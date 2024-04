Ciolacu dezvăluie cum l-a cunoscut pe Piedone. Ce șanse are edilul de la 5 la Capitală

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că, matematic, Cristian Popescu Piedone nu mai are nicio şansă să devină primarul general al Capitalei.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, în ce context l-a cunoscut pe Cristian Popescu Piedone.

El a menţionat că îl cunoaşte Cristian Popescu Piedone de mult timp, că acesta a fost prietenul fratelui său mai mare. „Îl cunosc pe Piedone de prin anul 1992 , 1994, 1996. El a fost şi este, cred că nu s-au mai văzut de foarte mulţi ani, cu fratele meu mai mare, cu Mihai, erau prieteni în acea perioadă. Aşa l-am cunoscut eu pe Cristian Popescu Piedone. Eu, în timpul studenţiei, am lucrat la o companie româno-israeliană unde era şi fratele meu acţionar, avea vreo 10% şi în acel context l-am cunoscut pe domnul Popescu. La Bucureşti. Îi cunosc familia, îi cunosc băiatul, este parlamentar ales la Suceava, un copil foarte bun, părerea mea că avea drumului lui politic bine conturat şi creştea. O cunosc pe soţia domnului Piedone”, a afirmat Marcel Ciolacu, scrie Agerpres.

El a explicat de ce acum nu poate vorbi la telefon cu Cristian Popescu Piedone.

„Am să vă spun o poveste. Cred că prin 1996 am cunoscut doi parlamentari belgieni. Unul dintre dânşii a şi a ajuns ministrul de externe în Belgia şi erau din două partide, cam cum sunt eu cu domnul Ciucă. Erau prietenii cei mai buni,cu familiile. Ne-am cunoscut, cu toată lumea şi am întrebat cum puteţi fi prieteni de familie când faceţi parte… În 1996 în România e cu ură, noi ne duşmănim, ne urmărim, ce se întâmplă acolo? ”Marcel, e normal noi suntem prietenii cei mai buni. Când este campanie electorală, noi nu comunicăm, şi nici familiile noastre, în toată acea perioadă, decât dacă este, la un moment dat, o urgenţă de familie la unul dintre noi.

Noi nu comunicăm deloc Este notorietate în partidele noastre că suntem prieteni. După ce am terminat campania, ne apucăm şi construim ce e mai bine pentru cei pe care îi reprezentăm. E cu totul altceva. Încercăm pe legi să colaborăm pentru comunităţile noastre”. Eu eram mai şi tânăr, eram burete, am rămas cu acea impresie. în momentul acesta eu nu pot să mai vorbesc cu domnul Piedone la telefon. Sunt preşedinte de partid, domnia sa e preşedinte de partid”, a explicat Marcel Ciolacu pentru .

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că, matematic, Cristian Popescu Piedone nu mai are nicio şansă să devină primarul general al Capitalei. "Din punctul meu de vedere, în acest moment, domnul Nicuşor Dan, fiind şi primar în funcţie, este pe primul loc. Pe locul doi este Gabriela Firea, fiindcă converteşte foarte mult din voturile partidului, aproape 90% în acest moment şi pe locul 3 a trecut domnul Piedone.

Matematic, dacă e să intrăm într-o logică de analişti politici, domnul Piedone nu mai are nicio şansă. Nu am vorbit cu domnul Piedone la telefon, nu a fost o negociere, nu îmi permit să îi cer nici unui prieten, deciziile le luăm fiecare dintre noi şi ni le asumăm, dânsul hotărăşte. I-am spus, hai să aşezăm lucrurile într-o normalitate. Totuşi, cel mai bun candidat în acest moment pentru primăria Capitalei este Gabriela Firea", a spus Ciolacu la Prima Tv.