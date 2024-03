Banii nu aduc fericirea: ce riscă Alibec în Qatar, după ce a ales „parfumul“ petrodolarilor

În naționala României avem, la ora actuală, câțiva jucători care „trăiesc“ din amintiri și sunt convocați în contul unor realizări pe care le-au avut în preliminariile Euro 2024. Cazul Alibec e o dovadă clară în acest sens!

Cifrele „vorbesc“ de la sine: în acest sezon, Denis, atacant fiind, are șapte goluri în 22 de partide. La prima vedere, un bilanț OK pentru un vârf. Doar că, dacă aprofundăm un pic analiza, vom vedea că patru dintre reușitele sale datează din august 2023! E o perioadă care se încadrează tot în bilanțul actualului sezon, dar de la care au trecut, totuși, șapte luni. Dacă scoatem din ecuație aceste goluri date în august anul trecut, vom vedea că Denis traversează un moment prost în Qatar, într-un campionat modest. Aici, la Muaither, are patru reușite: una în august 2023, la scurt timp după sosirea sa de la Farul, una în septembrie și două în decembrie.

Când vezi aceste cifre, devine clar că Alibec a fost chemat pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia în contul contribuției sale la obținerea calificării pentru Euro 2024. Într-adevăr, în această campanie, el a înscris de trei ori, în partidele cu Andorra din deplasare, cu Israel acasă și cu Elveția pe Arena Națională, în ultima etapă, când reușita sa ne-a adus victoria cu 1-0, plus locul 1 în grupă.

Așadar, Edward Iordănescu pune în practică ceea ce a și recunoscut, în mod public. Și anume faptul că lotul pentru Euro 2024 va fi format, în mare parte, de jucătorii care au contribuit la obținerea calificării. Problema e că, la Alibec, pe lângă criza de forma pe care o traversează, mai există o situație care îi pune în pericol locul în echipa națională.

La Euro 2016 a fost printre cei mai slabi

În Qatar, Alibec va încheia sezonul la Muaither, foarte probabil cu o retrogradare, în condițiile în care echipa ocupă locul 11 din 12 la ora actuală. Dar nu aceasta e marea problemă a lui Denis, ci faptul că va bifa ultimul meci pentru Muaither la începutul lunii mai, dacă echipa va prinde barajul de menținere în prima ligă.

Așadar, până la reunirea lotului României pentru amicalele din iunie, Alibec va avea o vacanță de o lună! Ceea ce e contraindicat pentru un jucător care vrea să meargă la un Campionat European. Iar această situație devine și mai gravă, când ne uităm la trecutul lui Denis. Care n-a fost niciodată vreun etalon al profesionalismului. De fapt, de-a lungul carierei, a avut mari probleme din cauza kilogramelor în plus. Ne putem imagina doar ce riscă Alibec acum, dacă va fi în vacanță, de la începutul lunii mai până la reunirea lotului pentru amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein.

Comentând această situație la Orange Sport, Mihai Stoica a propus o soluție: „Depinde foarte mult la Alibec cum va fi din punct de vedere fizic, dar dacă el va lucra suplimentar, nu riscă (n.r. să nu fie la Euro). Să vină în România, să se antreneze, să descarce datele din GPS şi să i le trimită lui Edi (n.r. – Edward Iordănescu)“.

Deși planul lui Meme sună bine în teorie, în practică, rămâne de văzut dacă el poate fi aplicat de un fotbalist care a fost catalogat drept „delăsător“, nu o dată, în trecut. De pildă, după prestația dezolantă a României la Euro 2016, Alibec a fost luat la ochi de Ladislau Bölöni (71 de ani), într-un interviu pentru „Adevărul“: „E o ruşine! E gras, lent şi pute a lene. Nu e un jucător de nivel internaţional. E o tristeţe pentru campionatul intern că Alibec a fost cel mai bun“.

De amintit că, la precedenta participare a României la Campionatul European, cel din 2016, Alibec a fost și în centrul unui scandal monstru, după ce „Gazeta Sporturilor“ a scris că Denis a fost prins fumând la pauza meciului Franța – România (2-1). Atunci, Alibec a fost trimis pe teren de Anghel Iordănescu din minutul 61, însă mai mult s-a remarcat dând din coate și tăvălindu-se pe jos. Drept urmare, în următorul meci, cel cu Elveția (1-1), nici nu s-a mai apelat la el, deși prinsese lotul pentru Euro 2016 din postura de al doilea cel mai bun marcator al campionatului intern, cu 32 de goluri pentru Astra în sezonul în care giurgiuvenii au luat titlul.

Alții stau la pândă

Alibec (33 de ani) va avea ceva emoții până la anunțarea lotului pentru Euro 2024. Mai ales că la pândă stau alți atacanți care, prin comparație, au avantajul vârstei. În plus, joacă și marchează constant aici, în campionatul intern, sub ochii selecționerului. Vorbim despre Louis Munteanu (21 de ani) și Daniel Bîrligea (23 de ani). Primul, împrumutat la Farul de la Fiorentina, are șapte goluri și trei assist-uri în acest sezon, în timp ce Bîrligea a adunat nouă goluri și șase pase decisive la CFR Cluj.

Programul naționalei până la turneul final

*22 martie: România - Irlanda de Nord 1-1

*26 martie: România – Columbia 2-3

*4 iunie: România – Bulgaria

*8 iunie: România – Liechtenstein

Ambele partide se vor juca pe Stadionul Steaua.

Datele meciurilor de la Euro 2024, grupa E

*17 iunie: România – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – România (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)