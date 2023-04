Clubul lui David Beckham, prezentare printre rechini. Ce semnal de alarmă trage fostul fotbalist GALERIE FOTO

Inter Miami, echipa americană deținută de fostul internațional englez David Beckham, a demarat o campanie nemaivăzută prin care și-a prezentat noul echipament.

Evenimentul a avut loc în Oceanul Atlantic, printre rechini. Inter Miami s-a alăturat unei campanii care promovează utilizarea responsabilă a plasticului și impactul pe care îl poate avea asupra habitatului oceanic. Mamiferele marine și peștii oceanici ingerează sau se blochează în resturi de plastic.

În plus, clubul deținut de către David Beckham s-a asociat cu University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța rechinilor pentru ecosistemul oceanic.

Inter Miami a apelat la scufundătoarea și fotomodelul Coral Tomascik, care a făcut o ședință foto subacvatică, în care s-a plimbat printre rechini, cadrele fiind spectaculoase. Inter Miami va purta kiturile One Planet în ediție limitată de Ziua Pământului, care este sărbătorită astăzi, în meciul din deplasare cu Houston Dynamo.

→ Imaginea 1/4: Noul echipament Inter Miami. Foto Twitter

Dacă la nivel de imagine stă bine, pe plan sportiv Inter Miami merge prost. Echipa lui David Beckham a înregistrat cinci eșecuri la rând în Major League Soccer și are doar șase puncte după primele șapte etape din Conferința de Est.