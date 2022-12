David Popovici a strâns donații de 40.000 de euro. I-a făcut casă unei campioane aflată în necaz

Florentina Filipovici, fostă vicecampionă mondială la canotaj construită juniori și-a văzut visul cu ochii: are propria sa casă, unde își va putea îngriji cei 3 copii, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă. Grație genialului campion la înot David Popovici și a altor oameni care I-au sărit în ajutor.

La doar câteva luni după ce David Popovici a spus #SuntAici pentru Florentina și și-a donat casca și ochelarii de campion în cadrul campaniei de strângere de fonduri desfășurare de Fundație în luna august a acestui an, fosta vicecampioană s-a mutat astăzi Acasă, împreună cu cei trei copii ai săi.

Echipamentul lui David Popovici a adunat în mai puțin de o lună, pe platforma Galantom, donații în valoare de peste 40.000 de euro. La rândul său, compania Genpact a răspuns apelului Hope and Homes for Children și a dublat suma strânsă din donații, iar JYSK România a mobilat și accesorizat întreaga casă. Astfel, într-un timp-record, cel mai mare vis al Florentinei a fost îndeplinit: acela de a le oferi copiilor ei siguranța unui Acasă. În plus, luptându-se cu o boală grea, noua casă îi va oferi liniștea și confortul de care are atât de mare nevoie.

Se bucură că a putut fi de ajutor

David Popovici a fost alături de Florentina Filipovici și cu un mesaj, pe care i l-a transmis chiar astăzi: „Știu că a fost terminată cu succes casa, că arată bine. Mă bucur că am putut să fiu un mic ajutor în călătoria ta și a copiilor tăi și aș vrea să vă urez Sărbători Fericite, să vă bucurați de ea, să o stăpâniți sănătoși!”

Foștii colegi ai Florentinei au strâns banii pentru teren

Terenul pe care este construită casa a fost achiziționat ca urmare a campaniei umanitare derulate de foștii colegi ai Florentinei, prin intermediul Federației Române de Canotaj. Gestul umanitar a venit la inițiativa campionilor mondiali la canotaj, Ionela și Marius Cozmiuc, care, alături de alți membri ai lotului național de canotaj, au strâns în total 100.000 de lei.

→ Imaginea 1/6: Așa arată casa construită pentru fosta sportivă

„M-am bucurat enorm să fiu astăzi lângă Florentina și să deschidem împreună ușa casei sale. I-am fost aproape încă de la început, îi știam povestea, temerile, îngrijorările și durerea.

Și mi-am dorit din tot sufletul ca acest om bun să fie răsplătit de Dumnezeu. Și a fost: cu alți oameni buni care, împreună, i-au oferit cele mai de preț daruri: siguranța unui cămin, încrederea în ziua de mâine și dorința de a merge mai departe”, spune Marius Cozmiuc.

Cea mai mare dorință a Florentinei s-a îndeplinit datorită oamenilor cu inima mare

„Florentina Filipovici și familia ei se mută azi într-un cămin primitor, călduros. Prima casă doar a lor. Primul lor Acasă sigur. Mulțumim tuturor celor care au contribuit pentru ca acest drum să fie posibil. E nevoie de mulți oameni pentru ca binele să se întâmple. Mulțumim campionilor canotori, celor peste 2.650 de donatori individuali care au pus fiecare o cărămidă la temelia acestui nou început. Mulțumim Amaliei Enache, ambasadorul nostru, prin intermediul căreia am aflat de povestea Florentinei, lui David Popovici și tuturor celor care au ales să spună #SuntAici", afirmă Robert Ion, Director General Hope and Homes for Children România.