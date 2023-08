Pensia de militar a lui Ilie Năstase: Suma pe care o primește lunar de la statul român

Ilie Năstase (77 de ani) e printre cei mai mari sportivi din istoria României. Iar interviul pe care l-a acordat acum jurnalistului Adrian Țone (Agerpres) ne arată că „Nasty“ e un personaj savuros care are „vorbele la el“, cum se spune.

De asemenea, e de apreciat că fostul mare jucător de tenis spune mereu lucrurilor pe nume. Tocmai de aceea, acum, când a fost întrebat despre răsplata sa pentru atingerea locului 1 ATP, el nu s-a ferit să vorbească despre pensia sa de militar. Pentru că ea reprezintă, de fapt, răsplata sa pentru această performanță istorică. Iată cum a decurs dialogul cu jurnalistul Agerpres pe marginea acestui subiect.

Cum v-a răsplătit statul român la acea vreme pentru performanţă?

Ilie Năstase: Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună. Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale... L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială... Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu' sunt, cât or primi ăia?