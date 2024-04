Naștere cu peripeții la Vaslui. O femeie și-a adus pe lume bebelușul în pragul casei, iar pompierii au asistat-o

Un echipaj al Secției de Pompieri Huși a ajutat o femeie însărcinată din localitatea Vetrișoaia să își aducă pe lume bebelușul. Femeia a crezut că are timp să ajungă la spital, dar travaliul i s-a accentuat, iar echipajul de pompieri a ajutat-o să nască chiar în pragul casei sale.

Vineri, 26 aprilie, pompierii militari din cadrul Secției Huși au avut o misiune plină de emoții. Au ajutat la aducerea pe lume a unei fetițe perfect sănătoase, într-o locuință din localitatea Vetrișoaia, județul Vaslui.

„Un apel la numărul unic pentru situații de urgență, 112 anunța că o femeie aflată în nouă luni de sarcină avea nevoie de ajutor, durerile fiind deosebit de mari, iar contracțiile foarte dese, din cinci în cinci minute. Din aceasta cauză, femeia în vârstă de 31 ani nu se mai putea deplasa, aceasta rămânând căzută în ușa locuinței. Echipajul SMURD format din plutonier adjutant șef Andrișoi Cristinel, (comandant de echipaj), plutonier adjutant Marta Ciprian (conducător autospecială) și sergent major Anghel Cosmin (servant) a plecat imediat spre adresa indicată în nota de anunțare”, au povestit reprezentanții ISU Vaslui.

Pentru că travaliul femeii însărcinate s-a accentuat, pompierii nu au avut de ales și au asistat-o la naștere chiar în pragul casei sale.

„Am ajuns destul derepede la persoana care ne-a apelat. Femeia însărcinată era în pragul ușii, iar atunci când ne-a văzut, travaliul s-a accentuat. Bebelușul nu avea răbdare, se grăbea să iasă. Nu am apucat să transportăm pacienta în ambulanță, astfel că nașterea a avut loc acolo. Am fost echipajul cel mai apropiat de caz, astfel că noi am fost îndrumați primii acolo. Dinspre Murgeni venea spre Vetrișoaia un echipaj specializat aparținând SAJ Vaslui. Distanța era destul de mare, astfel că nu puteam aștepta. Am luat legătura cu doamna asistentă Dorina Chiriță, astfel că am urmat toți pașii procedurali în cazul unei nașteri. Ne-a ajutat enorm și faptul că mama nu era la prima naștere”, au adăugat reprezentanții ISU Vaslui.

„Nu am mai avut un asemenea caz”

Unul dintre pompierii care au asistat la naștere a relatat pașii pe care i-au urmat în acest caz.

„După ce mama a născut, i-am acordat îngrijirile necesare, am curățat bebelușul, l-am izolat termic și i-am tăiat cordonul ombilical. Apoi am transportat tânăra mamă și frumoasa fetiță la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului municipal Huși”, a povestit plutonierul adjutant șef Cristinel Andrișoi.

Pompierii au pus în practică tot ceea ce învățaseră în legătură cu aducerea pe lume a unui copil, fiind asistați și de o asistență medicală.

„Nici eu, și nici colegii mei nu am mai avut un asemenea caz. Am avut mari emoții, mai ales că nașterea a avut loc într-un mediu nu tocmai steril, dar, pe moment, am lăsat reacțiile afective deoparte și am făcut tot ceea ce ținea de noi pentru a ajuta mama și copilul nou-născut. Emoțiile ne-au copleșit abia după ce am ținut copilul în brațe, o fetiță sănătoasă, frumoasă și foarte gălăgioasă, ceea ce este foarte bine. Și fetița, și mama au ajuns cu bine la spital. Ambele sunt sănătoase”, au povestit vizibil emoționați plutonierul adjutant Ciprian Marta și sergentul major Anghel Cosmin.

În prezent, atât mama, cât și fetița sa sunt internate la Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” Huși.