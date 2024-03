Motivele pentru care unii șoferi renunță la mașinile electrice și se întorc la cele diesel. „Mi-a ajuns!”

Conducătorii auto constată că există o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce în ce mai mari până la degradarea bateriei și autonomia redusă în condiții de temperaturi scăzute, relatează inews.co.uk.

Prima călătorie a lui Guy Stenhouse cu noul Jaguar I-Pace în 2019 nu a decurs bine. Drumul său de peste 230 de kilometri, de la Glasgow la Sedbergh, în Cumbria, a fost presărat cu multe opriri la stațiile de încărcare. Totuși, majoritatea dintre acestea nu i-au încărcat mașina, ceea ce înseamnă că o călătorie care ar fi trebuit să dureze aproximativ 2 ore și 45 de minute a durat șapte ore.

„M-am oprit la fiecare stație de încărcare posibilă, am conectat mașina la încărcător și am constatat că nu funcționa”, a mărturisit el. „Asta însemna că nu puteam folosi decât stațiile lente și că nu puteam parcurge decât aproximativ 5 kilometri pentru fiecare încărcare. Am ajuns acasă la miezul nopții”, a mai adăugat bărbatul.

Din acel moment, Stenhouse a revenit la o mașină diesel. Acest lucru ar putea părea surprinzător, dat fiind faptul că a fost unul dintre primii care a utilizat o mașină complet electrică. Dar el nu este singurul care a decis să întoarcă spatele vehiculelor electrice.

„Prețul ridicat al încărcărilor”

Potrivit comerciantului auto independent Motorpoint din Marea Britanie, 56% dintre șoferii de vehicule electrice vor opta pentru un tip de combustibil alternativ, iar benzina va domina cu 30%.

Mark Carpenter, director executiv al Motorpoint Group, afirmă: „Este clar că unii au descoperit că un vehicul electric nu este potrivit pentru ei. Nu pare să existe un singur motiv. În schimb, este vorba mai degrabă de o serie de factori, de exemplu, mutatul într-o locuință fără încărcător acasă, un nou loc de muncă care necesită un drum mai lung sau prețul ridicat al încărcărilor în locuri publice.”

Au existat și alte indicii care au atras atenția în întreaga industrie. În luna februarie, s-a raportat că Apple a renunțat la planurile sale de a intra pe piața vehiculelor electrice. Vânzările și acțiunile Tesla sunt, de asemenea, în scădere, la fel ca și valoarea vehiculelor electrice second-hand în comparație cu cea a vehiculelor cu motor cu combustie internă. Au existat, de asemenea, informații alarmante despre incidente în care sistemul de frânare al vehiculelor electrice nu a funcționat.

Harry Metcalfe, jurnalist și cofondator al revistei auto Evo, a făcut și el schimbarea. După doi ani de leasing pentru un vehicul electric și doi ani și jumătate cu unul hibrid drept principala mașină de familie, a trecut la un Range Rover Sport diesel.

Pe canalul său de YouTube, intitulat Harry's Garage, el explică în detaliu care sunt motivele pentru care a decis să renunțe la mașina electrică sau hibird, afirmând că „nu este o persoană căreia să nu-i placă mașinile electrice” și că este un alt adept al energiei verzi, folosind panouri solare și pompe de căldură. El spune că, în momentul de față, un vehicul electric nu este potrivit pentru drumurile lungi.

Anvelopele, o altă problemă

El menționează, de asemenea, costul tot mai mare al asigurărilor pentru vehiculele electrice, precum și devalorizarea acestora: valoarea vehiculelor electrice second-hand a scăzut cu 23% în ultimul an, conform studiului realizat de Auto Trader.

Unul dintre motive este reprezentat de inițiativa privind mașinile cu emisii zero, care prevede că 28% din toate vânzările de vehicule noi trebuie să fie reprezentate de vehicule electrice până în 2025, urmând să crească progresiv până la 100% până în 2035.

Acest lucru înseamnă că producătorii introduc pe piață noi vehicule electrice mai repede decat crește cererea, iar cumpărătorii acestora pot beneficia de scutiri fiscale care nu se aplică mașinilor second-hand.

Erin Baker, director editorial al Auto Trader, este un susținător al mașinilor electrice și conduce în prezent atât o mașină electrică, cât și una diesel (aceasta din urmă pentru deplasările lungi) și spune că un obstacol în calea trecerii la mașinile electrice - în afară de costul inițial - este costul tot mai mare al asigurărilor. Asigurările pentru vehiculele electrice sunt mai scumpe din cauza valorii lor mai mari și a costurilor mai mari de reparații.

Anvelopele sunt, de asemenea, o problemă.

„Am lovit o groapă cu mașina mea electrică, iar înlocuirea anvelopei a costat 160 de lire sterline (n.red peste 180 de euro), față de 80 de lire sterline (n.red peste 90 de euro)”, a afirmat Baker.

Mașinile electrice au nevoie de anvelope speciale, întrucât acestea trebuie să suporte mai multă greutate, conform spuselor directorului editorial al Auto Trader.

„Producătorul încărcătorului a dat vina pe mașină”

De asemenea, bateriile cu care vin echipate vehiculele electrice pot da bătăi de cap. Garanțiile oferite de producătorii de baterii pentru vehicule electrice variază între opt și zece ani. În plus, deteriorarea bateriilor constituie o veste și mai neplăcută pentru proprietarii de vehicule electrice care locuiesc în țări mai calde, deoarece căldura le degradează mai repede.

După acel incident de șapte ore, Stenhouse a încercat să afle cauza problemei legate de încărcare. „Producătorul încărcătorului a dat vina pe mașină, dar producătorul mașinii a dat vina pe încărcător”.

Pe lângă neplăcerile cu care s-a confruntat, Stenhouse a sesizat că autonomia a fost, totodată, o problemă. Autoturismul este prezentat ca având o autonomie de peste 380 de kilometri, deși bărbatul spune că mașina sa „a indicat întotdeauna o autonomie de 355 de kilometri”.

Teoretic, chiar și cu 355 de km, ar fi trebuit ca drumul să fie unul ușor de parcurs, fiind necesară doar o singură oprire pentru reîncărcare. Dar autonomia unui vehicul electric este doar o teorie.

Motivul? Condițiile în care se efectuează testul WLTP (Procedura de testare a vehiculelor uşoare armonizată la nivel mondial) nu reprezintă în mare măsură deplasarea „normală", deoarece viteza medie este de 46 km/h la temperaturi de 23 de grade Celsius (performanța autonomiei scade dramatic atunci când temperaturile sunt scăzute).