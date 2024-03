AI a ales cine va câștiga Euro 2024. Italia, campioana en-titre, creditată doar cu 0,8% șanse

Campionatul European este principalul eveniment fotbalistic al acestei veri și specialiștii se întrec în predicții privind marile favorite la cucerirea trofeului. S-a apelat inclusiv la inteligența artificială pentru a afla cine are cu cele mai mari șanse de a câștiga Euro 2024.

Cum în cursul acestei săptămâni s-au aflat ultimele 3 formații calificate - Georgia, Ucraina și Polonia - se știu cele 24 de formații care pornesc la drum la turneul final din Germania. Nimeni nu se așteaptă la surprize, astfel că Anglia și Franța sunt creditate cu cele mai mari șanse de oamenii de fotbal, dar și de Inteligența artificială.

Asta în ciuda faptului că cele două formații au dezamăgit în amicalele jucate în această lună: Franța a pierdut cu Germania și a câștigat chinuit cu Chile, iar Anglia a pierdut acasă cu Brazilia și a smuls pe final un egal în fața Belgiei. Și naționala-gazdă e văzută cu șanse la titlu, mai ales că joacă acasă.

Spania nu e în topul AI

Britanicii de la OCB Scores au interogat un supercomputer, care a ales principala favorită la Euro 2024. Pe baza informațiilor primite, mașinăria a decis că Anglia are prima șansă la turneul final din vară, cu 34,4% probabilitate de a câștiga în premieră competiția continentală. Franța e pe locul doi în această ierarhie, cu 28,3%, în timp ce Germania e a 3-a favorită, cu 13,5% șanse. Restul celorlalte 21 de participante însumează sub 25% șanse. Interesant este că Italia, campioana en-titre, are numai 0,8% șanse de a-și apăra trofeul, în timp ce Spania nu e în top 3.

"Deși a părut mai puțin convingătoare în timpul pauzei internaționale, Anglia rămâne favorita la câștigarea Euro 2024 în fața fostelor câștigătoare Franța și Germania. Supercomputerul a simulat de 1.000 de ori, pentru a ține seama de toate detaliile și pentru a asigura acuratețea predicției", a declarat un purtător de cuvânt al OCB Scores, citat de FourFourTwo.com.

Anglia nu a câștigat niciodată Campionatul European de fotbal. Cel mai aproape a fost în 2021, când a pierdut finala contra Italiei chiar pe Wembley, la penalty-uri.