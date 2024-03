Rapidistul Andrei Borza: „Vreau să uit episodul de la Iaşi, am făcut o greşeală“

Fotbalistul echipei FC Rapid, Andrei Borza, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că doreşte să uite cât mai repede episodul de la Iaşi, când a mers împreună cu Alexandru Albu într-un club de noapte după înfrângerea cu Poli Iaşi, şi a recunoscut că a fost o greşeală. El a adăugat că speră în continuare să prindă lotul României pentru EURO 2024, chiar dacă selecţionerul Edward Iordănescu l-a criticat.

"Îmi pare rău faţă de club, staff, conducere, colegi şi suporteri pentru ce s-a întâmplat acum o lună. Vreau să uit cât mai repede acel episod pentru că am făcut o greşeală. Mă voi gândi doar la prezent şi viitor. Înţeleg, nu ai voie să faci aşa ceva dacă vrei să vii la echipa naţională. Îmi pare nespus de rău şi faţă de selecţioner (n.r. - Edward Iordănescu). Eu acum vreau să muncesc şi să arăt tuturor că sunt cel mai bun. Până acum e cel mai mare regret al meu. Sunt la început de carieră, joc de doi ani la seniori. Mă vedeam foarte sus, dar a venit la timp acel episod, şi după ce am urcat, am coborât extrem de rapid. Îmi pare nespus de rău. Eu cred în mine şi în ce pot face. Dacă muncesc şi dau totul pe teren mereu, pot să ajung la EURO la vară", a spus fundaşul stânga.

Referitor la partida cu Universitatea Craiova de sâmbătă, Borza a menţionat că echipa sa se gândeşte doar la victorie.

"Va fi un meci foarte dificil cu o echipă care îşi doreşte să fie în primele trei locuri. Noi trebuie să mergem să câştigăm acest meci prin muncă şi dăruinţă. Noi luăm meci cu meci... acum două etape se spunea că avem şanse la titlu. Dar am pierdut un meci şi acum mergem la Craiova să câştigăm. Noi nu mergem cu gândul să pierdem acolo. Trebuie să luptăm în fiecare meci pe care îl mai avem în play-off", a precizat Andrei Borza.

Play-off, etapa a 2-a

Vineri

Sepsi – CFR Cluj 20.30

Sâmbătă

Universitatea Craiova – Rapid 21.00

Duminică

Farul – FCSB 21.00

Clasament

1. FCSB 35 de puncte

2. Universitatea Craiova 28p*

3. Rapid 28p*

4. CFR Cluj 27p*

5. Farul Constanța 25p*

6. Sepsi 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Play-out, etapa a 2-a

Vineri

Voluntari – Hermannstadt 17.30

Sâmbătă

Botoșani – Poli Iași 15.45

Universitatea Cluj – UTA 18.00

Duminică

FC U Craiova – Oțelul 14.00

Luni

Dinamo – Petrolul 20.30

Clasament

1. U Cluj 24 de puncte

2. Hermannstadt 23p

3. UTA 23p

4. Petrolul 21p*

5. Oțelul 20p

6. Poli Iași 17p*

7. FCU Craiova 16p*

8. Dinamo 15p*

9. Voluntari 14p

10. Botoșani 11p

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.