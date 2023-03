„Cutremur“ în tenis: Lesia Tsurenko cere capul șefului WTA. Declarații incredibile ale ucrainencei

Tenisul mondial a ajuns să fie măcinat, periodic, de scandaluri legate de vaccinare și de invazia Ucrainei. Anul trecut, Djokovici a fost exclus de la Australian Open, iar rușii și bielorușii au fost interziși la Wimbledon. Acum, din păcate, aceste povești se repetă, însă sub alte forme.

De această dată, Nole a ratat turneele de la Indian Wells (6-19 martie) și Miami (19 martie – 2 aprilie), neavând dreptul de a intra în Statele Unite fără certificat de vaccinare anti-COVID. Iar după ce ecourile acestui scandal au trecut, a venit rândul circuitului WTA să fie lovit de un veritabil „cutremur“. Ajunsă pe tabloul principal de la Indian Wells, după două victorii în calificări, ucraineanca Lesia Tsurenko și-a continuat marșul triumfal până în turul III, fază în care ar fi trebuit să se dueleze cu Aryna Sabalenka (Belarus, 24 de ani, 2 WTA). Doar că meciul cu campioana de la Australian Open 2023 n-a mai avut loc, Tsurenko anunțându-și retragerea de la Indian Wells din cauza unui „atac de panică“.

Apoi, a venit articolul publicat de Ukrainian Tennis, cu declarațiile lui Tsurenko, care a declanșat scandalul momentului în tenisul mondial! „Am avut o discuție cu CEO-ul WTA, Steve Simon, și am fost șocată de ce am auzit! Mi-a zis că el nu aprobă războiul (n.r. – din Ucraina) dar, dacă jucătorii din Rusia și Belarus îl susțin, atunci e opinia lor, iar opiniile altor oameni n-ar trebui să mă deranjeze. Apoi, Steve Simon s-a arătat încrezător că rușii și bielorușii vor reveni la Jocurile Olimpice și a explicat că acest lucru se va întâmpla, exact cum vedem acum în tenis. Când l-am întrebat dacă înțelege că îmi spune chestiile astea, în timp ce asistăm la agresiunea militară a Rusiei în țara mea, Simon a spus că da și că aceasta e opinia lui. Am fost șocată după această conversație și mi-a fost extrem de greu să joc cu Donna Vekic (n.r. – în turul II de la Indian Wells). Apoi, când a trebuit să intru, din nou, pe teren (n.r. – pentru meciul cu Aryna Sabalenka din turul III), am avut un atac de panică și n-am mai putut juca. Pur și simplu, am avut o cădere mentală“, a spus Tsurenko pentru sursa citată.

Mai departe, Lesia a lăsat de înțeles că va încerca să demareze o acțiune de amploare, pentru ca Steve Simon să fie îndepărtat din fruntea WTA. „Am vorbit despre această situație cu alți jucători ucraineni. Toți sunt șocați. Vom convoca o discuție cu directorii WTA pentru a ne interesa cum e posibil ca un om, precum Steve Simon, să fie liderul circuitului feminin și ce putem face în această privință“.

În replică, WTA a publicat un comunicat, în încercarea de a minimaliza incidentul: „În primul rând, înțelegem prin ce stări emoționale trec Lesia, dar și alți sportivi ucraineni, în această perioadă foarte dificilă. Asistăm la un război oribil, cu consecințe devastatoare, care afectează întreaga planetă, dar și circuitul WTA și membrii săi. WTA și-a manifestat, în permanență, susținerea pentru Ucraina și a condamnat cele întâmplate din cauza guvernului din Rusia. Pornind de aici, un principiu fundamental al WTA-ului rămâne acela că atleții, ca indivizi, pot participa în tenisul profesionist pe baza meritului sportiv, fără nicio formă de discriminare, și că aceștia nu trebuie să fie penalizați din cauza unor decizii luate de liderii țărilor de unde provin“.

Acest scandal apare la scurt timp după ce organizatorii Wimbledon au cedat la presiunile ATP și WTA și au anunțat că, în acest an, spre deosebire de 2022, sportivii din Rusia și Belarus vor fi acceptați la al treilea Grand Slam al anului, urmând să concureze la All-England Club, în perioada 3-16 iulie. Ediția precedentă a turneului de la Wimbledon a fost lăsată fără puncte de ATP și WTA, ca urmare a excluderii rușilor și bielorușilor de pe tablou.

2015

e anul în care americanul Steve Simon, fost jucător de tenis, a ajuns în fruntea circuitului WTA, devenind CEO al tenisului feminin.