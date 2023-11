Relația dintre Rona Hartner și sora ei mai mare, Rinda. „Așa ne-au crescut părinții”

Rona Hartner a părăsit această lume la vârsta de 50 de ani, săptămâna trecută, pe 23 noiembrie 2023. Click! a luat legătura cu sora mai mare a vedetei, Rinda Hartner, care a vorbit despre durerea lăsată în urmă de artistă.

Rinda Hartner va stabili toate detaliile privind depunerea trupului neînsuflețit al artistei, miercuri, la capela cimitirului Bellu catolic.

Ea a povestit, printre lacrimi, cum o să își amintească de acum încolo de „Ronel”, așa cum o alinta pe Rona Hartner în timpul vieții.

„Am fost crescuți în așa fel încât să împărțim totul de mici”

Cele două surori au fost extrem de legate și de bune prietene.

„Eu cu sora mea și cu fratele meu am fost crescuți în așa fel încât să împărțim totul de mici, așa ne-au crescut părinții. Nu a existat invidie între noi. Seara, când eram mici, dormeam în același pat, tata ne pupa pe frunte înainte să ne culcăm... Am crescut într-un mediu în care gelozia și invidia nu existau...”, a mărturisit Rinda Hartner.

Rinda, sora Ronei Hartner: „O să mi-o amintesc mereu veselă...”

În ciuda suferințelor și a supărărilor pe care le avea, Rona Hartner a fost mereu o femeie tonică, optimistă și cu un râs molipsitor.

Exact așa va rămâne în amintirea familiei sale și a prietenilor.

„Am numai amintiri bune cu sora mea și o să mi-o amintesc mereu așa veselă, cum vorbeam la telefon și cum ne vedeam... Când ne vizitam dormeam împreună în același pat. A fost o legătură între surori... O să-mi amintesc de Ronel, de sora mea mică, cum era ea”, a mai spus Rinda Hartner.

N-ar mai fi supraviețuit fără tratament

Tratamentul urmat încă din această vară de Rona Hartner i-a mai prelungit viața artistei și i-a făcut bine în lunile în care l-a urmat.

Continuarea, în Click!

Momente dramatice pentru fiica Ronei Hartner

Amintim că întregul calvar al Ronei Hartner a început în 2019, însă un an mai târziu a reușit să iasă învingătoare după lungi tratamente.



Dar, în vara acestui an, a primit o veste cumplită: o altă formă a acestei boli a reapărut. A fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul patru, cu metastaze.

Rona Hartner a informat-o de prima dată pe fiica ei, Rita (15 ani), cu privire la boală, încercând să își încurajeze copila.

În urmă cu câteva luni, la Antena Stars, Rona Hartner a dezvăluit cum i-a dat cumplita veste Ritei:

„A fost șocul oribil, atunci când a aflat. Era cu mine la consultație și chiar mi-a spus doctorul «Duceți-vă cu fiica dumneavoastră, să vă faceți testamentul». A fost un șoc groaznic, dar nu mi-a arătat că plânge. Noi am plâns împreună și i-am permis să plângă, pentru că nu e ok să țină în ea atât de mult. Mi-e aproape, mă ajută. Eu i-am spus că vara asta vacanță nu avem, că nu am ajuns la plajă și stau la 5 minute distanță de plajă și i-am spus să iasă cu prietenii, să se distreze, iar eu stau acasă, să dorm câte 20 de ore. Asta e situația”, declara Rona Hartner, în urmă cu câteva luni, la Antena Stars.