Hagi, distrus: Primele imagini cu managerul Farului după catastrofa cu Sheriff VIDEO

Gheorghe Hagi (58 de ani) și-a lungit seria contraperformanțelor europene, Adevărul arătând aici bilanțul său groaznic, atât cu Viitorul, cât și cu Farul. Povara acestor eliminări rușinoase, la care tocmai s-a adăugat episodul Sheriff Tiraspol, îl apasă pe fostul mare internațional. Iar acest lucru e evident, când ne uităm la imaginile cu Hagi, la conferința de după eșecul de marți seară, scor 0-3.

Pe imagini se vede un manager devastat, care cu greu își găsește cuvintele. Chiar și așa, Hagi a avut tăria de a recunoaște un adevăr dureros: „Ne-au dat o lecţie de fotbal“. Agerpres a relatat, integral, conferința lui Hagi de la Tiraspol, iar declarațiile pot fi citite, în rândurile de mai jos.

Ce a spus Gheorghe Hagi după Sheriff Tiraspol – Farul, scor 3-0?

*Ştiam că vom întâlni o echipă experimentată, am reuşit un meci complet acasă împotriva lor, dar ştiam că ne aşteaptă un meci greu în deplasare. Spre surprinderea mea cred că astăzi am văzut cea mai proastă versiune a noastră. E greu să-mi explic, începând de la faza ofensivă. În prima repriză a fost cea mai proastă reprezentare pe care o putem face, este inexplicabil, am fost amatori. Fără personalitate, nu am fost noi, s-a văzut că nu am avut personalitate. Când nu joci fotbal e clar că singurul lucru la care trebuie să te aştepţi este că vei pierde. În apărare nu am construit ca lumea, în atac am fost inexistenţi, cum să ajungi la poartă?

*S-a văzut o mare lipsă de experienţă internaţională a clubului. Ei au o experienţă mai mare ca noi şi au avut şansa să joace meciul doi acasă. Modul în care noi am apărut... nu am cuvinte. Este cea mai proastă versiune a noastră care putea să fie. Este legat de jocul colectiv al echipei, care trebuia să respecte propria identitate. N-ai cum să nu faci în prima repriză nici trei pase ofensive, e inadmisibil, nu îmi pot explica. Defensiv cât de cât am muncit, dar spaţiile erau foarte largi.

*După ce ne-au dat o lecţie de fotbal, trebuie să ne odihnim şi să vedem ce avem de făcut. Dar e clar că trebuie să schimbăm ceva, ca să fie mult mai bine. Poate astea sunt limitele noastre. Vom vedea, dar mă îndoiesc, pentru că acasă am jucat foarte bine. Eu cred că e vorba de lipsă de personalitate şi experienţa mea sper să nu mă înşele. În fotbal nu poţi să fii dominat de emoţii, trebuie să ai personalitate, indiferent că joci acasă sau în deplasare, ca echipă, nu vorbesc de niciun jucător. Este inexplicabil. Când nu joci colectiv şi joci doar individual, nu poţi să joci fotbal, iar noi nu am făcut trei pase în prima repriză. Toţi am pierdut meciuri de fotbal, dar contează şi maniera în care pierzi. Asta m-a durut pe mine astăzi (marţi, n. red.), felul în care am arătat. De asta am spus că este cea mai proastă versiune a noastră. Bineînţeles că şi eu sunt de vină pentru că nu am reuşit să duc echipa acolo unde trebuia. Ce de la Sheriff au făcut un meci perfect, merită felicitări. Noi trebuie să lăsăm capul jos şi de mâine vom vedea ce avem de făcut.