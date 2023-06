Naționala, o tragicomedie fără sfârșit: Cu ce rămânem după meciurile cu Kosovo și cu Elveția

Cu acțiunea din luna iunie încheiată, prima reprezentativă va intra în vacanță. Cu ce rămânem însă după aceste 2 puncte smulse din partidele cu Kosovo (0-0) și cu Elveția (2-2)? Pe scurt: cu șanse mari de a prinde Euro 2024. Nu pentru că am jucat un fotbal de calitate sau pentru că am fi pe „drumul cel bun“, cum s-a exprimat selecționerul, ci pentru că am nimerit în cea mai ușoară grupă de calificare cu putință!

Vorbim despre o serie în care sperietoarele noastre au fost... Kosovo și Israel! Prima, o națională aflată pe locul 107 în lume, sub India, Congo și Mauritania! A doua, locul 78 în clasamentul FIFA, fără nicio calificare anterioară la vreun Campionat European.

De altfel, în acest moment, lupta pentru locul 2 în grupa I, ultimul care duce la Euro 2024, se dă între România și Israel. Și poate fi descrisă, folosind titlul unui film românesc din 1992: Tusea și junghiul. Căci și israelienii sunt de lumea a treia a fotbalului, dovadă și faptul că s-au chinuit teribil pentru a trece, în această lună, de Belarus (2-1) și de Andorra (2-1).

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Luni

Elveția – România 2-2

Israel – Andorra 2-1

Belarus – Kosovo 2-1

Clasament

1. Elveția 4 3 1 0 12-3 10

2. România 4 2 2 0 6-3 8

3. Israel 4 2 1 1 5-6 7

4. Belarus 4 1 0 3 4-10 3

5. Kosovo 4 0 3 1 3-4 3

6. Andorra 4 0 1 3 3-7 1

Primele două clasate se califică la Euro 2024.

Programul meciurilor rămase în grupa I

Etapa a 5-a (9 septembrie)

România – Israel 21.45

Kosovo – Elveția 21.45

Andorra – Belarus 19.00

Etapa a 6-a (12 septembrie)

România – Kosovo 21.45

Israel – Belarus 21.45

Elveția – Andorra 21.45

Etapa a 7-a (12 octombrie)

Belarus – România 21.45

Andorra – Kosovo 21.45

Israel – Elveția 21.45

Etapa a 8-a (15 octombrie)

Elveția – Belarus 19.00

România – Andorra 21.45

Kosovo – Israel 21.45

Etapa a 9-a (18 noiembrie)

Belarus – Andorra 19.00

Israel – România 21.45

Elveția – Kosovo 21.45

Etapa a 10-a (21 noiembrie)

România – Elveția 21.45

Andorra – Israel 21.45

Kosovo – Belarus 21.45