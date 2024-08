Performanța echipei Corvinul în cupele europene: susținută de mii de fani la meciuri jucate departe de Hunedoara VIDEO

Corvinul Hunedoara a reușit să atragă numeroși spectatori la meciurile disputate la Sibiu, în competițiile europene, deși adversarii au fost puțin cunoscuți, iar cei mai mulți dintre suporteri au venit de la distanțe mari pentru a-și susține favorita.

Peste 6.000 de spectatori au asistat, joi seara, pe Stadionul municipal din Sibiu le meciul dintre Corvinul Hunedoara și FC Astana (video), în prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League la fotbal.

Meciul s-a încheiat cu victoria oaspeților din Kazahstan, cu 2 - 1, golurile fiind înscrise de Antonio Manolache (37) de la Corvinul și de Ousmane Camara (62) şi Geoffrey Charles (80) de la Astana.

A fost al treilea meci jucat de Corvinul Hunedoara, în cupele europene, pe arena din Sibiu, oraș aflat la circa 120 de kilometri de Hunedoara. Însă la fel ca și în celelalte două partide, cu FC Paksi (Ungaria) și cu FC Rijeka (Croația), echipa „corbilor” a fost susținută de câteva mii de spetactori.

→ Imaginea 1/16: Corvinul Hunedoara Astana Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (172) JPG

Deși, practic, toate meciurile din cupele europene au fost disputate de Corvinul Hunedoara în deplasare, un număr total de peste 20.000 de suporteri s-au aflat în tribunele stadionului din Sibiu.

„Ala fel ca majoritatea suporterilor din tribune, ușor de recunoscut pentru că poartă tricouri și fulare cu sigla Corvinul Hunedoara, și eu am venit din Hunedoara la meci. A fost a treia deplasare pe care am făcut-o la SIbiu în decurs de mai puțin de o lună, toate cu mașina personală, împreună cu câțiva prieteni care sunt și ei fani Corvinul Hunedoara. Am parcurs drumul în circa o oră și jumătate, două ore cu opriri, nu este departe, însă preferam, ca mulți alții probabil, ca meciul să aibă loc la Hunedoara”, povestește unul dintre suporteri.

Stadionul Michael Klein va fi demolat

În prezent, Stadionul „Michael Klein” din Hunedoara (video) nu îndeplinește criteriile impuse de UEFA pentru a găzdui competiții europene. Are o vechime de peste 60 de ani și nu a beneficiat în ultimele decenii de lucrări ample de reabilitare și modernizare.

Planurile autorităților locale vizează demolarea stadionului din Hunedoara, iar în locul lui va fi construit un complex sportiv pe care vor putea fi organizate meciuri în competițiile europene. Lucrările, finanțate de Compania Națională de Investiții, sunt scoase la licitație publică.

Corvinul Hunedoara a fost susținută de câteva sute de suporteri și în cele două meciuri jucate în deplasare, în Europa League, la Packsi, în Ungaria, aflat la circa 450 de kilometri de Hunedoara, și la Rijeka, orașul croat aflat la aproape 1.000 de kilometri de Hunedoara.

Doar în meciul din a doua manșă al turului al treilea preliminar din Conference League, cel mai probabil Corvinul Hunedoara nu va avea suporteri în tribune. Meciul retur dintre Astana și Corvinul se va disputa miercuri, 14 august, de la ora 17:00 (ora României), pe stadionul Almaty Central, aflat la 1.000 de kilometri de Astana și la aproape 5.400 de kilometri de Hunedoara.