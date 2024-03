Dan Şucu, membru de galerie: gest impresionant făcut de patronul Rapidului

Acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu, a anunţat, joi, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, că echipa are nevoie de toţi suporterii săi în această perioadă şi a precizat că va face deplasarea alături de galerie pentru meciul cu Universitatea Craiova, programat, sâmbătă, pe Stadionul Ion Oblemenco.

"A început deja cea mai dificilă perioadă a campionatului, dar şi cea mai frumoasă, play-off-ul. Şi, odată cu el, aşa cum ne aşteptam, campaniile de dezinformare, generatoare de confuzii, de dezbinare. La meciul împotriva Farului am văzut deja rezultatul. Principiile care stau la baza funcţionarii clubului nostru au fost, sunt şi vor fi mereu aceleaşi. Ele nu sunt şi nu vor fi în schimbare. Rapid există pentru cel puţin un milion de inimi care-l sprijină şi luptă pentru acesta. Cei mai înfocaţi dintre suporteri sunt constituiţi în galeria Rapidului, care este deja demult recunoscută ca fiind cea mai unită şi puternică din România. Echipa noastră este singura din ţară care este însoţită de o galerie puternică şi entuziastă şi la partidele din deplasare, indiferent în ce colţ al ţării s-ar disputa meciul. Jucătorii noştri sunt obişnuiţi să fie susţinuţi şi au mare nevoie de acest suport. Este, dacă vreţi, factorul nostru diferenţiator", a afirmat acţionarul în comunicatul citat.

"De când am investit la Rapid, mi-am dorit să particip, împreună cu galeria, la câteva dintre deplasări, pentru a putea experimenta personal vibraţia, sentimentele şi entuziasmul băieţilor. Deoarece am primit cu plăcere invitaţia celor din galerie de a merge în deplasare alături de ei, şi le mulţumesc pe această cale, nu văd o ocazie mai bună decât meciul de sâmbătă, împotriva oltenilor. Un meci dificil, contra unei echipe valoroase, care-şi propune acelaşi lucru pe care ni-l propunem şi noi: să învingă! Am apreciat şi apreciez foarte mult pasiunea cu care băieţii îşi încurajează echipa, disponibilitatea lor de a pleca de lângă familii, la distanţe de sute de kilometri, călătorind ziua sau noaptea, în condiţii de multe ori vitrege. Vă invit, pe toţi cei care puteţi, să vă alăturaţi galeriei în deplasarea de sâmbătă, de la Craiova. Echipa are nevoie de noi! Iar rapidiştii ştiu cel mai bine cum să-şi încurajeze baieţii", a adăugat el.

Făcând referire la cazul liderului galeriei, Liviu Ungureanu, şi al altor suporteri, reţinuţi într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane, Dan Şucu a menţionat că privarea de libertate este o măsură prea dură pentru o asemenea faptă.

"În ultima vreme însă, pasiunea lor, nu numai că nu mai este încurajată, ci ea chiar trece printr-o perioadă de culpabilizare, cu care nu avem cum să fim de acord. Din dorinţa de a crea un spectacol suplimentar celui din teren, băieţii din galerie au apelat şi la materiale pirotehnice, care nu pot fi folosite legal pe un stadion. Da, legea trebuie respectată, iar aceste materiale, în anumite condiţii, pot deveni periculoase pentru spectatori. Indubitabil, ar fi bine, ca în viitor, să nu le mai folosească şi să ne putem conforma în totalitate legii. Sunt convins, însă, că folosirea acestor materiale pirotehnice n-ar trebui, în niciun caz, să fie o nesupunere sancţionabilă cu o măsură atât de dură, cum este privarea de libertate", a spus el.

"Un alt principiu important este acela ca veniturile generate de club, din bilete, din vânzarea de produse, publicitate, drepturi TV, etc, completate cu banii care vin de la acţionari, trebuie folosite în totalitate pentru a crea o echipă şi un club din ce în ce mai puternice, mai competitive. Vă garantez că nu există persoane sau firme 'mufate' la conturile Rapidului, care să deturneze în buzunarul lor banii pe care dumneavoastră îi plătiţi clubului", a mai transmis acţionarul majoritar.

Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, este cercetat în libertate într-un dosar, deschis la 14 martie, privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

În acest dosar, liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis "Bocciu", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de alţi doi ultraşi. Decizia a fost luată de Tribunalul Bucureşti, la propunerea procurorilor de la Parchetul Capitalei, după ce în locuinţa membrilor galeriei Rapid implicaţi în acest caz au fost găsite arme letale.

Alţi 12 ultraşi, reţinuţi joi, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi distrugere.

Play-off, etapa a 2-a

Vineri

Sepsi – CFR Cluj 20.30

Sâmbătă

Universitatea Craiova – Rapid 21.00

Duminică

Farul – FCSB 21.00

Clasament

1. FCSB 35 de puncte

2. Universitatea Craiova 28p*

3. Rapid 28p*

4. CFR Cluj 27p*

5. Farul Constanța 25p*

6. Sepsi 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Play-out, etapa a 2-a

Vineri

Voluntari – Hermannstadt 17.30

Sâmbătă

Botoșani – Poli Iași 15.45

Universitatea Cluj – UTA 18.00

Duminică

FC U Craiova – Oțelul 14.00

Luni

Dinamo – Petrolul 20.30

Clasament

1. U Cluj 24 de puncte

2. Hermannstadt 23p

3. UTA 23p

4. Petrolul 21p*

5. Oțelul 20p

6. Poli Iași 17p*

7. FCU Craiova 16p*

8. Dinamo 15p*

9. Voluntari 14p

10. Botoșani 11p

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.