Somn ușor, România: marele eveniment sportiv al weekendului a trecut neobservat la noi ANALIZĂ

Dacă în lumea tenisului, sezonul are patru momente sclipitoare, cu ocazia turneelor de Grand Slam de la Australian Open, French Open, Wimbledon și US Open, la atletism sunt șase episoade care aprind entuziasmul fanilor.

Diferențe e că, dacă la tenis am învățat să urmărim și să mediatizăm turneele de Grand Slam - datorită Simonei Halep și ascensiunea ei în tenis! -, în schimb, la atletism, maratoanele majore trec neobservate la noi. Ceea ce e în contrast total cu ce se întâmplă în restul lumii, în condițiile în care vorbim despre proba-regină a atletismului.

În weekend-ul care a trecut, fanii din Europa s-au trezit cu noaptea în cap pentru a urmări cursa de la Tokyo (startul a fost la ora 02.10, ora Bucureștiului, în noaptea de sâmbătă spre duminică). Iar la final, evenimentul din Japonia a fost întors pe toate fețele de presa de specialitate.

Regres de peste 100 de secunde

Maratonul de la Tokyo tocmai ne-a oferit un record de traseu în proba masculină. Benson Kipruto (Kenya) a trecut linia de sosire după 2 ore, 2 minute și 16 secunde. Ceea ce înseamnă că alergătorul de 32 de ani, fost câștigător la Toronto, Praga, Boston și Chicago, a parcurs fiecare kilometru în 2 minute și 53 de secunde. Vorbim despre un ritm mediu infernal, sufocant de-a dreptul!

Chiar și așa, Kipruto a fost departe de timpul cu care regretatul Kelvin Kiptum a stabilit recordul mondial, la Chicago, pe data de 8 octombrie 2023: 2 ore și 35 de secunde. Practic, odată cu dispariția lui Kiptum, ucis alături de antrenorul său într-un accident de mașină luna trecută, omenirea s-a îndepărtat de visul terminării unui maraton în sub 2 ore. Confirmarea am primit-o acum, la Tokyo, unde am pierdut 101 secunde față de rezultatul fabulos al lui Kiptum la Chicago.

Chiar dacă această diferență de timp poate fi explicată, parțial, din cauza traseelor diferite și condițiilor meteo (la Chicago s-a alergat pe o temperatură ideală, de aproximativ 8 grade Celsius, pe când la Tokyo a fost un pic mai cald, aproape 12 grade Celsius), e clar că lumea sportului a pierdut un alergător unic, odată cu moartea lui Kiptum la doar 24 de ani.

De precizat că, potrivit calendarului său competițional pentru 2024, Kelvin Kiptum ar fi lipsit de la Maratonul de la Tokyo. El urma să concureze, în schimb, la Rotterdam (14 aprilie) unde, potrivit spuselor tatălui său după tragedie, se simțea în stare să încheie cursa cu un timp fabulos: o oră și 58 de minute!

Kipchoge pierde bătălia cu timpul

Deși la Tokyo câștigătorul s-a numit Benson Kipruto, mai mult s-a vorbit despre alergătorul care s-a clasat pe 10: Eliud Kipchoge (Kenya, 39 de ani). Iar asta pentru că ne referim la cel mai bun maratonist al tuturor timpurilor, în viziunea specialiștilor.

Kipchoge, pe lângă CV-ul său stelar și longevitatea sa uluitoare pentru această probă teribilă, e și singurul om care a terminat o cursă de 42,195km în mai puțin de 2 ore. Chiar dacă performanța sa, înregistrată la Viena 2019 cu timpul de 1 oră, 59 de minute și 40 de secunde, n-a fost omologată, fiind vorba despre un eveniment care s-a desfășurat în condiții speciale, Kipchoge și-a câștigat statutul de „zeu“ în lumea maratoniștilor.

La Tokyo însă, s-a văzut că Eliud, la 39 de ani, pierde bătălia cu timpul. Pe scurt, kenyanul a înregistrat cea mai proastă clasare, de când a debutat în această probă, în 2013, la Hamburg. La Tokyo, Kipchoge a trecut linia de sosire după 2 ore, 6 minute și 50 de secunde. În toată cariera africanului de până acum, care include 22 de curse, au fost doar patru maratoane în care acesta a scos un timp mai slab. De fiecare dată însă, a existat o explicație pentru rezultatul său sub așteptări:

*Boston 2023 (locul 6, cu timpul de 2 ore, 9 minute și 23 de secunde) – Traseul de la Boston, cu multe dealuri, nu favorizează alergătorii rapizi, buni pe un traseu plat.

*Maratonul Olimpic de la Sapporo în 2021 (locul 1, cu timpul de 2 ore, 8 minute și 38 de secunde) – Aici, deși timpul înregistrat a fost sub nivelul lui Eliud, rezultatul i-a adus medalia de aur. Toți participanții au fost afectați de căldură și așa se explică și rezultatul lui Kipchoge.

*Maratonul Olimpic de la Rio de Janeiro în 2016 (locul 1, cu timpul de 2 ore, 8 minute și 44 de secunde) – Încă o cursă afectată de căldură, dar care a fost câștigată de Eliud.

*Maratonul de la Londra 2023 (locul 8, cu timpul de 2 ore, 6 minute și 49 de secunde) – Eliud a concurat, suferind de o infecție la ureche.

Întrebat despre ce s-a întâmplat acum, la Tokyo, unde a pierdut contactul cu plutonul fruntaș după kilometrul 20, Kipchoge a oferit un răspuns engimatic: „S-a întâmplat ceva pe parcursul cursei. Nu în fiecare zi e Crăciunul. Pot spune doar că în sport există zile bune și zile proaste. Din păcate, a fost o zi proastă pentru mine. Dar luăm lecția de astăzi ca să construim ce urmează mâine“.

Kenya are o problemă de invidiat

Chiar și cu Eliud Kipchoge într-o zi proastă, Kenya și-a păstrat statutul de tară care domină proba de maraton. La masculin, podiumul de la Tokyo a fost „confiscat“ de alergătorii din această țară:

1. Benson Kipruto - 2:02.16

2. Timothy Kiplagat -2:02.55

3. Vincent Ngetich - 2:04.18

Kenya se confruntă și o cu problemă de invidiat în lumea atletismului! Vorbim despre nominalizarea celor trei alergători pentru maratonul olimpic de la Paris. Un loc în această echipă stelară îi va fi acordat lui Kipchoge, pentru simplul motiv că vorbim despre un sportiv uriaș. În plus, la JO 2024 (26 iulie – 11 august), Eliud are o șansă istorică. El poate deveni primul maratonist care cucerește aurul în trei ediții succesive ale Jocurilor Olimpice. Rămâne de văzut cine va merge la Paris, alăuri de Kipchoge în echipa formată de Kenya. Învingătorul de la Tokyo, Benson Kipruto, a spus că speră să prindă avionul spre Franța: „Cred că sunt pregătit pentru Paris. Dar totul depinde de selecția făcută de țara mea. Sunt pe lista de așteptare, dar sunt gata pentru Jocurile Olimpice“.

Surpriză mare la feminin

La cursa fetelor, locul 1 i-a revenit lui Sutume Asefa Kebede (Etiopia) cu timpul de 2 ore, 15 minute și 55 de secunde. Podiumul a fost completat de Rosemary Wanjiru (Kenya, 2 ore, 16 minute și 14 secunde) și de Amane Beriso Shankule (Etiopia, 2 ore, 16 minute și 18 secunde). Marea surpriză a fost clasarea favoritei Sifan Hassan (Olanda) pe 4. Aceasta a ratat podiumul cu timpul de 2 ore, 18 minute și 5 secunde. Hassan a concurat în al treilea maraton din carieră, după victorii înregistrate, anul trecut, la Londra și Chicago.

86.000

de euro au primit câștigătorii Maratonului de la Tokyo. În cazul lui Kipruto, el a primit și un bonus de 67.000 de euro pentru că a stabilit un record de traseu.