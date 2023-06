România, strivită la TV după remiza cu Elveția: Naționala, desființată după un rezultat mincinos

România a smuls un punct, la Lucerna, la capătul unui meci halucinant al cărui film a fost oferit de Adevărul aici. E genul de rezultat cu care, în mod cert, se vor lăuda oamenii de la federație. Din păcate, e și un rezultat mincinos. Ce-i drept, trebuie să admitem: ne ține în cursa de calificare pentru Euro 2024! Și, în acest moment, într-o asemenea campanie, doar îndeplinirea acestui obiectiv contează cu adevărat.

Și, totuși, naționala a fost criticată vehement, în studiourile TV, după prestația dezolantă de la Lucerna. Aproape că n-a mai contat că tricolorii au smuls un punct. Analiștii au fost necruțători și au dat de pământ cu echipa lui Edward Iordănescu.

Iată cele mai dure reacții după Elveția – România:

*Gică Popescu (Prima TV): Dacă scorul ar fi fost 7 sau 8-0 în minutul 80 pentru Elveţia, n-ar fi fost o surpriză pentru nimeni. România a arătat oribil. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Am punctat la singurele două acţiuni pe care le-am avut. Am arătat precum o echipă mică, la fel cum am arătat şi în deplasarea din Kosovo. Am preconizat că vom juca în sistemul 5-4-1. Nu s-a schimbat nimic, nici măcar după 2-0 pentru Elveţia.

*Basarab Panduru (Orange Sport): Cea mai mare minciună din fotbal din toate timpurile! Noi, la un moment dat, trebuia să pierdem cu 7-0. Ne trezim că ajungem în situația să facem 2-2, Kosovo pierde în Belarus și suntem într-o situație foarte bună. Dacă vorbim de ultimele două minute, rezultatul e excelent. Trebuie felicitată echipa pentru rezultat. Dacă nu analizăm ce a fost până atunci, ne păcălim și mergem din păcăleală în păcăleală. A fost o mare diferență între Elveția și România. Cum n-a fost niciodată! Să-și bată joc de tine, așa cum a vrut.

*Viorel Moldovan (Prima TV): Trebuie să fim realişti. Selecţionerul nostru a fost total depăşit. A greşit fundamental din punct de vedere tactic. Nu poţi să abordezi un meci astfel.

*Ilie Dumitrescu (Digi Sport): Ne-au surprins din punct de vedere tactic, ne-au surprins cu cei trei din atac. Elvețienii au avut tot timpul superioritate, iar linia de patru a lor a trecut foarte ușor de primul nostru baraj, cel format din Ianis, Alibec și Coman. N-am câștigat prea multe dueluri. Fundașii noștri centrali au făcut multe greșeli de poziționare. E o repriză destul de modestă făcută de echipa noastră (n.r. – prima repriză).