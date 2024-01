Novak Djokovici, prima reacție după meciul de coșmar cu Sinner. Uluit chiar și el de cât de prost a jucat

Aflat în cursa pentru câștigarea celui de-al 25-lea turneu de Grand Slam, Novak Djokovici și-a văzut visul spulberat de noul copil-minune al tenisului, Jannick Sinner. Italianul de 22 de ani l-a executat pe sârb în 4 seturi, profitând și de jocul foarte slab prestat de liderul mondial.

Nole a recunoscut personal că a jucat sub așteptări și că prestația sa a fost departe de cea a unui campion, declarându-se șocat că a clacat într-un meci atât de important. "M-a întrecut complet... Am fost șocat de nivelul meu într-un mod negativ... Acesta a fost unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat vreodată. Cel puțin asta îmi amintesc", a spus sârbul la conferința de presă de la finalul meciului.

Lucrurile bune au și un final

”Am multe lucruri de care să fiu mândru aici, la Australain Opeen, dar știam că toate lucrurile bune au și un sfârșit, la un moment dat. Am câștigat aici și când am jucat mai puțin puțin bine, asftel că nu sunt altfel decât bucuros că am mai avut o șansă să joc și anul acesta la Melbourne”, au fost cuvintele cu care Novaak Djokovici și-a încheiat reprezentația de la primul turneu de Mare Șlem al anului.

Nole a vorbit și despre faptul că nu s-a aflat în cea mai bună formă la această ediție a turneului de la Australian Open: „Ca să fiu sincer, întregul turneu nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Poate că meciul cu Mannarino a fost grozav, dar majoritatea meciurilor nu am jucat așa cum o fac de obicei în Australia. Nu m-am simțit cu adevărat pe teren în timpul acestui turneu. Se poate spune că e un rezultat grozav să ajungi în semifinale, dar întotdeauna mă aștept să câștig. Nu a fost să fie astăzi”, a explicat Novak Djokovici.

Sinner poate urca pe locul 3 mondial

Jannik Sinner s-a calificat în prima sa finală de Grand Slam, după ce a trecut cu scorul 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 de Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istorie. Italianul a oprit supremația lui Nole, care, de fiecare dată când ajunsese în semifinale la Australian Open, a câștigat trofeul, lucru care s-a întâmplat de 10 ori. Sârbul a fost de nerecunoscut, câștigând doar trei game-uri în primele două seturi.

Italianul va juca în finala de duminică împotriva învingătorului din partida Alexander Zverev - Daniil Medvedev, care se dispută la această oră pe arena principală din Melbourne. El va urca pe locul 3 mondial dacă va câștiga Australian Open, iar neamțul îl va învinge pe sportivul rus în penultimul act al competiției de la Antipozi.