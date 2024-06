Danemarca, acuze grele după eliminarea de la Euro 2024: conferința selecționerului, incendiară

Selecţionerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, a criticat arbitrajul şi deciziile luate după consultarea VAR în meciul cu Germania din optimile Euro 2024, câştigat cu scorul de 2-0 de gazda competiţiei.

Consultarea VAR a dus la anularea unui gol înscris de Danemarca şi la dictarea unui penalty pentru Germania.

"Vreau să felicit Germania, noi am fost sub presiune în primele 15 minute, am fost în modul de supravieţuire. După aceea, a fost mai echilibrat, dar acest meci a fost decis de două decizii ale VAR", a declarat Hjulmand într-o conferinţă de presă.

"La golul nostru a fost vorba de un centimetru, am fotografia aici (n.r. - indică spre telefonul său mobil), nu aşa trebuie utilizat VAR. Iar după niciun minut, e acel penalty acordat Germaniei (n.r. - pentru un henţ în careu al lui Joachim Andersen, cel care înscrisese golul refuzat mai devreme). M-am săturat de aceste decizii ridicole în privinţa henţurilor", a spus selecţionerul danez.

"Totuşi, nu le putem cere fundaşilor noştri să alerge fără să-şi folosească braţele. În această situaţie, nu este nimic anormal, el sare şi mingea loveşte braţul său. Despre arbitraj vorbesc rar, dar este clar că asta a decis soarta meciului", s-a plâns Kasper Hjulmand.

"Este frustrant, foarte frustrant pentru echipa mea. Dacă am fi condus cu 1-0, asta ar fi schimbat totul. Fotbalul nu ar trebui să fie aşa", a conchis el.

Germania s-a calificat în sferturile de finală prin golurile marcate de Kai Havertz (53 - penalty) şi Jamal Musiala (68).

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen, 19.00): Anglia – Slovacia

30 iunie (Koln, 22.00): Spania – Georgia

1 iulie (Frankfurt, 19.00): Franța – Belgia

1 iulie (Frankfurt, 22.00): Portugalia – Slovenia

2 iulie (Munchen, 19.00): România – Olanda

2 iulie (Leipzig, 22.00): Austria – Turcia