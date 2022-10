Hagi vorbește, Stoichiță nu ascultă. S-a întors scara valorilor în fotbalul românesc

Gică Hagi a avut un nou discurs manifest despre starea fotbalului nostru. Sfaturile sale au fost ignorate de FRF, a mărturisit antrenorul Farului într-un interviu-eveniment pentru Orange Sport.

Gică Hagi s-a declarat extrem de supărat de faptul că naţionala a retrogradat în Liga C a Ligii Naţiunilor. Antrenorul şi patronul Farului susţine că toate forţele din fotbalul românesc trebuie să se mobilizeze pentru a declanşa o reconstrucţie profundă la echipa naţională.

„Cred eu că suntem cu toţii lămuriţi în momentul de faţa că e o perioadă foarte grea în care am ajuns. Şi de data asta am văzut lucurile destul de bine, în ultimii doi ani tot v-am spus că e nevoie de o construcţie serioasă, foarte bună, cu toate că directorul tehnic de la naţională (n.r. Mihai Stoichiţă) n-a fost de acord, dar am dreptate și şi-a dat seama că am dreptate.

Şi numai în felul ăsta putem ajunge să fim competitivi. Trebuie să producem rezultate şi, ca să produci rezultate, trebuie să construieşti o echipă puternică la nivel european şi mondial, aşa cum am fost şi noi.

„V-am zis că o să cădem în groapă”

Practic, trebuie o construcţie foarte bună. În rest, pot veni rezultate, azi mai bune, mâine mai puţin bune, decepţii sau cum suntem în momentul de faţă. Cred că cu toţii ”plângem” pentru că nu convine la nimeni ce vedem şi cum arătăm noi ca ţară şi ne dorim să ne întoarcem unde am fost, cu cei buni. Dar, din păcate, s-a ajuns aici.

Eu v-am zis... nu v-am zis că o să cădem în groapă? Luaţi-le din spate şi o să vedeţi declaraţiile mele. Dacă am căzut în Liga a 3-a? Scuzaţi-mă, e un moment în care trebuie să ne trezim.

Pentru mine e dureros. Nu pentru mine, pentru toţi iubitorii fotbalului din România, dar e o realitate şi trebuie să avem puterea să găsim cauza şi să mergem înainte, să căutăm succesul. N-avem altă variantă... de a căuta succesul, să devii cel mai bun, nu există alta...”

Gică Hagi: ”S-au pierdut nişte ani, s-a lucrat de pomană”

Gică Hagi spune că fotbalul românesc n-a vrut niciodată să-şi asume cu o adevărat un moment zero, deşi s-a tot vorbit despre o reconstrucţie. Acum, Hagi susţine că s-au pierdut toţi aceşti ani în care fotbalul românesc ar fi putut trece printr-o transformare.

„Înainte s-a vorbit numai despre reconstrucţie, reconstruim... şi? S-au pierdut nişte ani, 3, 4, 2... s-au pierdut aceşti ani, s-a lucrat de pomană, acum trebuie să construim pentru că nu există performanţe! Nu există rezultate care să-ţi dea încredere şi numai ele stau în picioare... trebuie căutate rezultatele, dar cu o construcţie foarte bună a unei echipe competitive foarte bune, care să facă faţă. Trebuie vorbit mai puţin de jucători şi mai mult de ce ar trebui să construim.

Naționala U21, singura bucurie

Nu poate să existe nimic bun în retrogradarea asta! Nimic! Nu putem nici să glumim, nici să zâmbim, nici măcar... trebuie să ne gândim foarte serios cum vom arăta în următorii ani, la cum trebuie să arătăm.

A trecut o perioadă de toleranţă, au trecut nişte ani mulţi şi e clar că la un moment dat trebuie să faci ceva. Oricine, că e conducător, antrenor, că e jucător, suporter, toată lumea trebuie să gandim că da.

Entuziasmul, fericirea, bucuria cea mare vin doar dacă ai un succes, cum a fost cel de la U21, la Europene. Echipa naţională a României, în momentul de faţă, trăieşte numai din acel lucru. Ceva care să-ţi aducă o fericire? Numai acea perioadă... acei 2 ani în care copiii au făcut ceva fantastic (n.r. România U21 a ajuns în semifinalele EURO 2019)”, a mai spus Gică Hagi la Orangesport.