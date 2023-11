Ce le-a cerut Rona Hartner apropiaților chiar înainte să plece din această lume. Prietena artistei: „Ea a crezut tot timpul că va învinge cancerul”

Vestea că Rona Hartner a părăsit această lume la doar 50 de ani, a căzut ca un trăznet printre apropiații vedetei. Mulți vorbiseră cu ea cu doar câteva zile înainte de tragicul sfârșit, când Rona încă se lupta să trăiască. Raluca Andreea Andrei, prietena de suflet a Ronei, a dezvăluit ce anume i-a cerut artista înainte să plece din această lume.

Raluca a povestit care a fost ultima discuție a ei cu Rona, care în urmă cu 7 zile, nu doar că nu se gândea că o să moară, dar începuse un nou tratament pentru metastazele de la creier care recidivaseră.

Rona era optimistă, însă, și atunci își punea speranțe în noul tratament. I-a cerut prietenei ei să-i facă rost de o perucă pentru că, după noul tratament, avea să-și piardă o bună parte din podoaba capilară.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.

De asemenea, sora vedetei, Rinda Hartner, a dezvăluit cum au fost ultimele momente ale regretatei și talentatei actrițe.

„Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!", a declarat sora Ronei Hartner, Rinda Hartner, care a fost lângă vedetă până când și-a dat ultima suflare.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.