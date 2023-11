Cum i-a spus Rona Hartner fiicei sale că urmează să moară: „Am plâns împreună“

Rona Hartner a lăsat în urmă o fiică devastată de durere. Rita Hartner, în vârstă de 15 ani, a aflat cumplita veste după ce a mers la o consultație cu mama ei.

Calvarul Ronei Hartner a început în 2019, însă un an mai târziu a reușit să iasă învingătoare după lungi tratamente. Dar, în vara acestui an, a primit o veste cumplită: o altă formă a acestei boli a reapărut. A fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul patru, cu metastaze.

Rona Hartner a informat-o de prima dată pe fiica ei, Rita, cu privire la boală, încercând să își încurajeze copila. Cum i-a împărtășit cumplita veste.

Rita Hartner, în vârstă de 15 ani, a aflat cumplita veste după ce a mers la o consultație cu mama ei. Atunci, medicul a îndemnat-o pe vedetă să meargă să-și facă testamentul. Au plâns împreună, dar Rona Hartner a încercat să fie puternică și să își încurajeze copila.

În urmă cu câteva luni, la Antena Stars, Rona Hartner a dezvăluit cum i-a dat cumplita veste Ritei: „Fata mea locuiește la mine. Fata mea este fata mea. În primul rând, a fost șocul oribil, atunci când a aflat. Era cu mine la consultație și chiar mi-a spus doctorul «Duceți-vă cu fiica dumneavoastră, să vă faceți testamentul». A fost un șoc groaznic, dar nu mi-a arătat că plânge.

Noi am plâns împreună și i-am permis să plângă, pentru că nu e ok să țină în ea atât de mult. Mi-e aproape, mă ajută. Eu i-am spus că vara asta vacanță nu avem, că nu am ajuns la plajă și stau la 5 minute distanță de plajă și i-am spus să iasă cu prietenii, să se distreze, iar eu stau acasă, să dorm câte 20 de ore. Asta e situația”, a declarat Rona Hartner, în urmă cu câteva luni, la Antena Stars.

Adolescenta trăiește mai mult în Franța și vorbește parțial limba română, dar a venit în România cu mama ei de multe ori. Fata este atrasă de artă, călcând pe urmele mamei sale: a jucat până acum în trei filme

Rona Hartner, o actriță iubită pentru rolurile sale din filme și pentru energia sa contagioasă, a încetat din viață, la vârsta de 50 de ani, joi, 23 noiembrie, după o lungă luptă cu boala.