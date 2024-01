Andre Agassi și Steffi Graf vin în România: evenimentul stelar care atrage doi coloși în țară

Foştii mari jucători de tenis Andre Agassi şi Steffi Graf vor susţine un meci demonstrativ la BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a 5-a ediţii a Sports Festival, care va avea loc în luna iunie.

"Demonstrativ de tenis de excepţie la Sports Festival 2024! Andre Agassi şi Steffi Graf vor face show în 15 iunie. Cel mai celebru cuplu din tenis joacă în premieră în România. Andre Agassi şi Steffi Graf, doi dintre cei mai mari jucători ai tenisului mondial, vor juca la Sports Festival în cadrul unui demonstrativ de excepţie. Spectacolul de tenis va avea loc în 15 iunie, de la ora 18:00, în BT Arena, în cadrul celei de-a cincea ediţii a festivalului (13-16 iunie 2024). Agassi şi Graf vor juca în premieră în faţa publicului din România, alături de alţi doi invitaţi speciali care urmează să fie anunţaţi în scurt timp", se precizează într-un comunicat.

"Ne dorim să celebrăm ediţia a cincea a Sports Festival alături de publicul nostru, iubitorii de sport din România. Evenimentul pregătit anul acesta este cel mai mare din portofoliul nostru de până acum. Avem în teren doi jucători care au câştigat 30 de titluri de Grand Slam împreună şi amândoi au stabilit recorduri greu de egalat: Andre Agassi şi Steffi Graf. Această ediţie va fi de neuitat. Am ridicat ştacheta foarte mult, dar publicul din România merită să aibă oportunitatea de a vedea legendele sportului care ne-au făcut să visăm", a declarat Patrick Ciorcilă, business development şi co-fondator Sports Festival.

Primele 1.000 de bilete la meciul demonstrativ de tenis vor fi puse în vânzare luni, 15 ianuarie, ora 14:00 şi pot fi achiziţionate la preţuri de Early Bird de pe site-ul entertix.ro. Alături de ele, sunt disponibile, tot la preţ redus, 10 bilete VIP. Preţul biletelor Early Bird este de 180 de lei la Categoria 1, 120 de lei la Categoria 2 şi de 700 de lei la VIP.

Agassi, un jucător fabulos

Andre Agassi, supranumit The Punisher, şi-a început cariera de tenisman în anii '80 şi a devenit cunoscut nu doar pentru abilităţile sale excepţionale pe teren, ci şi pentru stilul său inconfundabil de joc, caracterizat de un retur de serviciu puternic şi un backhand agresiv. Are opt titluri de Grand Slam la activ, incluzând: Australian Open (1995, 2000), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) şi US Open (1994, 1999). Agassi este primul jucător care a făcut Golden Slam - adică a câştigat toate Grand Slam-urile şi medalia de aur olimpică în acelaşi an - precum şi singurul om care a câştigat un Super Slam în carieră - toate Grand Slam-urile, plus medalia de aur olimpic şi ATP Finals, toate în acelaşi an. El a fost primul jucător care a câştigat toate cele patru competiţii de simplu pe trei suprafeţe diferite (hard, zgură şi iarbă) şi încă este americanul care a câştigat cel mai recent Openul Francez (1999) şi Australian Open (2003). De asemenea, are 17 titluri Masters şi a făcut parte din echipele câştigătoare ale Cupei Davis în 1990, 1992 şi 1995.

Agassi a ajuns pe locul 1 mondial pentru prima dată în 1995, şi a revenit pe primul loc în 1999, iar pentru următorii patru ani s-a bucurat de cea mai de succes etapă din cariera sa. În 2006, Andre Agassi s-a retras oficial din tenis, punând capăt unei cariere impresionante.

Graf, o legendă vie a tenisului

Steffi Graf este una dintre cele mai mari şi influente jucătoare de tenis din istorie, cu un palmares impresionant acumulat în perioada 1982 şi 1999. Cunoscută pentru stilul său agresiv şi pentru abilităţile sale deosebite, Graf a câştigat un total de 22 de titluri de Grand Slam, inclusiv fiecare dintre cele patru turnee majore. Ea a realizat "Golden Slam" în 1988, câştigând toate cele patru turnee de Grand Slam şi medalia de aur olimpică în acelaşi an. Steffi Graf s-a retras din tenis în 1999, după ce a ocupat locul întâi în clasamentul WTA pentru un record de 377 de săptămâni. Steffi Graf continuă să fie implicată în diverse activităţi caritabile şi formează împreună cu Andre Agassi unul dintre cele mai faimoase cupluri din lumea tenisului.

Clujul încurajează practicarea sportului

Sports Festival este cel mai mare eveniment multisport din România şi a ajuns în 2024 la cea de-a cincea ediţie. Cea anterioară, organizată în 2023, a atras un număr record de participanţi, peste 150.000 de copii şi adulţi. Festivalul înseamnă patru zile dedicate sportului care includ activităţi de iniţiere, provocări sportive, super campioni faţă în faţă cu fanii, la Sports Talks, masterclass-uri dedicate profesioniştilor, Crosul Supereroilor, competiţii, parada cluburilor sportive şi evenimente demonstrative.

Prima ediţie Sports Festival s-a remarcat prin demonstrativul de fotbal, Generaţia de Aur vs. Barcelona Legends. A urmat, la cea de-a doua ediţie, meciul demonstrativ de tenis Romania - Italia. Cea de-a treia ediţie a adus fanilor două evenimente importante: meciul de retragere din cariera sportivă a lui Horia Tecău, vicecampion olimpic şi dublu câştigător de Grand Slam la dublu, la care au participat Robert Lindstedt, Andrei Pavel şi Simona Halep, şi meciul de retragere al lui Adrian Mutu, organizat pe stadionul BT Arena. Meciul-show al Sports Festival 2023, ediţia a patra, a fost All Stars Romania - Galatasaray, o înfruntare între cei mai buni jucători ai naţionalei României (1995-2023) şi legende ale clubului de fotbal Galatasaray. Brazilian Mario Jardel, Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu s-au numărat printre vedetele acestui meci.