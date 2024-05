Rednic poate băga, diseară, Dinamo în „B“: mesajul antrenorului și calculele ultimei etape din play-out

Ca Dinamo să mai aibă vreo speranță în privința salvării de la retrogradare toate calculele sunt condiționate de o victorie cu UTA. Adică, o formație antrenată de un fost dinamovist, Mircea Rednic (62 de ani).

Acesta a plecat ultima dată de pe banca roș-albilor, în iarna anului 2021, după un mare scandal. Așa că acum n-are milă de situația grupării la care a cunoscut gloria, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Îmi pare rău de Dinamo, dar n-avem ce să facem, vrem să câștigăm. Nu contează că sunt sau nu dinamovist. Am bătut Craiova, Botoșani, Iași, să mai facă și ei puncte. Eu am făcut ce am avut de făcut. E vina celor de la Dinamo că n-au mers pe mâna mea, au venit <<specialiștii>> acolo, începând cu marele administrator-șef (n.r. - Răzvan Zăvăleanu). El stă de 4 ani acolo și ia salariul. N-ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși!“, a spus Rednic.

Scenariile înaintea ultimei etape de play-out

FC U CRAIOVA

*Se va salva direct dacă va bate Hermannstadt, iar victoria ei va fi coroborată cu înfrângeri pe bandă înregistrate de Botoșani, Voluntari și Poli Iași.

*Va ajunge la barajul salvării, dacă va bate Hermannstadt și una dintre cele trei rivale, Botoșani, Voluntari și Poli Iași, va pierde.

DINAMO

*Va rămâne în prima ligă dacă va bate UTA și acest rezultat va fi urmat de înfrângeri suferite de Botoșani, Voluntari și Poli Iași, plus un egal al Craiovei, în cel mai bun caz pentru olteni.

*Va merge la baraj dacă va învinge UTA și se vor îndeplini două dintre scenariile descrise mai sus.

POLI IAȘI

*Egalul o va trimite, garantat, la baraj. Dar poate fi suficient și pentru o salvare fără baraj. Asta în cazul în care Botoșani și Voluntari vor pierde.

*Victoria o va salva, dacă Botoșani și Voluntari nu vor învinge.

*Înfrângerea o va condamna la retrogradare directă, în cazul în care Craiova și / sau Dinamo vor câștiga în ultima rundă.

FC VOLUNTARI

*O remiză o va salva de la retrogradare directă și va asigura minim prezența la baraj. Punctul poate fi suficient și pentru a rămâne în primul eșalon, dacă Botoșani va pierde și Poli Iași nu va câștiga.

*Victoria o va menține în prima ligă, dacă Botoșani nu va învinge.

FC BOTOȘANI

*Va prinde barajul, în mod cert, cu un punct. Dar egalul poate fi suficient și pentru rămânerea în Superliga noastră, fără baraj, dacă Voluntari și Poli Iași nu vor câștiga.

*Victoria va asigura rămânerea în prima ligă, fără baraj.

*În caz de înfrângere, Botoșani se poate salva, totuși, dacă Voluntari și Poli Iași vor pierde, iar Dinamo și Craiova nu vor obține mai mult de o remiză în partidele lor.

Play-out, etapa a 9-a (ultima)

Duminică, 21.30

Oțelul Galați – FC Botoșani

Poli Iași – Petrolul

FCU Craiova – Hermannstadt

Dinamo – UTA

Voluntari – Universitatea Cluj

Clasament

1. UTA 37 de puncte

2. Oțelul Galați 33p

3. Hermannstadt 31p

4. Universitatea Cluj 30p

5. Petrolul 29p*

6. Botoșani 25p*

7. Voluntari 24p

8. Poli Iași 24p*

9. Dinamo 22p*

10. FCU Craiova 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.