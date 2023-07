Olga Harlan rupe tăcerea după descalificarea de la Mondiale. A refuzat să strângă mâna însângerată a falsului atlet „neutru”

Scrimera ucraineană Olga Harlan, descalificată joi de la Campionatele Mondiale de scrimă de la Milano, după refuzul de a da mâna cu adversara sa din Rusia, Ana Smirnova, pe care o învinsese, a ieșit cu primele declarații.

"A fost o zi grea, nervozitatea şi-a spus cuvântul. Problema mea a fost cum voi aborda acel meci contra unei rusoaice, chiar şi în calitatea de sportiv neutru. Deci, m-am gândit mult la asta, mi-am stăpânit emoţiile şi mi-am făcut treaba bine, pentru că am câştigat cu 15-7.

Când am părăsit pista, am căzut în genunchi şi am început să plâng. A fost atât de greu pentru noi să-i vedem. Dar a trebuit să concurez şi am făcut-o", a spus Olga Harlan la o zi după partida cu Anna Smirnova, de la Mondialele de scrimă de la Milano.

"Cartonaşul negru (sinonim cu descalificarea)... Nu mă aşteptam la aşa ceva, pentru că tocmai avusesem o discuţie cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Scrimă (Emmanuel Katsiadakis)", a adăugat ea.

Pregătiți să-i înfrunte pe ruși pe terenul de joc

"Mesajul meu de astăzi este că noi, sportivii ucraineni, suntem pregătiţi să-i înfruntăm pe ruşi pe terenurile de sport, dar nu le vom strânge mâna niciodată. Ei nu ne vor forţa niciodată la pace", a încheiat sportiva ucraineană.

Gestul sportivei a fost comentat și de Vladimir Kliciko, fostul campion mondial de categorie grea: ”Olga Harlan a refuzat să dea mâna unui adversar pe care tocmai îl învinsese. Conducerea sportivă a decis să o priveze de victorie. Olga a păstrat onoarea. Ea a refuzat să strângă mâna însângerată a falsului atlet „neutru” care pozează cu mândrie aici cu fratele ei”, a scris Kliciko pe rețelele de socializare.