Bătăușul Ionel Ganea, explicații halucinante după ce a sărit să-și pocnească vecinul

Fostul internațional Ionel Ganea a fost acuzat de agresiune după ce săptămâna trecută a fost implicat într-un conflict cu vecinul său de la vila pe care ex-fotbalistul o deține în Voluntari. Conform unor surse, el a primit ordin de restricție și nu mai are voie să se apropie de vecinul său.

La câteva zile de la incident, Ionel Ganea a povestit pentru Fanatik cum au stat lucrurile din punctul său de vedere. Fostul fotbalist neagă că ar fi avut loc o agresiune fizică între ei sau că procurorul i-ar fi pus vreun ordin de protecție. Ganea a declarat că cearta a plecat de la faptul că vecinul său i-a blocat abuziv calea de acces spre vila din Voluntari pe care fostul internațional român o deține în localitate. Acesta s-a arătat deranjat de gălăgia provocată mai mereu de persoanelor care stau în chirie în imobilul lui Ionel Ganea.

„Într-adevăr, verbal, așa, a fost o discuție. Dar eu nu am avut treabă cu el. El a pus acolo, dar nu avea voie să pună, că e drum de acces, e gard… Cum să te pui tu să-mi obstrucționezi mie accesul la casa mea după 22 de ani? Îți dai seama ce retardat? Ce om pe care nu-l duce capul?

Ionel Ganea se jucă că nu l-a lovit

El vorbește în numele la toți de pe strada aia, el se proclamă acolo marele patron, marele… Zici că e drumul lu mă-sa. Înțelegeți? Dar eu nu am treabă cu el, v-am mai spus. Vă puteți informa că nu e vorba despre niciun ordin de protecție, v-am spus tot adevărul despre ce s-a întâmplat”, a declarat Ionel Ganea pentru Fanatik.

Fostul fotbalist susține că tot conflictul a fost prezentat în mod exagerat și se jură că nu a fost vorba despre nicio agresiune fizică, drept dovadă că procurorul care se ocupă de caz nu a dat ordin de restricție în cazul său. În imagini se vede cum Ganea își împinge vecinul și îl atacă pe un altul care filma. „Zici că am omorât pe cineva… Nu te mai poți certa cu nimeni că gata… E o exagerare mare din partea lor, nu știu de ce exagerează așa, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nu am bătut pe nimeni, nu am lovit pe nimeni…

Acum, sincer, vi se pare că nu e exagerat ce s-a scris sau ce s-a spus? E o exagerare, nu s-a întâmplat absolut nimic, drept dovadă că procurorul le-a respins ordinul de protecție. De aia v-am zis că nu am făcut nimic. Dacă făceam, da… Îmi asumam, da, am făcut! Și gata!”, a mai spus fostul internațional.

Poliția susține altceva

”În temeiul unei sesizări formulate în data de 04 septembrie, prin apel 112, polițiștii orașului Voluntari s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat de 54 de ani, pe fondul unei stări conflictuale privind mutarea unui gard poziționat pe drumul de servitute către unul dintre imobile.

În conformitate cu legislația în vigoare, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând existența unui risc iminent, context în care, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile, împotriva bărbatul de 51 de ani.

În cauză, polițiștii orașului Voluntari au deschis un dosar de urmărire penală, în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, se arată în comunicatul poliției.