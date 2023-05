Andrei Bogaci este locul 3 mondial în cursa aniversară Wings For Life World Run

Duminică, 7 mai, la ora 14:00 ora României, a avut loc a zecea ediție Wings For Life World Run, cursa globală în care toate încasările din înscriere merg direct către Fundația Wings For Life, a cărei misiune e să găsească un remediu pentru leziunile măduvei spinării. Peste 206.000 de participanți, din 158 de țări, au alergat pentru cei care nu pot și au transformat astfel cursa în cel mai mare eveniment de alergare la nivel global. În România au fost peste 1.000 de alergători înscriși, care s-au alăturat cauzei caritabile.

Andrei Bogaci este din Republica Moldova, iar pe 7 mai a alergat 63,15 kilometri, în 4 ore, și a obținut locul 3 mondial.

„Nu mă așteptam la acest rezultat. Eu am venit să fac un antrenament și să mă distrez împreună cu toți ceilalți participanți. Pe parcurs mi-am dat seama că pot mai mult și atunci am zis că nu vreau să ratez această șansă, care poate fi o singură dată-n viață, să fii în top 10 mondial. Datorită susținerii tuturor, am avut puterea să obțin rezultatul ăsta. Nefiind în prezent într-o formă fizică foarte bună, mi-am spus că vin să alerg o distanță mai scurtă, să pot alerga semimaratonul peste câteva zile. Dar a ieșit ceva uimitor astăzi, am ajuns la 21 kilometri, am mers către următorul pas, cel de 42 kilometri. Faptul că nu am simțit nicio durere și eram într-o condiție bună m-au determinat să alerg în continuare”, a spus Andrei Bogaci, care a alergat pe stadionul Dinamo din București și a făcut parte din echipa lui Horațiu Dumitrescu, #KeeponMoving.

Jo Fukuda, din Japonia, s-a clasat pe primul loc, cu 69.01 kilometri alergați, fiind urmat de Dariusz Nozynski, din Polonia, cu 68.3 kilometri.

La categoria femei, Katarzyna Szkoda, din Polonia, a alergat 55.07 kilometri și a obținut primul loc mondial. Ea a fost urmată de Veronika Mutsch, din Austria (49.8 kilometri) și de Dominika Stelmach, din Polonia (49 kilometri).

Doar în acest an, 5.8 milioane de euro au fost strânși din donații și taxele de participare, bani care merg direct către studiile de cercetare pentru găsirea unui remediu pentru leziunile măduvei spinării.

Cursa are un format unic: nu există o linie de finiș tradițională, ci linia de finiș urmărește fiecare alergător. Toți participanții de pe glob încep cursa în același timp. 30 de minute mai târziu, temutul Catcher Car pleacă în urmărirea fiecăruia. Când sunt depășiți, au încheiat cursa, iar ultimul alergător și ultima alergătoare care sunt prinși din urmă de mașina de finiș sunt câștigătorii globali al cursei.

Pe cont propriu, în curse mici sau în evenimente mari, atât alergătorii profesioniști, cât și amatorii pot participa la Wings for Life World Run datorită aplicației mobile (iOS și Android). În România, anul acesta, au fost organizate 4 App Run-uri: Cluj Napoca (organizată de Runners Club – Horațiu Morar), Arad, Stadionul Dinamo din București (echipa #KeeponMoving, în frunte cu Horațiu Dumitrescu) și pe pista de alergare Lia Manoliu (321sport).

În 2024, Wings For Life World Run revine cu cea de-a 11-a ediție a cursei caritabile, care va avea loc pe 5 mai.