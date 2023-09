Edi Iordănescu își creează alibi: Meciul cu Israel e un joc cheie, dar nu e decisiv

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Israel, de sâmbătă, reprezintă un joc cheie, dar nu este decisiv în lupta pentru calificarea la Euro 2024.

"Suntem în faţa unui moment important şi frumos în acelaşi timp, pentru care am muncit, dar în continuare suntem departe de obiectivul nostru, pentru că sunt multe puncte puse în joc. Este un joc cu importanţă mare, un joc cheie, dar nu decisiv. Îmi doresc foarte mult mentalitatea corectă pentru acest joc, să fim pregătiţi din toate punctele de vedere, atât tehnic, tactic, dar şi emoţional. Îmi doresc bucurie, în niciun caz închistare. Îmi doresc mai mult ca oricând ca echipa să fie limpede în decizii şi miza acestui joc să nu ne ducă în poziţia de a ne bulversa deciziile.

Avem o datorie faţă de noi, faţă de suporterii echipei naţionale, pentru că după mulţi ani să reuşim să mai facem un pas către o calificare mult aşteptată. Asiguraţi-vă că vom pregăti meciul la victorie, este spiritul pe care vreau să îl transmit către echipă. Ştiu că de multe ori ne este greu, dar am arătat că putem să suferim, am demonstrat că ştim să nu cedăm. Ne interesează trei puncte, ştim că avem nevoie de aceste puncte", a declarat Iordănescu.

Fotbalul românesc traversează o perioadă grea

Antrenorul naţionalei consideră că selecţionata Israelului este una puternică, având în componenţă fotbalişti care evoluează an de an în grupele cupelor europene cu echipele de club. "Eu nu exclud Kosovo din lupta pentru calificare, dar încercăm să ne concentrăm pe echipa noastră. Am un respect deosebit pentru fotbalul israelian şi pentru echipa Israelului. Am descoperit multe calităţi individuale în echipa Israelului, au jucători experimentaţi.

Suntem pregătiţi să întâmpinăm o puternică opoziţie. Avem o şansă de calificare, am promis suporterilor acest lucru şi suntem pregătiţi pentru această provocare. Am descoperit în echipa Israelului un mix de experienţă şi tinereţe, dar şi jucători care pot face diferenţa. Adversarul are suficientă experienţă, a meciurilor internaţionale, vedem că an de an au echipe în grupele cupelor europene, e clar că fotbalul israelian este într-un progres real şi accentuat. În ceea ce ne priveşte, din păcate, fotbalul românesc încă traversează perioade grele. Vedem ce s-a întâmplat la nivelul cluburilor", a afirmat Iordănescu.

Referitor la şansele de calificare la Campionatul European din 2024, Iordănescu a spus că România mai are un drum lung de parcurs: "Nu trebuie să cădem într-o altă extremă, nu suntem calificaţi încă, mai avem multe de demonstrat. E un moment pe care l-am construit împreună şi trebuie să-l gestionăm cât mai bine, dar vreau să facem asta cu multă bucurie şi entuziasm şi cu încredere. Mai mult ca niciodată ştim foarte bine unde vrem să ajungem, vrem să ajungem la European. Dacă vom reuşi ca acest proces de dezvoltare să îl facem cât mai repede cu siguranţă şansele pentru calificare cresc".

Ne aflăm pe drumul corect

Edi Iordănescu consideră că echipa naţională poate fi o "locomotivă" pentru întreg fotbalul românesc, mai ales într-o perioadă în care suferă la nivel de cluburi: "Raportându-mă exclusiv la echipa naţională, pot să spun că ne aflăm pe un drum corect. Suntem încă departe de calificare, dar suntem pregătiţi să depăşim toate momentele care vor apărea.

Pot să spun că am mare încredere în acest grup de jucători. E o echipă mult mai unită, mai conştientă de potenţialul ei. Focusul e cu totul altul la antrenamente, responsabilitatea e alta. Pentru mine e important să scoatem în faţă forţa grupului, avem jucători experimentaţi, cu mult potenţial, dar mai important este grupul. Lucrul acesta îmi dă încredere şi, chiar dacă suferim încă la nivel de exprimare în anumite momente, ştiu că acest grup poate mult mai mult.

Am încredere că echipa naţională poate fi o locomotivă pentru întreg fotbalul românesc, am trăit cu emoţie toate meciurile echipelor româneşti în cupele europene şi am constatat cu tristeţe că nu avem nicio echipă în grupele fotbalului european. Trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a împinge înainte fotbalul românesc".

Încântat că stadionul va fi plin

Selecţionerul s-a arătat încântat de faptul că este posibil ca meciul să se dispute cu casa închisă: "Avem informaţii că meciul se va disputa cu casa închisă, suporterii aşteptau un astfel de moment şi e obligatoriu dacă i-am adus la stadion şi le-am oferit speranţa să ducem munca până la capăt. Şi dacă vom reuşi această calificare înseamnă că misiunea noastră va fi îndeplinită".

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, sâmbătă, de la ora 21.45, naţionala statului Israel, pe Arena Naţională, în preliminariile Euro 2024, urmând ca meciul cu selecţionata Kosovo să se dispute marţi, 12 septembrie, de la ora 21:45 pe acelaşi stadion. ”Tricolorii” ocupă locul 2 în Grupa I a preliminariilor, cu 8 puncte, la două puncte distanţă de liderul grupei, Elveţia, care are 10 puncte. Locul trei este ocupat de Israel, cu 7 puncte.