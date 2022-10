Hagi, enervat de Mutu: „Adi a greșit din toate punctele de vedere!”

Gică Hagi l-a „urecheat” pe Adrian Mutu pentru o declarație făcută de antrenorul giuleștenilor înaintea meciului Rapid - Farul, ocupantele primelor două locuri în clasamentul din Superliga.

„Jucăm cu echipa de pe primul loc. Ne așteaptă un meci complicat. Suntem extrem de motivați și dornici de a juca acest meci. Abia așteptăm să fie vineri. Nu are rost să vorbim despre nivelul de dificultate.

E echipa de pe primul loc. Suntem extrem de motivați și dornici să vină acest meci. Această partidă este extrem de importantă pentru că vrem să rămânem acolo sus și să micșorăm distanța. E bine că ne putem măsura forțele cu echipe puternice. Sunt meciuri tari, abia le aștept. De aceea m-am apucat de antrenorat”, a declarat Mutu la conferința de presă de joi.

Adi Mutu: Presiunea pe mine

Apoi antrenorul Rapidului a făcut o afirmație care l-a enervat pe tenhicianul și patronul Farului: ”Hagi face de mulți ani o treabă foarte bună. A câștigat trofee, a format mulți jucători. E un antrenor foarte bun. Are un avantaj față de noi toți. Are un confort psihologic pe care nu-l are niciun antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine”.

Gică Hagi: Ba pe mine

Gheorghe Hagi a răspus imediat: „Adi a greşit din toate punctele de vedere. Eu trebuie să fac şi partea administrativă, trebuie să fiu prezent şi acolo, sunt acţionar majoritar, mă doare tot ce se întâmplă.

Trebuie să am grijă de multe, munca mea e de 100 de ori mai mare decât a unui manager simplu, care stă şi semnează jucători, vrea să facă nişte puncte şi, dacă nu e bine, îşi dă demisia şi pleacă acasă. Eu nu pot să fac asta”.

Vineri are loc derby-ul dintre Rapid și Farul, formațiile care ocupă primele două locuri în clasamentul din Superliga.