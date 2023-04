Ce este RAR Pass și cum îi protejează pe români de înșelăciunile samsarilor de mașini

Mașinile la mâna a doua nu vor mai putea fi înmatriculate fără dovada istoricului real și legal al acestora. Proiectul de lege a trecut de Parlament și merge la promulgare.

Șoferilor li se va cere „RAR Auto-Pass”, un document digital emis exclusiv de Registrul Auto Român, care cuprinde numărul real de kilometri ai mașinii, avariile și reparațiile majore pe care le-a suferit. Actul va fi solicitat online de către vânzătorul mașinilor și va putea fi obținut, contra unei taxe. Proiectul a trecut deja de Parlament.

Societățile comerciale împlicate în negoțul cu mașini vechi cred că proiectul va îmbunătății lucrurile și îi va apăra pe xcumpărători de samsari. Totuși, părerile sunt împărțite, iar cei care au fost deja păcăliți de străini nu mai au ncredere nici în hârtiile emise de țările occidentale, notează Digi24.

„Da, este în opinia mea un document important. Este o societate sigură care-l oferă și este de mare folos. Aduce un plus în siguranța circulației, dar kilometrajul nu prea se mai dă înapoi. Este, în opinia mea, o chestiune de domeniul trecutului. În momentul de față or mai fi cine știe ce cazuri foarte rare. Evident că trebuie o bază de date cu milioane de mașini. Nu este ușor de făcut. S-ar putea să dureze chiar mai mult de un an și jumătate”, a spus Nicolae Răgălie, director general târg de mașini noi second-hand.

Proiectul de lege votat de Parlament trebuie să fie aprobat de președenție. În cazul în care va intra în vigoare, documentul RAR Auto - Pass va fi emis cel mai devreme peste un an și jumătate.

În prezent, orice persoană, în baza unei serii de șasiu, poate folosi RAR Istoric Vehicul pentru a obține un document cu informații despre mașina la mâna a doua, inclusiv kilometrajul înregistrat la fiecare interval de ITP.