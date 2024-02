Bergodi: Albu şi Borza au fost amendaţi, dar nu o să îi tratăm ca pe nişte interlopi

Antrenorul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că Alexandru Albu şi Andrei Borza, jucători care au fost în club de noapte după înfrângerea cu Poli Iaşi, au fost amendaţi, dar nu vor fi trataţi ca nişte "interlopi".

Tehnicianul a explicat că i-a iertat pentru că ei au înţeles că au greşit.

"Ei au primit o sancţiune financiară. Am avut o discuţie cu ei, unul mi-a scris, altul m-a sunat, copilul (n.r. - Borza). Au înţeles bine că au greşit, dar nu o să îi tratăm ca pe nişte interlopi sau mai ştiu eu... Au greşit, ştiu şi ei că au greşit, vom vedea zilele următoare ce se întâmplă cu ei. Însă iertarea în creştinism e de la Dumnezeu. Iar eu sunt o persoană care înţeleg. Am făcut şi eu greşeli în trecut ca jucător, când eram tânăr. Mă pun şi eu în locul lui Alex şi Andrei. Ei au înţeles, sunt foarte dezamăgiţi. Mi-au cerut iertare şi atunci vom vedea ce se va întâmpla după acest meci. Ei oricum au luat o amendă, ceea ce e normal. Dar să nu îi tratăm ca şi cum s-a întâmplat un balamuc... Pentru că nu e problemă (n.r. - aşa mare)", a spus Bergodi.

"Ei se antrenează azi şi mâine cu echipa a doua a clubului. Iar joi vom vedea. Eu am discutat cu ei, unul are 30 şi altul 18 ani... până la urmă e fotbal, ce facem. Eu aş ierta orice persoană, pentru că din greşeli se învaţă. Probabil că vor creşte şi mai repede aşa, cel puţin Borza, care e un copil. Ce să facem, să le dăm în cap. Sunt doi jucători. Parcă au făcut ceva... şi sunt trataţi ca nişte interlopi. Sigur, ei sunt supăraţi, eu am fost supărat când am aflat. Nu e colegial ce au făcut. Le e ruşine şi lor, săracii, faţă de mine şi de colegi pentru ce au făcut. Sigur, nu aveau voie să facă asta după acel meci. Mai ales că suporterii au venit şi au plecat dezamăgiţi. Măcar dacă se câştiga, te duci... suntem oameni cu inimă, nu suntem roboţi. Vom vedea în zilele următoare", a explicat antrenorul.

Jucătorii rapidişti Alexandru Albu şi Andrei Borza au părăsit cantonamentul fără permisiune şi au mers într-un club de noapte, sâmbătă seara, după meciul cu Poli Iaşi, pierdut cu 1-3, în deplasare, în etapa a 27-a a Superligii.