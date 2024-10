Pe numele ei real Maria-Alexandra Florea, artista își deschide sufletul în fața publicului, transformând vulnerabilitatea și curajul într-o poveste muzicală plină de emoție și de autenticitate în cadrul primului său concert solo „Puls“, o întâlnire a inimilor.

Chiar dacă drumul ei artistic nu a fost lipsit de momente dificile, Maria-Alexandra Florea (28 de ani) s-a lăsat ghidată de convingerea profundă că muzica este chemarea ei. Cunoscută inițial ca Miss Mary, artista a avut curajul de a porni într-o călătorie asiduă de cunoaștere de sine, reinventându-se ca artist după câțiva ani drept Holy Molly. „Weekend Adevărul“ a discutat cu artista despre transformările interioare prin care a trecut și au ajutat-o să devină curajoasă, asumată, dar mai ales foarte vulnerabilă, așa se va întâlni de la suflet la suflet cu cei care o ascultă în cadrul primului ei concert solo „Puls“, care are loc pe 24 octombrie în București.

Personajul principal

Holy Molly a fost atrasă de universul muzical încă din copilărie, atunci când mama ei o ajuta să cunoască lumea cântându-i. „Nu pot spune că am o amintire clară asupra momentului în care am decis că muzica este pasiunea mea“, mărturisește tânăra. „Am fost înconjurată de mică de muzică. Mama mea cânta și are o voce foarte frumoasă, deși nu a cântat în spațiul public, iar bunica mea la fel. Cred că fiind o tânără mămică, încerca să mă liniștească sau să mă facă să cunosc lumea prin cântece, iar la un moment dat și-a dat seama că pot să le imit destul de bine. Apoi am rugat-o să îmi cumpere casete, iar dimineața, când mă trezea să merg la școală, îmi punea muzică la casetofon“.

Mai târziu, când a descoperit videoclipurile muzicale de pe MTV, o nouă lume în care Michael Jackson și Shakira erau idolii ei, s-a deschis și avea să îi schimbe definitiv modul în care privea muzica. Maria devenea astfel o mică vedetă în cercurile de familie, cântând și dansând în orice moment. „Îmi amintesc că îmi plăceau foarte mult Michael Jackson și Shakira, pe care încercam să o imit, iar cu piesele ei, inclusiv «La Tortura», mergeam chiar și la concursuri. Oamenii se uitau la ai mei și spuneau: «De ce ați adus copilul ăsta aici să danseze?». Dar eram atât de prinsă în filmul meu, încât nimeni nu mă putea opri“. Iar părinții ei nici nu au încercat să o facă, ci au fost încă de la început un sprijin necondiționat pentru mica artistă talentată: „Mă bucur enorm că am avut doi părinți care mi-au oferit mult spațiu să explorez această zonă. Nu au fost genul de părinți care să știe exact ce e de făcut, ca aproape toți părinții din generația mea, dar mă bucur că mi-au oferit încă de mică libertatea de a alege și au ținut cont de deciziile și dorințele mele“.

→ Imaginea 1/2: Maria Alexandra Florea a crescut înconjurată de muzică. Foto: arhiva personală

Părinții nu i-au impus niciodată o direcție, ci i-au oferit libertatea să descopere singură ce îi place. Deși a început să ia lecții de canto, de pian și a cântat în cor, toate aceste experiențe nu au fost unele forțate. „Sincer, nu mi-a plăcut deloc experiența din cor pentru că nu eram personajul principal și era ceva destul de limitativ pentru mine. Chiar dacă am învățat să armonizez, să lucrez cu backing vocals și să nu fiu mereu în prim-plan (ceea ce este important și pentru tine ca om, nu doar ca artist), nu pot spune că mi-a plăcut“. Însă dorința de a fi în centrul atenției nu a fost doar o simplă ambiție copilărească, ci o chemare interioară – simțea că doar așa se poate exprima autentic și liber. „Eram genul de copil căruia îi plăcea să iasă în evidență. Mă visam Shakira! Și când te visezi Shakira, evident că nu te vezi într-un cor. Așa că, pentru mine, a fost mult mai benefic să învăț singură, să fiu unicul elev. Asta m-a ajutat enorm“, mărturisește cu sinceritate artista.

Copilăria, pe locul II

Holy Molly a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“ că nu și-a propus niciodată, în mod conștient, să devină artistă, iar intrarea în industria muzicală nu a fost un plan calculat sau o ambiție care s-a născut în vreun moment bine definit. „Nu am avut niciodată genul acela de ambiție conștientă, de genul «trebuie să ajung». Pur și simplu am fost auzită cântând și așa am intrat în industria muzicală“, își amintește aceasta. Totul a început la o zi de naștere, când tatăl unei prietene – care avea legături în industria muzicală – a auzit-o cântând. „El fusese managerul lui Alex Velea și îl cunoștea bine și pe Connect-R. Așa am ajuns într-un studio, unde am început să scriu și să lansez piese. De aici a început parcursul cu primul proiect, Miss Mary. Aveam doar 13 ani“.

Deși era o lume captivantă, intrarea Mariei în industria muzicală a venit și cu multe compromisuri. „Copilăria mea a fost mult mai puțin «afară». Nu am petrecut mult timp jucându-mă în fața blocului sau cu alți copii, ci am devenit serioasă destul de devreme pentru că simțeam presiunea acestei cariere. Din păcate, asta a venit cu unele consecințe – nu m-am putut relaxa la fel de mult ca alți copii de vârsta mea, ci luam totul foarte personal, iar, la un moment dat, problemele mici deveneau crize pentru mine“, își amintește ea cu nostalgie.

Însă, deși sacrificiile au fost mari, artista nu regretă acea perioadă esențială în formarea ei. „Nu regret acea perioadă pentru că mi-a oferit o oportunitate extraordinară, m-a format și m-a făcut să devin mai responsabilă“, spune ea. Înțelegând că acesta era sacrificiul pe care trebuia să îl facă pentru a-și urma visul, Holy Molly mărturisește că „am renunțat la momentele tipice copilăriei – să fiu răzgâiată, să fac năzbâtii –, dar acest sacrificiu m-a șlefuit, m-a ajutat să iau lucrurile în serios și să am încredere în ceea ce visez. Pe de o parte, am devenit mai serioasă și mai disciplinată decât majoritatea copiilor de vârsta mea, însă, pe de altă parte, mi-am păstrat și acum o anumită doză de copilărie. Acum, mai matură fiind, am mai mult timp și spațiu mental să mă relaxez și să mă distrez, să copilăresc cumva în mod conștient“.

Miss Mary și momentele de îndoială

Pentru Maria-Alexandra, primele momente pe scenă au fost pline de provocări. Lansându-se în industria muzicală sub numele de Miss Mary, artista mărturisește că, la început, actul de performance, de a urca pe scenă și de a-ți controla atât corpul, cât și vocea, i s-a părut copleșitor. „Să urci pe scenă, să îți controlezi corpul și vocea, să transmiți un mesaj clar în timp ce îți păstrezi mintea limpede – toate acestea consumă enorm de multă energie și au fost șocante la început, cum sunt pentru orice artist“, mărturisește ea. Însă, și dincolo de scenă Maria trebuia să se comporte într-un anumit fel, să fie mai „cuminte“ decât alți copii de vârsta ei și să fie mult mai conștientă față de ea însăși. „La vârsta la care alții mergeau la majorate și petreceri, eu trebuia să am mereu un observator interior care îmi spunea: «Tu urmează să devii artist, trebuie să te protejezi, să ai grijă de tine». Dar uneori mă gândeam: «Chiar nu pot și eu să fac o mică nebunie?»“, își amintește ea cu nostalgie.

→ Imaginea 1/6: Cunoscută inițial drept Miss Mary, artista s-a reinventat sub numele de Holy Molly. Foto: Daniel Ilinca

Însă tot acest parcurs de la începutul carierei avea să joacă un rol definitoriu pentru artista care este astăzi: „Acum am o perspectivă mult mai clară, un fel de «perspectivă 360» asupra parcursului meu artistic. În mintea mea am acest observator intern care mă ajută să analizez toate unghiurile posibile, ceea ce îmi dă încredere că am luat decizia corectă“. Sub numele de Miss Mary, artista a trecut prin perioade de îndoială și deconectare, mai ales că acei ani au coincis și cu trecerea ei de la adolescență la maturitate, perioadă în care toți încercăm să ne dăm seama cine suntem și ce vrem să facem în continuare: „Au fost câțiva ani în care deciziile nu erau ale mele. Eram încă un copil și, inclusiv la nivel contractual, nu puteam lua eu hotărârile. Când am ajuns la 17-18 ani, a început o ușoară criză de identitate, am început să mă simt deconectată din punct de vedere muzical și simțeam că aveam nevoie de ceva artistic mai palpabil“.

Autocunoașterea prin actorie

Deși încă mai activa ca artist muzical, pașii au purtat-o spre o nouă formă de exprimare, actoria, iar cei trei ani petrecuți la UNATC au fost un catalizator puternic, ce au dus la o transformare interioară profundă. „A fost un tip de training extraordinar, atât emoțional, cât și fizic. M-a ajutat enorm să îmi controlez vocea, corpul, postura și modul de a transmite un mesaj, dar a fost și un antrenament emoțional care a avut un impact profund asupra mea“. Într-o perioadă în care nesiguranțele emoționale o făceau să arate doar o mică parte din cine era cu adevărat, actoria a fost o formă de terapie prin care își putea scoate la suprafață și accepta cele mai profunde emoții. „Am învățat să îmi accept atât defectele, cât și calitățile, și să lucrez cu mine mult mai ușor. Am reușit să spun: «Asta e Maria. Maria e așa și nu altfel»“. Toți acei ani petrecuți în contact cu emoțiile și corpul ei au ajutat-o să își găsească siguranța interioară și curajul de a porni pe un drum pe care să îl simtă cu adevărat al ei. „După ce am terminat facultatea, am avut încă un an în care am tot căutat un nou drum. A fost o altă criză de identitate – acel moment în care te întrebi cine ești, ce vrei să faci. În cele din urmă, din această căutare s-a născut noul meu proiect, parte din mine – Holy Molly –, iar în momentul în care l-am definit și am înțeles clar ce vreau să fac, totul s-a reașezat“.

„Curajul de a înfrunta frica de eșec m-a ajutat enorm“

Eliberată de orice frică, ca și cum nu mai avea nimic de pierdut, Maria a început proiectul Holy Molly din acceptare și încredere în sine: „Începusem să mă gândesc: «Dacă nu funcționează, am diploma de actor, îmi place să joc, mă duc la teatru». Curajul de a înfrunta frica de eșec m-a ajutat enorm în evoluția proiectului și mi-a dat un sentiment de eliberare. Nu mai conta dacă aveam o zi în care părul nu arăta perfect sau purtam un tricou rupt – toate astea pot fi cool în felul lor. Structura acestui nou personaj artistic a pornit inițial dintr-o nevoie de a pune sentimentele pe hârtie, de a le transforma în versuri pentru piesele pe care urma să le lansez. Conceptul a fost destul de dark (n.r. – întunecat), bazat pe emoții adânci și întunecate pe care le-am scos la suprafață și le-am transpus în muzică, iar la început mă vedeam ca o «prințesă dark», timidă și ascunsă în spatele părului. Dar, deși nu mă așteptam la asta, curajul de a-mi expune emoțiile în scris, în versuri, mi-a dat și un curaj privind aspectul meu fizic – mi-am tuns părul, l-am vopsit roz“, mărturisește artista, adăugând că așa a devenit mult mai sigură pe ea, mult mai asumată în felul în care se prezenta fizic și estetic.

Din acceptare și asumare, a început să experimenteze din ce în ce mai mult în crearea pieselor și videoclipurilor, căpătând din ce în ce mai mult curaj, aducând la lumină noi personaje și povești prezentate în antiteză. „De multe ori, artiștii se confruntă cu o antiteză internă – pe de o parte, vrei să spui o poveste, pe de alta, trebuie să te asiguri că imaginea și mesajul se aliniază“, spune Holy Molly. Iar pentru artistă actoria este cea care o ajută să pună o amprentă personală acestor antiteze: „Scriu o piesă tristă, dar în videoclip sunt îmbrăcată sexy și dansând, ceea ce aparent nu are sens, dar, de fapt, asta îmi permite să exprim o durere mult mai profundă decât dacă aș fi filmat ceva evident trist. Tot contrastul acesta amplifică mult mai mult emoția“, explică artista pentru „Weekend Adevărul“. În cele din urmă, toată această căutare interioară se transformă într-o libertate artistică ce o ajută pe Maria Alexandra să fie conectată cu ea însăși, să aibă curajul de a experimenta și de a fi vulnerabilă. Holy Molly nu este doar un proiect muzical, ci reflexia unei maturizări emoționale și artistice, o expresie autentică a tot ceea ce a devenit ca artistă.

„Puls“, un concert în bătaia inimii

Holy Molly se pregătește pentru cel mai personal și emoționant concert al carierei sale, „Puls“, primul exclusiv solo, în care își va deschide sufletul în fața publicului, invitându-l să pătrundă în cele mai intime trăiri ale sale. „Cred că acum sunt pregătită“, spune Maria Alexandra, adăugând că va fi foarte vulnerabilă în fața celor care o ascultă. Acest concert, pe care îl descrie ca fiind „plin de trăire“, nu va fi doar despre vulnerabilitate și tristețe, ci despre o multitudine de emoții trăite la unison cu ceilalți oameni în ritmuri dictate de bătăile inimii. Un element special al acestui concert va fi un preview al noului său album, un proiect extrem de personal. „Acest album conține multe pagini din jurnalul meu“, spune artista, subliniind că scrisul a devenit pentru ea o formă de terapie. De asemenea, în cadrul concertului, Holy Molly va împărtăși cu publicul momente reale din viața ei, incluzând discuții și experiențe filmate care vor fi integrate în spectacol.

Pe lângă piesele din album, Holy Molly va cânta pentru prima oară o piesă extrem de personală, „Atac de panică“, despre care mărturisește că este „cea mai grea piesă pe care am cântat-o vreodată“. „Este un subiect dificil pentru mine și familia mea, iar de fiecare dată când am încercat să o cânt, am izbucnit în lacrimi, dar tocmai de aceea va fi cel mai special moment. Îmi va aduce o formă de vindecare“. Concertul, așteptat cu mari emoții de artistă, va fi un moment de catharsis, o deschidere a sufletului. „Chiar dacă o să plâng sau o să râd cu oamenii, îmi voi deschide sufletul. Este un moment pe care îl aștept de mult și îl pregătesc intens, dar am acceptat faptul că pot apărea multe surprize emoționale“, mărturisește Holy Molly.

*Foto main: Vlad Andrei