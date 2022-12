Răzvan Popescu a dat jos 45 de kilograme! „Cică am slăbit prea mult”

După mai mulţi ani în care a luptat cu kilogramele în plus, în luna iunie, Răzvan Popescu (43 de ani) s-a operat la stomac, pentru a-l micşora. Îndrăgitul realizator de emisiuni radio e foarte bucuros de această schimbare, căci a ajuns rapid de la 125 la 80 de kilograme şi acum se distrează pe seama celor care îi atrag atenţia că „ar fi slăbit prea mult”.

„Am ajuns la 80 de kilograme, greutate pe care nu o aveam nici în liceu. Cu diete am reuşit de două ori să ating pragul de 90 de kilograme, după care mă duceam întins peste 100. La 28 de ani, am atins recordul personal de 143 de kilograme. De ce scriu asta? Nu doresc să mă laud, doar să-mi spun un of! De fiecare dată când mă îngraş, cel mai la îndemână atac e cel care se referă la greutatea mea: «S-a găsit şi umflatul ăsta să vorbească», «Popescule, ce-ţi mai place shaorma», «Iar te-ai îngrăşat»... şi lista e infinită.

