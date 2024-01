Mourinho, bilanț șocant: sumele încasate de portughez după concedieri au apărut în presa britanică

Jose Mourinho (60 de ani) are o poreclă cu adevărat inspirată: „The Special One“. Cândva, această etichetă i se potrivea de minune datorită faptului că era garantul succesului în fotbal. Acum, specialitatea sa a devenit obținerea unor sume colosale în urma plecării de la diferite echipe.

De fapt, la acest capitol, „Mou“ e cel mai bun tehnician din lume, deși rezultatele sale sportive sunt departe de perioada sa de glorie. Dovadă și faptul că din 2018 până acum, Jose a cucerit un singur trofeu, Conference League cu AS Roma, la capătul sezonului 2021-2022.

La începutul săptămânii, tocmai de la Roma a plecat Mourinho. Cu mare scandal, presa italiană povestind despre o întâlnire incendiară cu Dan Friedkin (59 de ani), președintele și proprietarul clubului, care s-ar fi lăsat cu un schimb dur de înjurături! Dacă așa au stat lucrurile, într-adevăr, nu vom afla, probabil, niciodată. Cert e că „Mou“ ar fi trebuit să se aștepte la un astfel de deznodământ, în condițiile în care AS Roma a câștigat un meci din ultimele șase în campionat. Iar echipa a alunecat până pe locul 9 din 20 cu doar 29 de puncte strânse în 20 de runde! În pericol e inclusiv o participare în viitorul sezon al cupelor europene, în condițiile în care Roma e la 4 puncte locul 6, ultimul care duce în Conference League.

Consolarea lui Mourinho, după această despărțire, e că a părăsit Italia cu buzunarele pline! Pentru a scăpa de portughez înainte de expirarea acordului – între timp, la Roma a fost numit antrenor Daniele De Rossi – clubul din Serie A i-a achitat o despăgubire de 3,5 milioane de euro. Niște „mărunțișuri“, dacă luăm în calcul sumele pe care le-a încasat Mourinho la despărțirea de alte echipe. „Daily Mail“ le-a și publicat:

*30,3 milioane de euro, suma totală încasată de la Chelsea după două mandate încheiate înainte de termen. Primul în 2007, iar al doilea în 2015.

*19,8 milioane de euro i-a achitat Real Madrid în 2013 pentru a pune capăt colaborării.

*23,3 milioane de euro a fost despăgubirea achitată de Manchester United în 2018, când lui „Mou“ i s-a arătat ușa.

*17,5 milioane de euro a plătit Tottenham pentru despărțirea de Mourinho în 2021.

Când adunăm aceste sume, ajungem la un bilanț șocant: 94,4 milioane de euro a primit, în total, Jose Mourinho doar pentru a pleca de la diferite formații! Iar dacă s-ar face un clasament pe baza sumelor primite drept despăgubiri contractuale, atunci „Mou“ ar fi lider detașat. Pe locul 2 s-ar clasa italianul Antonio Conte, cu „doar“ 43,1 milioane de euro, iar francezul Laurent Blanc ar prinde ultima treaptă a podiumului cu 19,8 milioane de euro. Așadar, cei doi mai mult până să ajungă la nivelul celui poreclit „The Special One“.

4

trofee de cel mai bun antrenor al lumii a primit Jose Mourinho în 2003, 2004, 2009 și 2011.

Cariera lui „The Special One“ în ultimii ani

Club Cât a stat pe bancă Trofee cucerite

AS Roma iulie 2021 – ianuarie 2023 Conference League

Tottenham noiembrie 2019 – aprilie 2021 -

Man United iulie 2016 – decembrie 2018 Europa League, Cupa Ligii Angliei, Supercupa Angliei

Chelsea iulie 2013 – decembrie 2015 Titlul, Cupa Ligii Angliei