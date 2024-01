Chef bucătarul care inspiră maeștrii în arta culinară. Rețeta reinterpretată de storceag cu care face furori

Bogdan Ivanov este unul dintre cei mai cunoscuți chefi bucătari din România, cu o carieră de peste două decenii. Și-a pus amprenta asupra a numeroase rețete tradiționale românești, dar și italiene și chiar mexicane, și a deschis mai multe restaurante în România și peste hotare.

Mulți maeștri în arta culinară folosesc în prezent rețetele lui Bogdan Ivanov (53 de ani) în propriile meniuri, dar dezamăgirea lui este că unii dintre ei le copiază pur și simplu, fără să încerce să adauge ceva nou la acestea.

„I-am admirat întotdeauna pe cei care mi-au preluat rețetele și le-au modificat ca să își pună propria amprentă asupra lor. Nu suport ideea ca cineva să deschidă un restaurant și să facă un meniu preluat cu copy paste de la mine, de la nume, ingrediente și până la cum arată în farfurie“, spune cheful pentru „Weekend Adevărul“.

Înainte de a ajunge cunoscut ca bucătar, Bogdan le-a încercat cam pe toate. A deschis câteva magazine cu câțiva asociați, apoi a plecat în Italia, unde a lucrat în agricultură, și ulterior în Belgia, unde a împărțit și reclame în cutiile poștale.

A început să lucreze ca ajutor de bucătar tot în Belgia dintr-o pură întâmplare, pentru că era nevoie de mână de lucru la un restaurant cu specific italian.

„Niciodată nu făcusem acest lucru la nivel profesionist. Găteam când ieșeam cu prietenii la un grătar sau când ieșeam cu cortul. Am început cu spălatul vaselor și tăiat una, alta, dar pentru că mi-a plăcut enorm, într-o lună și jumătate patronul a avut încredere să îmi lase pe mână tot restaurantul“, a povestit Bogdan pentru „Weekend Adevărul“ cum a început totul.

Orice rețetă pe care o pregătea, a doua zi încerca să o facă mai bună. A ajuns la nivelul la care face ca arta culinară să pară foarte ușoară, chiar dacă rețetele sunt complexe și par greu de transpus în practică.

Patronii îl chemau ca să deschidă restaurante și să dea mâna bucătarilor, cum se spune, pentru ca lucrurile să meargă bine de la început. Astfel, a deschis restaurante în Italia, dar și în țară, la Brăila și la Focșani. Îi învață total dezinteresat pe cei care lucrează în bucătărie cu el să pregătească preparate gustoase și arătoase, cum îi place să spună.

„Bucătăreala este cea mai simplă parte din toată ecuația. Comunicarea în bucătărie este cea mai importantă, pentru că face motorul să funcționeze foarte bine“, ține să puncteze Bogdan Ivanov.

Rețetele, rodul creativității

Cheful din Galați creează preparate care stârnesc imaginația clienților. De pildă, la restaurantul cu specific mexican pe care l-a deschis la Focșani, una dintre mâncărurile foarte cerute era Sombrero, pentru că se asemăna mult cu pălăriile mexicanilor.

În timp, a rebrenduit și mai multe creații culinare din bucătăria italiană: „Te joci cu imaginația și așezi ingredientele într-un anume fel. Caut mereu un anumit plating. La mine, și tochitura se așază altfel. Brânza nu o rad pur și simplu, ci fac niște sfere din brânză. Puiul la ceaun l-am numit Puiul lui Țepeș și l-am înfipt în niște săbii“, oferă Bogdan câteva detalii despre preparatele sale, în spatele pregătirii cărora stă succesul său ca bucătar.

Așadar, o rețetă banală se transformă într-un preparat incredibil în mâinile sale, stârnind curiozitatea și simțurile olfactive ale clienților, care sunt dispuși să revină pentru a-i gusta preparatele după prima experiență culinară de acest fel.

După sacrificii, vine și răsplata

Bogdan ne mărturisește că pentru a ajunge la acest nivel a făcut numeroase sacrificii. A lăsat de multe ori de la el pentru ca treaba să meargă bine în bucătărie, a stat despărțit de familie și și-a riscat chiar și sănătatea.

„Dacă întrebi acum, mulți vor să se facă bucătari. Cred că totul vine repede, ceea ce este complet greșit. După ce te dedici cu adevărat bucătăriei și înveți numeroase lucruri, abia după ani și ani, vine și răsplata“, este lecția chefului pentru cei care își doresc o carieră în arta culinară.

De-a lungul timpului s-a implicat în numeroase proiecte caritabile. De pildă, pe 15 decembrie 2023, la un restaurant din Galați a gătit zeci de meniuri pentru o cină venită în ajutorul Asociației pentru Onestitate și Mobilizare-O.M., sub deviza „Împreună prevenim abandonul școlar. Un meniu achiziționat, un copil educat!“.

Zeci de români cu suflet au cumpărat atunci un meniu la prețul de 119 lei, iar banii au fost donați către fundația O.M.

Una dintre creațiile sale extrem de admirate sunt căsuțele realizate din ciocolată, turtă dulce și alte ingrediente dulci, pe care le construiește cu migală în preajma Sărbătorilor, iar după ce sunt expuse o perioadă în restaurant, sunt vândute la licitație, iar banii ajung la persoane nevoiașe.

Turiști în propriul oraș

În prezent, Bogdan Ivanov este chef la un restaurant din Galați, dar gătește și la un restaurant de pe celălalt mal al Dunării, la care se ajunge doar cu o ambarcațiune.

Gălățenii și nu numai se înghesuie să își facă rezervări pentru a gusta o rețetă reinterpretată de storceag a cunoscutului bucătar, dar și pentru a admira Galațiul de peste Dunăre, o priveliște cu adevărat superbă.

„Este o rețetă veche din Deltă, din Sfântu Gheorghe, de prin anii ’30. Mi-am pus amprenta asupra ei, în sensul că am studiat-o, am simțit gustul original și am reinterpretat-o, astfel încât să fie pe plac la cât mai mulți oameni, indiferent de zona din care provin“, explică cheful.

Mai exact, s-a jucat puțin cu aciditatea preparatului și i-a dat apoi o aromă specială, exagerând puțin cu un anumit condiment și reducând altul. Ca să ajungă la varianta actuală, a făcut numeroase teste, iar în final a obținut o variantă care bucură papilele gustative.

Sunt lucruri foarte fine, care pentru un neavizat aproape că nu se simt, dar care în final oferă preparatului un gust deosebit.

Un nou concept de artă culinară: nice dining

Bogdan Ivanov lucrează în prezent la un concept de artă culinară extrem de interesant: nice dining. Este vorba de porții generoase, cu creații culinare gătite altfel decât ceea ce se întâlnește în mod deosebit într-un restaurant, la care se adaugă și un plating deosebit.

→ Imaginea 1/8: Bogdan Ivanov FOTO Stage Nice Dining (4) jpeg

GALERIE FOTO Stage Nice Dining

Scopul este să transforme acest concept într-o franciză, care să însemne deschiderea a cât mai multe restaurante cu acest specific în România, unde experiența clienților să fie una ieșită din tipare.

„Dorința mea este ca cei care îmi consumă preparatele să rămână cu o experiență pentru care ar face orice ca să revină, chiar să își reprogrameze concediul“, mărturisește bucătarul.