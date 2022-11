România visează prin genialul David Popovici: Obiectivul fixat de federație

Pe lângă Popovici (18 ani), la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni (10-13 noiembrie) vor concura și alte vedete ale natației românești, printre care Robert Glință (25 de ani) și Bianca Costea (17 ani).

Faptul că întrecerile interne au început să fie mediatizate și desfășurate în fața unor tribune pline e un mare motiv de bucurie pentru Camelia Potec (40 de ani). Campioană olimpică la 200 de metri liber, în 2004, la Atena, Potec a reușit să crească spectaculos nivelul natației românești din postura de manager al federației.

„Ce s-a întâmplat în vară, la Otopeni, a fost un lucru extraordinar, încă simțim în bazin vibrația acelei competiții. Acum va fi, din nou, spectacol. În ceea ce îi privește pe cei care sunt la lotul olimpic sau la lotul național și care participă la Mondialele din Australia, de luna viitoare, ne dorim să-și facă timpii pe care i-au prevăzut în planul de pregătire. Pentru acești sportivi, naționalele de la Otopeni reprezintă o competiție test“, a explicat Camelia Potec, în dialog cu Sports Net.

Ținta supremă, o medalie olimpică

Potec a spus că obiectivul ei și al echipei sale de la federație îl reprezintă cucerirea celei mai strălucitoare medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024. Iar rezultatele bune ale sportivilor, în frunte cu David Popovici, Vlad Stancu, Robert Glință sau Bianca Costea, îi dau dreptul să viseze cu ochii deschiși.

„Sunt un manager de federație fericit, mândru și care-și dorește mereu mai mult. Vreau să dezvolt echipa natației românești din care fac parte cluburile afiliate, antrenorii dedicați natației, sportivii și oamenii din federație. Nu-mi place să mă culc pe ureche, vreau să reușim să aducem mult visata medalie olimpică, o medalie pentru care muncesc, zilnic, ca manager. Chiar dacă pare că mai e puțin până la Jocurile Olimpice, de fapt, mai e mult de muncă. Dar suntem conștienți că avem șanse reale să realizăm acest obiectiv. O medalie olimpică e visul oricărui sportiv. Am avut acest vis, am muncit pentru el și am reușit să-l realizez, alături de echipa mea. Am atins apogeul performanței, ca sportiv. Ca manager, obiectivul meu rămâne același, dar e alt sentiment, altă stare. Cu siguranță, voi fi mândră dacă voi reuși să ating astfel de performanțe și din această postură“, a completat managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.