Cum a slăbit spectaculos Monica Anghel. Rețeta care a ajutat-o să ajungă la 60 de kilograme

Monica Anghel, în vârstă de 51 de ani, arată ca o divă și întoarce privirile la fiecare apariție publică. Ea a slăbit spectaculos, iar recent a urcat pentru a treia oară pe podium în postura de model.

Click! anunță că Monica Anghel este extrem de atentă la alimentația sa și se menține astfel la 60 de kilograme.

Evident că sunt și alimentele excluse de pe listă, cum ar fi cozonacul, însă vedeta spune că se hrănește corespunzător, nici vorbă că nu mănâncă nimic, așa cum spun gurile rele.

Când are poftă de dulce, înlocuiește desertul cu prunele uscate.

“Mă hrănesc corespunzător. Am două mese pe zi, foarte echilibrate. În general beau cel puțin 2 litri de apă pe zi, nu beau băuturi carbogazoase, sucuri, mă hidratez foarte bine. Dacă simt nevoia de dulce mănânc un fruct, dacă simt nevoia de ceva foarte dulce îmi cumpăr câteva prune uscate dar nu mănânc mai mult de 5 pe zi pentru că sunt foarte dulci și foarte concentrate. Cafeaua o beau fără zahăr, fără lapte, îmi place așa cum este”, a mai adăugat Monica Anghel.

Dieta superbei Camelia Șucu

Recent, Camelia Șucu a dezvăluit secretul care o menține în formă la 57 de ani. Femeia de afaceri a dezvăluit în ce constă regimul ei alimentar zilnic. Face foamea ore întregi!

„Am ținut diete, toate nebuniile posibile în tinerețe, mai ales în adolescența mea. Am avut noroc cu un metabolism bun, îl am în continuare. Cui îi place adrenalina are noroc de o siluetă ok. În afară de adrenalină, însă, îmi place foarte mult să mă mișc, îmi place sportul, îl adaptez vârstei mele și nevoilor mele.

Am grijă de mine, îmi place prevenția, să mă informez despre medicina integrativă, cum te ajută suplimentele, tot ce poți să iei pe gură sau intravenos, cum te ajută sportul în aer liber, greutățile.

Eu nu mănânc seara, cam după 7 jumătate“, a spus Camelia Șucu, care a dezvăluit pentru click.ro întreaga sa dietă.