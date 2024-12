Lansată în urmă cu peste trei ani și fabricată în China, Dacia Spring este în prezent una dintre cele mai populare mașini electrice din Europa. Iar din vara anului viitor, Dacia Spring va fi produsă într-o fabrică din Europa, ceea ce va duce la o scădere masivă a costurilor.

Dacia Spring a ocupat, timp de doi ani consecutiv, în 2022 și 2023, locul al treilea în Europa în topul celor mai vândute mașini electrice către clienții persoane fizice. În total, de la lansarea din 2021, peste 160.000 de exemplare Dacia Spring au fost înmatriculate la nivel mondial.

Surse autorizate din cadrul Grupului Renault de la Paris au precizat pentru ”Adevărul” că din vara lui 2025, Dacia Spring va fi produsă în Europa, la uzina Renault din Novo Mesto-Slovenia.

Mutarea va aduce multe avantaje și în ceea ce privește costurile, Dacia Spring urmând a scăpa în primul rând de tarifele vamale de peste 20% ce erau percepute deoarece era fabricată în China.

Componentele pentru Dacia Spring vor veni însă tot din China. Concret, acestea vor ajunge la uzina Renault din Slovenia în seturi SKD (Semicomplete Knocked Down Kit), practic urmând a fi trimise din China în cutii aproape toate componentele pentru caroserie și tren de rulare pentru a fi asamblate ulterior la Novo Mesto.

Pe piața din România, Dacia Spring s-a impus încă din primul an de comercializare drept liderul detașat al pieței de automobile electrice. Anul trecut, în România au fost vândute 6.875 de unități.

Cu o greutate de 984 kg în echiparea superioară Extreme, Dacia Spring este la ora actuală singura mașină 100% electrică din Europa având o greutate de mai puțin de o tonă.

Lansat în primăvara acestui an, noul model Dacia Spring electric a cucerit deja numeroși clienți. Iar jurnaliștii de la The Irish Times, cel mai vechi și important ziar din Irlanda, a realizat în acest an un amplu articol dedicat noului model Spring.

„Dacia Spring îți oferă doar ceea ce ai nevoie. Mașina produsă de către Dacia este la ora actuală cel mai ieftin vehicul electric comercializat în Irlanda. Cu un interior mai clasic decât te-ai aștepta, Dacia merită clar fiecare bănuț cu noul automobil electric, chiar dacă Spring nu este o mașină proiectată pentru a fi rapidă pe străzi. Dacia Spring este, având o greutate de numai 984 kilograme, cea mai ușoară mașină electrică de pe piață”, au scris jurnaliștii de la Irish Times.