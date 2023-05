Michael Jordan, dat jos de pe piedestal de Scottie Pippen: „A fost un jucător oribil”

Scottie Pippen și Michael Jordan au fost coechipieri la Chicago Bulls între 1987 și 1993, perioadă în care ”Air” a dominat baschetul categoric. Chiar așa, coechipierul său consideră că Jordan nu suportă comparație cu actualul star din NBA, LeBron James.

Americanii sunt împărțiți în două la întrebarea cine e cel mai bun jucător din istoria NBA sau, mai bine zis, din istoria baschetului mondial: LeBron James sau Michael Jordan.

Scottie Pippen nu are dubii. Într-un interviu acordat Die-Hard Chicago Bulls Fans a făcut un comentariu de necrezut: "LeBron va fi cel mai bun jucător din punct de vedere statistic care a jucat vreodată. L-am văzut pe Michael Jordan jucând înainte de a veni la Bulls.

Era un jucător oribil, un jucător pe care era oribil să-l privești. Era numai 1 contra 1, numai aruncări greșite. Dintr-o dată, ne-am transformat într-o echipă și am început să câștigăm, iar toată lumea a uitat cine era el", a spus Pippen.

Cei doi au fost coechipieri la Bulls între 1987 și 1993 și au câștigat titlul NBA în 1991, 1992 și 1993. Jordan a fost în acele sezoane de fiecare dată MVP-ul finalei NBA. Pippen se ferește să facă o comparație între Jordan și LeBron când vine vorba de statistici. "Nu știu cine este mai bun, dar acesta este un joc de echipă".

De remarcat faptul că nu este pentru prima dată când Pippen ia poziție în favoarea lui LeBron, în ieșirile sale publice. Ceva șocant, având în vedere tot ceea ce au trăit el și Jordan la Bulls, însă dedesubturile pot fi multe. Dar să spui că jucătorul care învingea gravitația și ridica spectatorii în picioare la fiecare fază a fost oribil, deja e prea mult.

James este jucătorul cu cele mai multe puncte marcate în istoria NBA, ajungând la 38.567, depășindu-l cu mult pe Jordan, care are 32.292 puncte. Pe de altă parte, ”Air” rămâne jucătorul cu cea mai bună medie de puncta pe meci în NBA. El are 30,12 puncte pe meci, față de LeBron James care are 28,9.