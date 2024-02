Telefonul răvășitor al lui Kelvin Kiptum: ce i-a mărturisit tatălui său cu câteva ore înainte de a muri

Curg știrile despre decesul lui Kelvin Kiptum (24 de ani) în presa mondială, deși la noi subiectul a și dispărut din prim-plan, după ce, oricum, a fost tratat cu o indiferență crasă.

Mai mult decât atât, la noi, știrea cu decesul lui Kiptum a fost umbrită de cazul „Dodel Tănase“, mult mai intens mediatizat. Explicația e simplă: pe când în lumea sportului, performanța de nivel înalt e înțeleasă și prețuită, din păcate, noi am pierdut aceste calități. Și nu realizăm dimensiunea tragediei morții lui Kelvin Kiptum pentru că nu înțelegem că un asemenea sportiv nu se naște în fiecare zi.

Vorbim despre un alergător de elită, deținătorul recordului mondial la maraton, în pole-position pentru a sparge bariera de 2 ore într-o cursă de 42,195km. Până acum, doar Eliud Kipchoge (Kenya, 39 de ani) a reușit așa ceva, la Viena, în 2019. Rezultatul său n-a fost însă omologat de Federația Internațională de Atletism (IAAF), deoarece evenimentul din Capitala Austriei n-a îndeplinit mai multe condiții prevăzute în regulament.

În schimb, Kiptum, cu timpul de 2 ore și 35 de secunde realizat la Maratonul Chicago, pe 8 octombrie 2023, ajunsese la doar 36 de secunde de această performanță. Și, potrivit tatălui său, Samson Cheruyot, Kelvin atinsese deja forma sportivă necesară pentru a termina maratonul cu un timp care te lasă cu gura căscată: 1 oră și 58 de minute! Această țintă incredibilă urma să fie atinsă de Kelvin pe data de 14 aprilie, în cadrul Maratonului de la Rotterdam.

Din păcate, accidentul de duminică, în care alergătorul din Kenya a murit pe loc, alături de antrenorul său, ne-a răpit șansa de a asista la un asemenea rezultat istoric. Iar regretele sunt sporite, când parcurgem declarațiile date de tatăl lui Kelvin Kiptum. Cu lacrimi în ochi, bărbatul a vorbit cu greu în fața reporterilor care au luat cu asalt casa în care a copilărit deținătorul recordului mondial în proba de maraton.

„Mă uitam la știri și am văzut că au anunțat că fiul meu a murit. Imediat, m-am dus la locul accidentului, dar mașina fusese luată deja de poliție, la fel și cadavrul băiatului meu. Era singurul meu copil. Mama lui era bolnavă o perioadă. Acum, amândoi suntem distruși“, au fost primele declarații date de Samson Cheruyot, care a muncit pe câmp, la ferma familiei toată viața sa.

„Ultima dată, am vorbit cu Kelvin la telefon, sâmbătă. Mi-a zis că cineva din echipa lui de management va veni și ne va ridica o casă nouă. Și că ne vor da și o mașină. Era foarte optimist pentru cursa de la Rotterdam. Spunea că e într-o formă excelentă și că acum poate termina maratonul într-o oră și 59 sau chiar 58 de minute“, a continuat tatăl sportivului decedat.

Kelvin a lăsat în urma sa, nu doar părinții în vârstă, care trăiesc în mediul rural din Kenya, în niște condiții rudimentare, dar și o soție, Asenath Rotich, cu doi copii. Băieții au 7 și 4 ani. „Își iubea copiii foarte mult. Acum, nu știu ce să le spun. Se uită la mine și n-am un răspuns pentru ei. Sper ca guvernul să ne dea o mână de ajutor pentru că, fără Kelvin, n-avem pe nimeni“, a spus soția alergătorului în dialog cu presa.

Și-a sfidat tatăl ca să-și urmeze visul

Kelvin Kiptum a avut un destin cu adevărat tragic, deși și-a câștigat locul în istoria sportului mondial, odată cu recordul stabilit după Maratonul Chicago 2023. Până la acest punct însă, el a depus o muncă titanică. Și s-a ridicat dintr-o sărăcie lucie, dovadă și faptul că, în 2018, a concurat în prima cursă cu niște încălțări împrumutați. Pentru că n-avea bani să-și cumpere o pereche de pantofi de alergare.

În timpul copilăriei, Kelvin a muncit, cot la cot cu tatăl său, la ferma aflată lângă casa lor. Și, ca să ajungă alergător de elită, a trebuit să-și sfideze părintele. Pentru că tatăl său insista ca băiatul să devină electrician, convins că această meserie îi va asigura un venit.

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, când m-am hotărât că vreau să mă apuc de atletism de performanță. Inițial, tatăl meu nu era de acord. Și, timp de patru ani, am muncit pe rupte, dar n-aveam succes, ca sportiv. De aceea, familia era dezamăgită. Totuși, n-am renunțat și am continuat să muncesc. Apoi, au început să vină și rezultatele. Și, la un moment dat, și tatăl meu a început să mă încurajeze, să mă ducă dimineață la antrenamente“, a povestit Kelvin, anul trecut, după cursa sa electrizantă de la Chicago.

Tot atunci, BBC a realizat un material dedicat deținătorului de recordul mondial. În care au fost intervievați și apropiații lui Kelvin. „E un tip foarte umil. Vorbește foarte puțin. Dar când aleargă... zici că e o mașină!“, a spus Wesley Korir (41 de ani), fost sportiv de performanță din Kenya care a asistat la Maratonul Chicago 2023.

Antrenorul Garvais Hakizimana (Rwanda, 36 de ani), care a murit acum alături de Kelvin Kiptum în accidentul de mașină, a vorbit și el în cadrul emisiunii de la BBC. „Lui Kelvin i-a fost frică să facă pasul spre maraton. Era îngrijorat că nu va face față, pentru că e o probă foarte dificilă. Prefera să concureze pe distanțe mai scurte, până la nivelul de semimaraton. Abia în 2022, am reușit să-l conving să treacă la maratoane“, a povestit Hakizimana pentru BBC Sport Africa.

Decizia cuplului Kiptum – Hakizimana s-a dovedit a fi una foarte inspirată! În scurta sa carieră de maratonist, Kelvin a concurat în trei curse. Timpii săi apar în Top 6 cele mai bune rezultate din istoria probei! Ceea ce șochează și mai mult e că sportivul din Kenya a terminat aceste trei maratoane în mai puțin de un an. De obicei, maratoniștii de elită concurează în maxim două curse pe sezon, având în vedere dificultatea probei.

Pentru 2024, pe lângă maratonul de la Rotterdam, în care urma să atace doborârea barierei de 2 ore, Kelvin Kiptum avea în program și maratonul de la Paris, fiind favorit la aurul olimpic.

Timpii realizați de Kelvin Kiptum în proba de maraton

*2023 (Chicago): 2 ore și 35 de secunde*

*2023 (Londra): 2 ore, 1 minut și 25 de secunde

*2022 (Valencia): 2 ore, 1 minut și 53 de secunde

*record mondial la ora actuală