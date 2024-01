Obsesia pentru Djokovici îl duce la pierzanie pe Alcaraz. Motivul pentru care ibericul nu mai câștigă de 6 luni

Carlos Alcaraz a pierdut miercuri fără drept de apel partida cu Alexander Zverev din sferturile de finală de la Australian Open și și-a frânt visul de a juca împotriva rivalului său, Novak Djokovici, cu trofeul pe masă. Cu gândul permanent la Nole, ibericul a fost la un pas să sufere cea mai drastică înfrângere din carieră la un Grand Slam, contra neamțului, care l-a condus cu 6-1, 6-3 și 5-2. Până la urmă, starul de 20 de ani a reușit să întoarcă setul 3, dar a cedat în cel de-al patrulea, 6-4, astfel că a încheiat prematur turneul de la Melbourne.

Situația grea se prelungește pentru puștiul spaniol. Protagonist al unor meciuri epice contra lui Novak Djokovici anul trecut, Carlos Alcaraz nu a mai câștigat niciun turneu din luna iulie, de la Wimbledon 2023, când îl răpunea pe rivalul său într-o finală de cinci seturi. De atunci, ibericul a ținut-o eșecuri, pierzând finala cu Nole la Cincinnati (august), semifinala contra lui Medvedev (septembrie), semifinala cu Sinner la Beijing, optimile cu Dimitrov la Shanghai , 16-imile la Paris cu Safiullin (toate în octombrie) și semifinala la Turneul Campionilor contra lui Djokovici (noiembrie).

Visa să redevină lider mondial

Anul l-a început cu speranța revanșei, dar și a revenirii pe primul loc în clasamentul ATP, unde s-a instalat confortabil Nole. Au fost patru victorii ale spaniolului la Australian Open, dar a venit înfrângerea cu Zverev și Alcaraz trebuie să-și pună ordine în joc și în gânduri. Specialiștii au identificat principalele probleme ale puștiului-minune din tenis: faptul că e obsedat să-l detroneze pe Djokovici, dar și că nu are reacție atunci când se află în dificultate.

Analistul Mats Wilander a subliniat că există o mare diferență între Carlos și marii jucători. Expertul Eurosport a observat că acesta nu-și schimbă niciodată planul, nici atunci când lucrurile nu merg în favoarea sa, ceea ce-l face un sportiv extrem de atractiv, dar în același timp îi dăunează. Suedezul i-a dat ca exemple pe Nadal și Djokovici, care erau capabili să reacționeze când erau în dificultate și reușeau să câștige meciuri în care nu etalau jocul lor cel mai bun.

Nu știe să reacționeze în momente grele

„Spre deosebire de Novak sau de Rafael, Alcaraz nu este un jucător care să facă un pas în spate atunci când meciul este complicat pentru el. El se menține în mod constant la natura sa de jucător care riscă foarte mult, indiferent dacă tabela de marcaj arată 0-0 sau 5-5. Bineînțeles, când joacă bine, este cel mai distractiv și emoționant jucător pe care l-am văzut vreodată, dar această personalitate îi poate provoca înfrângeri, precum cea pe care tocmai a suferit-o în fața lui Zverev“, a scris Wilander în rubrica sa zilnică din „L'Equipe“.

După meciul cu Zverev, Carlos Alcaraz a părut la fel de dezorientat ca și pe teren. A recunoscut franc că nu are nicio explicație pentru evoluția sa. „Nu știu ce s-a întâmplat. Mi-ar plăcea să vă dau un răspuns, dar nu am avut un sentiment bun încă de la început. Am făcut greșeli pe care nu le făcusem la începutul celorlalte meciuri. Serviciul a fost prost... Trebuie să vorbesc cu echipa mea, pentru că acum nu știu ce concluzii să trag. Nimeni nu este perfect. Nu am de gând să mă scuz pentru vârsta mea, dar am 20 de ani. Veți vedea o schimbare“, a dat asigurări Alcaraz jurnaliștilor la Melbourne.