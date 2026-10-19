Sorana Cîrstea a coborît pe locul 17 WTA, Radu Mihai Papoe este cel mai bine clasat român, pe 274

S-au dat publicității ierarhiile din circuitul profesionist mondial de tenis. La feminin, Sorana Cîrstea râmâne cea mai bine clasată jucătoare din România, pe locul 17. La masculin, Radu Mihai Papoe este cel mai bine clasat român, acesta fiind pe locul 274.

Sorana Cîrstea a bifat o nouă victorie în acest an Foto: EPAImages

Aflată în ultimul său an competiţional, Sorana Cîrstea (36 de ani) a coborât un loc şi se află acum pe 17 în clasamentul WTA. Românca are 2.380 de puncte. Bucureșteanca s-a calificat, astăzi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Ningbo (China), dotat cu premii în valoare totală de 1.206.446 de dolari. Sorana a trecut cu 6-3, 6-2 de chinezoaica Han Shi după o oră şi 15 minute.

Aceasta a fost prima confruntare dintre Cîrstea şi Shi (21 ani, 177 WTA). A opta favorită a turneului, românca şi-a asigurat un cec de 17.795 de dolari şi 60 de puncte WTA. În turul următor, Sorana o va înfrunta pe câştigătoarea disputei dintre Sara Bejlek (Cehia) şi Xiyu Wang (China).

Gabriela Ruse a coborât trei poziții şi este pe 60, cu 1.033 de puncte, iar Jaqueline Cristian a „alunecat” zece locuri şi este pe 71, cu 928 de puncte.

Liderul clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, cu 9.196 de puncte, care este urmată de belarusa Arina Sabalenka (7.550 de puncte), rusoaica Mirra Andreeva (6.306 puncte), respectiv de americancele Jessica Pegula (6.235 puncte) și Coco Gauff (5.974 puncte).

Novak Djokovic a părăsit Top 10

La masculin, rusul Daniil Medvedev a urcat un loc și se află pe poziția a șasea în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), în timp ce sârbul Novak Djokovic a ieșit din nou din Top 10, fiind acum pe 12.

Novak Djokovic se menține în elită deși a trecut de prima tinerețe Foto: EPAImages

Italianul Jannik Sinner se menține în fruntea ierarhiei, dar poziția lui este amenințată de germanul Alexander Zverev, care mai are de recuperat circa 900 de puncte. Spaniolul Carlos Alcaraz completează podiumul, însă se află la peste 4.000 de puncte de al doilea clasat.

Victorios la Shanghai, italianul Flavio Cobolli a urcat pe locul 6 și și-a egalat cea mai bună clasare din carieră. De asemenea, ibericul Alejandro Davidovich Fokina a reușit un salt de 13 locuri, fiind pe locul 13. Finalistul Rafael Jodar este și el aproape de Top 10 (locul 11), urcând două poziții.

Trei jucători sunt deja calificați la Turneul Campionilor, care va reuni cei mai buni opt jucători ai anului la Torino (15-22 noiembrie): Zverev, Alcaraz și Shelton. Sinner este calificat matematic, însă nu va putea participa din cauza problemelor medicale.

Radu Mihai Papoe este cel mai bine clasat român în ierarhia mondială de simplu, fiind pe locul 274. Acesta a făcut un salt de 52 de locuri, după ce a jucat finala turneului challenger de la Catania. La dublu, Alexandru Jecan rămâne cel mai bine clasat român, pe 131, un loc mai jos ca săptămâna trecută.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.950 puncte

2 (2). Alexander Zverev (Germania) 10.070

3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 5.610

4 (4). Ben Shelton (SUA) 4.720

5 (6). Daniil Medvedev (Rusia) 3.660

6 (7). Flavio Cobolli (Italia) 3.640

7 (5). Félix Auger-Aliassime (Canada) 3.590

8 (9). Alex De Minaur (Australia) 3.430

9 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.380

10 (11). Arthur Fils (Franța) 3.325

11 (13). Rafael Jodar (Spania) 3.234

12 (8). Novak Djokovic (SRB) 3.090

13 (26). Alejandro Davidovich (Spania) 2.880

14 (12). Taylor Fritz (SUA) 2.880

15 (18). Tommy Paul (SUA) 2.575

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Locurile ocupate de jucătorii români:

274 (326). Radu Mihai Papoe 198

275 (276). Cezar Crețu 198

286 (289). Filip Cristian Jianu 191

464 (517). Adrian Boitan 99

491 (589). Sebastian Gima 91

557 (508). Ștefan Paloși 73

566 (570). Gabriel Ghețu 71

648 (691). Radu David Țurcanu 55

653 (647). Ștefan Adrian Andreescu 54

677 (677). Ștefan Horia Haită 50