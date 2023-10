Cazul Halep strică și mai mult percepția românilor despre sport: Dovada unei realități crunte

România s-a îndepărtat de ce înseamnă sport în adevăratul sens al cuvântului. Atât în ceea ce privește mediatizarea, cât și percepția oamenilor. Confirmarea acestei realități tocmai am primit-o, încă o dată!

În weekend, la Chicago, s-a stabilit recordul mondial în proba de maraton, Kelvin Kiptum (Kenya, 23 de ani) parcurgând distanța de 42,195 de kilometri în 2 ore și 35 de secunde. Am fost contemporani, așadar, cu un rezultat uriaș, în condițiile în care e pentru prima dată în istoria omenirii când un sportiv a coborât sub borna de 2 ore și 1 minut în proba regină a atletismului. În care, cândva, și noi am produs un rezultat magnific: aurul olimpic cucerit de Constantina Diță, la Beijing, în 2008, cu timpul de 2 ore, 26 de minute și 44 de secunde.

Deși alergarea e un sport tot mai popular în România – toate cursele de la Maratonul București, care urmează în weekend, sunt sold-out! – în presa din România performanța lui Kiptum s-a rezumat la o simplă știre. Cu excepția „Adevărul“, care a revenit asupra subiectului și l-a disecat pe larg, niciun alt site sau ziar n-a mai scris nimic despre o performanță sportivă colosală.

Drama e că, pe lângă această abordare mediatică, și percepția românilor despre astfel de rezultate istorice a fost stricată de cazul Halep. Ne dăm seama de acest lucru, când vedem comentariile care au însoțit performanța lui Kiptum în mediul online. Aici, au curs ironiile și suspiciunile cum că alergătorul din Kenya ar fi fost dopat! Asta deși, la ora publicării acestui text, nu există nicio dovadă în acest sens! Un comentariu, postat de un cititor la un articol de pe adevarul.ro, ne arată ce au înțeles unii români după munca titanică depusă de Kiptum: „Recordul Roxadustatului“.

Adevărate lovituri pentru credibilitatea sportului

S-a ajuns aici pentru că, nu doar Simona Halep, ci și un alt sportiv uriaș al României, Lucian Bute, a fost prins dopat pe final de carieră. Vorbim despre adevărate lovituri pentru credibilitatea sportului. Venite după ce am tot avut cazuri celebre de dopaj, cu eroi care s-au dovedit a fi niște trișori. Exemplul Lance Armstrong (ciclism) e cel mai puternic în acest sens.

Revenind la situația României, cazul Halep i-a făcut suspicioși pe oameni, nu doar când vorbim despre străini, ci și în privința vedetelor din țară. De pildă, jurnalistul Victor Ciutacu a avut niște postări viralizate despre înotătorii Robert Glință și David Popovici. Despre primul, Ciutacu a scris că retragerea sa la 25 de ani, într-un an preolimpic, e o decizie dubioasă: „Un sportiv de 25 ani, înotător, multiplu medaliat în competiții de anvergură internațională, al doilea ca valoare din România, anunță brusc că se retrage. Printr-un mesaj în engleză, ca Halep la necaz, cu explicația simplă că trebuie să se ocupe și de sănătate. Atât și nimic mai mult, iar presa noastră, cu precădere aia de specialitate, ia act, traduce în română mesajul, ridică o sprânceană a mirare de serviciu și trece mai departe. Niciun de ce scormonitor. Băi, suntem sănătoși la cap? Glință are 25 de ani, nu 45! La vârsta lui, Thorpe și Phelps se băteau cu sutimile de secundă, luau medalii cu sacul și băteau în serie recorduri mondiale. Al nostru zice că gata și noi nici măcar nu ne întrebăm convingător care-i motivul. Are – Doamne ferește! – vreo boală incurabilă, vreun beteșug greu tratabil care-l împiedică să mai facă performanță? Habar n-avem, dar nici nu întrebăm“.

Despre Popovici, Ciutacu a fost la fel de suspicios: „Eroina națională (n.r. – Simona Halep) a fumat de la frigider și s-a inflamat în gât. S-a tratat cu piramidon expirat și i-au apărut două liniuțe pe termometru. Nici vorbă de doping... Nu zic nimic despre fenomenul natației mondiale (n.r. – David Popovici), n-aș vrea să cobesc“.

Dacă în momentul postării acestor mesaje, Ciutacu și-a atras și unele critici, ulterior, motivarea suspendării Simonei Halep a inclus niște dovezi care, pur și simplu, au „îngropat-o“ pe constănțeanca de 32 de ani. Și care au întărit, din păcate, impresia generală că sportul de mare performanță e plin de trișori. Consecința acestui curent o vedem acum, în cazul lui Kelvin Kiptum.

2

medalii olimpice a pierdut România în 2020. Motivul: testele efectuate, ulterior, cu metode noi, au dovedit că halterofilii Roxana Cocoș (argint, 69kg) și Răzvan Martin (bronz, 69kg) au folosit substanțe interzise la JO 2012.