Cum ne ajută zimbrii în lupta cu CO2. O turmă de 170 de capete, introdusă recent în România, schimbă calculele ecologiștilor

O turmă de 170 de zimbri reintroduși în Munții Țarcu, din țara noastră, ar putea ajuta la stocarea emisiilor de CO2 echivalente cu îndepărtarea a aproape 2 milioane de mașini de pe șosea timp de un an, potrivit unei noi cercetări.

Studiul, realizat de oameni de știință de la Yale School of the Environment și finanțat de Global Rewilding Alliance, și publicat în The Guardian, a utilizat un model inovator pentru a calcula impactul zimbrilor asupra sechestrării carbonului.

Modelul a relevat că zimbrii europeni care pasc pe o zonă de aproximativ 50 de kilometri pătrați de pășuni din Munții Țarcu pot capta suplimentar 2 milioane de tone de carbon pe an.

Acest lucru se datorează faptului că zimbrii influențează ecosistemul pășunilor și pădurilor în mai multe moduri. Zimbrii pasc uniform, fertilizând solul și stimulând creșterea plantelor, eliberează nutrienți care sunt absorbiți de plante prin defacare, transportă semințe pe blana lor, ajutând la răspândirea plantelor și la creșterea diversității ecosistemului și compactează solul, prevenind eliberarea carbonului stocat.

„Zimbrii au evoluat de milioane de ani cu pășunile și ecosistemele forestiere", a declarat profesorul Oswald Schmitz de la Yale School of the Environment, autorul principal al studiului.

Cercetătorii subliniază că impactul zimbrilor asupra „sechestrării” carbonului poate varia în funcție de condițiile specifice ale solului și climei. Cu toate acestea, studiul oferă dovezi convingătoare că reintroducerea zimbrilor și a altor specii mari de animale sălbatice poate fi o modalitate eficientă de a combate schimbările climatice.

„Îndepărtarea lor a dus la eliberarea de cantități mari de carbon. Restaurarea acestor ecosisteme poate readuce echilibrul, iar zimbrii sălbăticiți pot juca un rol crucial în acest proces”, a mai spus Oswald.

Pe lângă beneficiile climatice, reintroducerea zimbrilor are și alte beneficii, cum ar fi stimularea turismului și sprijinirea biodiversității.

„Zimbrii sunt o specie cheie care joacă un rol important în ecosisteme”, a declarat Alexander Lees, lector în domeniul biodiversității la Universitatea Metropolitană din Manchester.

Studiul despre zimbrii europeni din România este „primul de acest gen”, a spus Sylvén, adăugând că modelul a oferit „un instrument foarte puternic la îndemână pentru a oferi direcții pentru reintroducerea faunei sălbatice”.

Echipa de cercetare a analizat deja impactul altor nouă specii, inclusiv elefanți de pădure tropicală, boi mosc și vidre de mare, și intenționează să continue cercetările în acest domeniu.