare... o oră 3 ron și o zi 13 ron... cu plăcuțe de informare din 10 în 10 metri...”.

A remarcat și Scuarul Revoluției, flancat de clădirile istorice ale Tribunalului și Judecătoriei, iar mai apoi de clădirile Prefecturii și Consiliului Județean Vâlcea, care pot fi admirate de lângă Monumentul Independenței amplasat la poalele Dealului Capela, precum și numărul destul de mare de biserici din zona centrală (cele mai multe fiind în patrimoniul național).

„Vreau să vă arăt că orașul este îngrijit cap-coadă și începând de astăzi o să-l dau exemplu peste tot pe unde mă voi duce prin țară. Mi-a mai plăcut un lucru: spațiile verzi de lângă blocuri sunt și ele foarte bine îngrijite. Am văzut și clădiri cu o arhitectură interesantă, dar se vede că orașul nu are clădiri istorice ca la Arad”, a mai remarcat Luis Popa. Interesant sau nu este că arhitectura remarcată de el aparține chiar unor clădiri vechi, renovate.

„Cum te informează aici că trebuie să plătești parcarea nu am văzut niciunde”

Un alt aspect, ce ține însă de promovarea deficitară a orașului a fost și remarca legată de faptul că: „În Râmnicu Vâlcea nu sunt foarte multe obiective turistice”. De aceea, vloggerul a menționat doar Parcul Zăvoi, Casa Memorială Anton Pann, Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie.

„Cum te informează aici că trebuie să plătești parcarea nu am văzut niciunde în România. E plin de astfel de panouri... De asemenea, au băncuțe din cinci în cinci metri... Și de Crăciun aici au avut un târg micuț, dar bine organizat ce ar fi meritat filmat... Imaculat... curățenie peste tot!”, a mai remarcat turistul.

După zona centrală, a vizitat și un cartier periferic, menționând: „Peste tot este la fel de curățenie... Aici nu se face treabă doar în centrul orașului.”

Ce părere au localnicii: în coada clasamentului la salarii și putere de cumpărare

Mare parte dintre localnici pare însă incapabilă să vadă ori să aprecieze orașul așa cum o fac turiștii care îl descoperă, în general, din întâmplare, aflându-se în tranzit spre zonele mai atractive sau mai populare din județ sau din afara lui.

Localnicii preferă mai degrabă să critice eforturile de cosmetizare ale orașului, făcute de Municipalitate, argumentând mai mereu lipsa lor de entuziasm cu, probabil, cea mai gravă dintre problemele societății - lipsa locurilor de muncă.

Din păcate, din acest motiv, Vâlcea se află în coada clasamentului, nu doar la nivel regional, ci și național, în ceea ce privește puterea de cumpărare și implicit a salariului mediu net pe economie.

La prima vedere, însă, pentru un necunoscător, Râmnicul de pe Olt - cum era cunoscut odinioară, ca să nu fie confundat cu Râmnicul Sărat din Buzău - pare un oraș înfloritor, cu blocuri și cartiere rezidențiale care răsar precum ciupercile după ploaie, cu parcuri și flori, cu multă verdeață. Interesant este că, în ciuda prețurilor destul de piperate pentru provincie – noile apartamente trec de 100.000 de euro – se observă o apetență crescută în această direcție.

Din păcate, Râmnicul nu se poate lăuda decât la capitolul servicii, sectorul de producție cunoscând un regres uriaș, mai ales după închiderea faimosului combinat chimic Oltchim. O mică parte din secțiile sale mai funcționează astăzi în cadrul Chimcomplex. În rest, orașul, ca și județul, excelează mai degrabă la capitolul turism: balnear, muzical, monahal, montan etc., deși implicarea cea mai mare o au mai degrabă privații decât autoritățile (cu mici excepții) care doar se laudă cu acest domeniu.

Orașul de pe „Autostrada Antichității” are comori bine ascunse

Revenind la orașul Râmnicu Vâlcea, frumusețea lui este dată mai ales de amplasarea sa între dealuri, fiind brăzdat de apele Oltului și ale Olăneștiului, la doar 20 de kilometri distanță de zona montană și de stațiunile balneare celebre în România, precum Călimănești – Căciulata, Olănești sau Govora.

În plus, așezarea se bucură de o istorie extrem de bogată. Atestată în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, dovezile arheologice au scos la iveală urme de pe timpul dacilor și romanilor – chiar la marginea sudică a orașului unde se regăsesc ruinele a ceea ce au fost probabil cele mai mari terme romane de la sud de Carpați – Buridava Romană de la Stolniceni.

Râmnicul se mai laudă și cu cea mai mare cupolă vitraliu pe post de acoperiș – ce aparține sediului Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, creație a artistului Gheorghe Dican și a echipei sale de meșteri.

De altfel, este singurul oraș de pe fosta „Autostradă a Antichității” – drumul roman pe care s-a circulat neîntrerupt timp de mai bine de un mileniu și jumătate, pe Limes Alutanus - granița din Dacia a Imperiului Roman –, care a păstrat vechea denumire a acesteia. Astăzi, Calea lui Traian reprezintă principalul bulevard al orașului, care-l brăzdează de la nord la sud și trece chiar prin centrul așezării. Mai multe detalii despre o parte dintre comorile din Râmnicu Vâlcea puteți afla de AICI.