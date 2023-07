Hagi trăiește periculos: Semnale alarmante pentru Farul, echipa care ne va reprezenta în Europa

Gheorghe Hagi (58 de ani) a făcut un sezon 2022-2023 impresionant cu Farul Constanța, motiv pentru care a și primit nota 10 de la „Adevărul“ pentru capodopera sa fotbalistică.

Problema e că, la ce campionat slab avem – am primit confirmarea, încă o dată, văzând vedetele Superligii în acțiune, la Europeanul de tineret – capodoperele noastre de pe plan intern devin, de multe ori, niște eșecuri de proporții, cum depășim granițele țării cu ele.

Anul trecut, campioana CFR Cluj, care „confiscase“ titlul în România, a ieșit din turul I preliminar al Ligii Campionilor cu coada între picioare, după o „dublă“ cu Pyunik Erevan (Armenia). Acum, Farul va debuta în aceeași fază a competiției, cu o echipă mult mai puternică, Sheriff Tiraspol (Republica Moldova).

Degeaba râd unii că am ajuns să vorbim despre forța fotbalistică a unei formații de peste Prut. Sheriff a fost, în ultimii ani, o prezență constantă în grupele diferitelor competiții europene. De care a și trecut, în mai multe rânduri, atingând fazele eliminatorii.

Așadar, când vedem CV-ul european al moldovenilor, ultimele rezultate ale Farului, dar mai ales campania de transferuri pentru formația dobrogeană, ne dăm seama că Hagi joacă periculos.

Să le luăm pe rând: în cinci meciuri amicale, disputate în stagiile de pregătire, Farul a bifat o victorie, 1-0 cu Poli Iași, o remiză, 1-1 cu FC Brașov – ambele partide de câte 45 de minute, la finalul cantonamentului de la Poiana Brașov - și trei înfrângeri: 1-2 cu Pogon Szczecin (Polonia), 0-5 cu Banik Ostrava (Cehia) și 0-3 cu Warta Poznan (Polonia). Ultimele trei jocuri au fost în stagiul polonez.

Pregătiri fără o echipă întreagă

Niște rezultate înfiorătoare la prima vedere, vorbim despre cele cu Pogon, Banik Ostrava și Warta, ele au, totuși, o explicație: în cantonamentul din Polonia, Farul a abordat aceste partide de verificare fără nouă jucători de bază: Alibec, Băluţă, Larie, M. Popescu, Grameni, Mazilu, Borza, Kiki şi Mateus.

Chiar și așa, președintele Gică Popescu (55 de ani) a admis că cele trei înfrângeri ridică niște semne de întrebare: „Avem vreo nouă, zece jucători care au rămas acasă, cei de la naționala mare, cei de la U21, cei accidentați. Eu prefer să pierdem în pregătiri și să ne trezim, să începem sezonul foarte bine. Normal că nu ne-au căzut bine aceste rezultate negative, dar ne arată unde avem probleme. E bine să descoperim aceste probleme acum“.

Și dacă am conveni că fostul mare internațional are dreptate, faptul că Farul s-a pregătit fără o echipă întreagă e o problemă în sine. Fiindcă e greu de crezut că jucătorii care au lipsit de la stagiile de la Poiana Brașov și Polonia vor fi la capacitate maximă, în meciurile care vor urma: cu Sepsi (8 iulie, la Ploiești, în Supercupa României, de la ora 21.00) și cu Sheriff Tiraspol (12 și 18 iulie). Programul dobrogenilor include și o partidă în Superliga, cu Hermannstadt în prima etapă (15 iulie).

Își va face efectul „bagheta magică“ a managerului?

Dincolo de rezultatele din amicale, Farul a surprins și prin mutările efectuate în perioada de mercato.

Vestea bună e că, deși s-a spus că jucătorii de bază au oferte, în afară de Carlo Casap, plecat de comun acord, și de Louis Munteanu, care s-a întors la Fiorentina de unde fusese împrumutat, deocamdată, „marinarii“ n-au pierdut niciun om foarte important. Ceea ce înseamnă că vor aborda dubla cu Sheriff Tiraspol cu nucleul cu care au câștigat titlul, în sezonul trecut.

Vestea mai puțin bună e că achizițiile din această vară sunt low-cost, la nivelul fotbalului nostru sărac. Și nici una nu lasă impresia, la prima vedere, că ar contribui la o creștere valorică a lotului din sezonul trecut. Vorbim despre niște fotbaliști aduși de la echipe retrogradate (Benchaib, Carnat, Fábio Vianna și Bassong), alții care au fost aruncați de ultimele lor cluburi (Rivaldinho, Vînă și Dussaut), plus niște anonimi (Borgnino și Queirós).

Când parcurgi această listă, nu-ți rămâne decăt să speri că „bagheta magică“ a lui Hagi își va face efectul și va „metamorfoza“ acești jucători, astfel încât campioana României să aibă un parcurs respectabil în cupele europene. Mai ales că, în trecut, managerul „marinarilor“ a dovedit, în mai multe rânduri, că știe să relanseze carierele unor jucători care erau într-un impas fotbalistic.

Programul dat peste cap de UEFA

Dincolo de semnele alarmante de mai sus, Farul s-a trezit și cu o problemă creată de UEFA. Care a mutat meciul retur cu Sheriff, de la Chișinău la Tiraspol. Adică, într-un oraș de risc maxim, aflat în Transnistria, unde campioana Moldovei nu mai evoluase din februarie 2022.

Într-o intervenție la Digi Sport, Gică Popescu a admis că această decizie a forului european a fost o lovitură pentru Farul: „Nu ne cade bine deloc, pentru că făcuserăm deja demersuri pentru cazare, deplasare la Chișinău. Acum, trebuie să luăm totul de la zero. Am înțeles că decizia a fost luată de Comitetul Executiv UEFA, dar noi am fost anunțați astăzi (n.r. – luni). Le-am cerut să ne asigure siguranța echipei, a suporterilor, dar știți cum e la UEFA... Astea sunt deciziile și trebuie să le respectăm“.

Cu cine și-a întărit Farul lotul pentru noua stagiune

Nume Post De unde a venit Meciuri / goluri în sezonul trecut

Marco Borgnino Mijlocaș Rafaela (Argentina) 1 / 0

Amine Benchaib Mijlocaș CS Mioveni 19 / 1

Rivaldinho Mijlocaș CS U Craiova 27 / 3

Diogo Queirós Fundaș Famalicão (Portugalia) 3 / 1

Nicolae Carnat Mijlocaș CS Mioveni 29 / 1

Fábio Vianna Fundaș FC Argeș 20 / 0

Zorhan Bassong Fundaș FC Argeș 10 / 1

Ionuț Vînă Mijlocaș CS U Craiova 6 / 0

Damien Dussaut Fundaș Rapid 3 / 0

Sursă: transfermarkt.com