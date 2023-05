Rapid îmbătrâneşte ca vinul: Anul centenarului, sărbătorit cu un produs marca proprie FOTO

Clubul de fotbal Rapid Bucureşti a lansat, joi, propria marcă de vinuri, ''Povestea alb-vişinie'', cu două sortimente, Sauvignon Blanc şi Cabernet Sauvignon, ambele din regiunea Huşi. Acţionarul Victor Angelescu a afirmat că gruparea giuleşteană pregăteşte şi alte surprize pentru fanii rapidişti după mărcile de bere şi vin, deja lansate.

"Rapid doreşte să facă lucrurile altfel. Avem deja o bere, acum avem vin şi mai avem şi alte proiecte pe viitor pentru rapidişti. Pentru că ne dorim ca rapidiştii la ei acasă să poată să guste din produsele pe care le vom face cu alţi parteneri şi care credem noi că sunt de mare calitate. Noi vrem ca Rapidul să ajungă în casele rapidiştilor pe toate căile. Şi pe viitor vor fi mult mai multe produse în aşa fel încât rapidistul să aibă şi acasă cât mai multe mărci. Şampania urmează sigur la 100 de ani. Pentru titlu, nu ştiu, vom vedea. Anul viitor trebuie în primul rând să arătăm cu o echipă care se bate la titlu şi apoi să câştigăm. Vom cumpăra şampania şi vom vedea când o punem la rece", a declarat Angelescu la magazinul Auchan din Crângaşi, unde a avut loc evenimentul de lansare.

Fostul portar, Rică Răducanu, s-a arătat mulţumit de calitatea vinurilor lansate de Rapid, afirmând că le va plăcea şi suporterilor celorlalte echipe.

"Mă bucur că vinurile sunt alb şi vişiniu, chiar dacă eu sunt cam negru. Dar aşa am fost tot timpul, sunt de aici din cartier. Am gustat vinul, e bun şi cred că o să le placă şi celorlalţi, chiar dacă nu sunt rapidişti. Şpriţurile le făceam pe timpuri la barul Rubi la podul Grant, pe colţ. Şi mai mergeam şi 'La varice', adică stăteam în picioare. Vinul e bun, intră repede, nu are oase, să ştiţi că nu are oase, merge liniştit", a spus în glumă fostul portar al formaţiei giuleştene.

Şi preşedintele clubului FC Rapid, Daniel Niculae, crede că vinul lansat joi va fi gustat măcar o dată de suporterii echipelor adverse: "Mulţumim Auchan şi Domeniilor Avereşti, partenerii noştri, pentru că eu cred că Rapid este cea mai frumoasă poveste a fotbalului românesc şi ne bucurăm că această poveste mergem mai departe. După o zi de vară, cu un meci pe Giuleşti, trebuie să savurăm o bere cu profilul Rapidului, iar în serile răcoroase să savurăm un pahar de vin al Rapidului. Sper ca oamenii să aprecieze cele două vinuri. Cu siguranţă şi ceilalţi suporteri ai celorlalte echipe vor veni să guste vinul Rapidului, măcar o dată".

Cele două sortimente de vinuri din gama "Povestea alb-vişinie" sunt Sauvignon Blanc, demisec, DOC Huşi şi Cabernet sauvignon, roşu sec, DOC Huşi, de la Domeniile Avereşti. Vinurile sunt comercializate cu preţul de 19,90 lei în magazinele Auchan, care oferă reducere de 10% în luna iunie la toate produsele marca Rapid, cu ocazia centenarului clubului. Din 2022, pe piaţă se comercializează şi berea nefiltrată artizanală Nemţeana Giuleşteana, tot o marcă a clubului Rapid.